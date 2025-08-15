Independence Day 2025 Live Updates: ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜಾರೋಹಣ, ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ʼನಮೋʼ ಮಾತು

Independence Day 2025: ಭಾರತ ಇಂದು 79 ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ದೆಹಲಿಯ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ 79 ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಆಚರಣೆಯ ಥೀಮ್ 'ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಗೌರವಿಸೋಣ, ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸೋಣ'. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7:21 ಕ್ಕೆ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯನ್ನು ತಲುಪಲಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7:30 ಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಹಾರಿಸಲಾಗುವುದು, ನಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಮೊಳಗಿಸಲಾಗುವುದು. ಸೇನೆ, ನೌಕಾಪಡೆ ಮತ್ತು ವಾಯುಪಡೆಯು ಗೌರವ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಿದ್ದು, 21-ಗನ್ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಆಚರಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ನಂತರ, ಮೋದಿ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕತೆ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಆಚರಣೆಗಳಿಗಾಗಿ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯ ಬಳಿ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಹ್ವಾನಿತರು ಈ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಚರಣೆಗೆ ಬರುವವರಿಗೆ ದೆಹಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4:00 ರಿಂದ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ.