Assembly Election Results 2026 Live Updates: ಇಂದು ದೇಶದ ಎಲ್ಲರ ಚಿತ್ತ ಪಂಚ ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶದ ಮೇಲಿದೆ.
Kearala Assembly Election Results 2026 Live: ಕೇರಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶ : ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಯುಡಿಎಫ್ ಮುನ್ನಡೆ
ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಯುಡಿಎಫ್ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಯುಡಿಎಫ್ 70 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಡಿಎಫ್ 60 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ 5 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದಿದೆ.
Tamil Nadu Assembly Election Results 2026 ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶ : ಅಂಚೆ ಮತಪತ್ರಗಳ ಎಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ
ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಮತಪತ್ರಗಳ ಎಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಜಯ್ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಡಿಎಂಕೆ 17 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ, ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ 13 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಟಿವಿಕೆ ಎರಡು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿವೆ.
West Bengal Results 2026 Live Updates: ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಫಲಿತಾಂಶ ಲೈವ್ ಅಪ್ಡೇಟ್:ಬಿಜೆಪಿ 62 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಬಲವಾದ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ 62 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 45 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದಿದೆ.
Assam Election Results 2026: ಅಸ್ಸಾಂ ವಿಧಾನಸಭಾ ಫಲಿತಾಂಶ 2026 Live: ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಆರಂಭಿಕ ಮುನ್ನಡೆ
ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಆರಂಭಿಕ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದ್ದು, ನಾಲ್ಕು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಂದಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿಲ್ಲ.
West Bengal Election Results 2026 : ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಫಲಿತಾಂಶ 2026 Live: ಬಿಜೆಪಿ 8 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ
ಮಥಬಂಗಾ - ಅಲಿಪುರ್ದೂರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ 8 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಚೋಪ್ರಾ ಮತ್ತು ಇಸ್ಲಾಂಪುರದಲ್ಲಿ ಟಿಎಂಸಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಟಿಎಂಸಿ 4 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ.
Kerala Election Results 2026 Live: ಕೇರಳ ಚುನಾವಣೆ ಫಲಿತಾಂಶ 2026 Live: ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಸಿಪಿಐ(ಎಂ)ಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಮುನ್ನಡೆ
ಕೇರಳದ ಅಂಬಲಪುಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಪಿಐ(ಎಂ) ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಎಚ್. ಸಲಾಂ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಚ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಪಿಐ(ಎಂ)ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕೆ.ಜೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
Kerala Election Results 2026 Live: ಕೇರಳ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶ: ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಆರಂಭ
ಕೇರಳ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆಗೆ ಮತ ಎಣಿಕೆಯ ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಸಿಗಲಿದ್ದು, ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನಂಬರ್ ಪಡೆದು ಯಾರು ಸಿಎಂ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರಲಿದ್ದಾರೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.
Tamil Nadu Assembly Election Results 2026 Live: ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ 2026 Live: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಚೇರಿಯ ಬಳಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು
ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಚೇರಿಯ ಬಳಿ ನಾಯಕರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಜಮಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Election Results 2026 Live Updates: ಪಂಚ ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣೆ ಫಲಿತಾಂಶ 2026 Live: ಮೊದಲು ಅಂಚೆ ಮತಪತ್ರಗಳ ಎಣಿಕೆ
ಮತ ಎಣಿಕೆ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮತಯಂತ್ರಗಳಿಂದ (ಇವಿಎಂ) ಮತಗಳ ಎಣಿಕೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8:00 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಅಂಚೆ ಮತಪತ್ರಗಳನ್ನು ಎಣಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಪಾರದರ್ಶಕ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
Election Results 2026 Live Updates: ಮತ ಎಣಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?
ಮತ ಎಣಿಕೆಯು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಹಲವಾರು ವಿಭಿನ್ನ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮತ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು (ಇವಿಎಂ) ಬ್ಯಾಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ತರಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಯಂತ್ರಗಳಿಂದ ಮತಗಳನ್ನು ಎಣಿಸಿ ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಬ್ಯಾಚ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಮೊದಲು ಆ ಸುತ್ತಿನ ಒಟ್ಟು ಮತಗಳನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಮುನ್ನಡೆಗಳು ಕೊನೆಗೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಏಜೆಂಟರು ಪ್ರತಿ ಹಂತವನ್ನು ನಿಕಟವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಟ್ಯಾಲಿ ಹಾಳೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಹಂತದ ನಂತರ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ ನವೀಕರಿಸಿದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಕೇಂದ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಂತ ಹಂತದ ವಿಧಾನವು ನಿಖರತೆ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಎರಡನ್ನೂ ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
Election Results 2026 Live ಪಂಚ ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣೆ ಫಲಿತಾಂಶ 2026 : ಎಣಿಕಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬರುವ ಏಜೆಂಟರಿಗೆ ಹೊಸ ನಿರ್ಬಂಧ
ಮತ ಎಣಿಕೆ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಏಜೆಂಟರು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದರ ಮೇಲೆ ವಿವಿಧ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏಜೆಂಟರು ನೋಟ್ಪ್ಯಾಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಫಾರ್ಮ್ 17C ಅನ್ನು ಎಣಿಕಾ ಕೇಂದ್ರದ ಒಳಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ.
West Bengal Election Results 2026 Live ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಚುನಾವಣೆ 2026 :ಟಿಎಂಸಿ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿಯ ಏಜೆಂಟ್ಗಳ ನಡುವೆ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ : ಭವಾನಿಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಖಾವತ್ ಸ್ಮಾರಕ ಶಾಲೆಯ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಕೇಂದ್ರದ ಹೊರಗೆ ಟಿಎಂಸಿ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿಯ ಏಜೆಂಟ್ಗಳ ನಡುವೆ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆಯಿತು. ರಾಜ್ಯದ 293 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ.
Election Results 2026 Live , ಕೇರಳ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶ 2026 Live: ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಕೊರಳಿಗೆ ವಿಜಯ ಮಾಲೆ?
ಕೇರಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಇತ್ತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ಯುನೈಟೆಡ್ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಫ್ರಂಟ್ (ಯುಡಿಎಫ್) ಎರಡು ಬಾರಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೇರಿದ ಲೆಫ್ಟ್ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಫ್ರಂಟ್ (ಎಲ್ಡಿಎಫ್) ಅನ್ನು ಉರುಳಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಿದೆ. ಅತ್ತ ಬಿಜೆಪಿ ನೇತೃತ್ವದ ಎನ್ಡಿಎ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಶತಾಯ ಗತಾಯ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದೆ.
West Bengal Election Results 2026 Live ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಚುನಾವಣೆ 2026: ಎಣಿಕೆ ಕೇಂದ್ರದ ಹೊರಗೆ ಭಾರೀ ಭದ್ರತೆ
ಭಬಾನಿಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಖಾವತ್ ಸ್ಮಾರಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಎಣಿಕೆ ಕೇಂದ್ರದ ಹೊರಗೆ ಭಾರೀ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ 293 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ.
Assam Assembly Election Results 2026 Live: ಅಸ್ಸಾಂ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ 2026
ಗುವಾಹಟಿ ಅಸ್ಸಾಂ: ಗುವಾಹಟಿಯ ಮಣಿರಾಮ್ ದಿವಾನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಐದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೂಮ್ಗೆ ವಿವಿಧ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಏಜೆಂಟ್ಗಳು ಆಗಮಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Assembly Election Results 2026 Live: ಐದು ರಾಜ್ಯಗಳ ರಾಜಕೀಯ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಮಹತ್ವದ ದಿನ ಇದಾಗಿದೆ. ಮತಬಾಂಧವ ಹಳೆಯ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಜೈ ಅಂತಾನೋ.. ಅಥವಾ ಹೊಸಬರಿಗೆ ಮಣೆ ಹಾಕಿದ್ದಾನೋ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿದೆ. ಪಂಚರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗಳ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಕೇರಳ, ಅಸ್ಸಾಂ ಮತ್ತು ಪುದುಚೇರಿ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 824 ವಿಧಾನಸಭಾ ಸ್ಥಾನಗಳ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಇಂದು ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿವೆ. ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗವು ಮತ ಎಣಿಕೆ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಎಣಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಟ್ರೆಂಡ್ಗಳು ಹೊರಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದು, ಸಂಜೆ ವೇಳೆಗೆ ಅಂತಿಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.