Bihar Election Result 2025 Live Updates: ಇಂದು ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಫಲಿತಾಂಶ! ಯಾವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರದ ಗದ್ದುಗೆ?

Bihar Election Results 2025 LIVE Updates: ಬಿಹಾರದ ರಾಜಕೀಯ ದಿಕ್ಕು ನಿರ್ಧರಿಸುವ 243 ವಿಧಾನಸಭಾ ಸ್ಥಾನಗಳ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ದಾಖಲೆಯ ಮತದಾನ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಹಲವು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿನ ಬಹುಕೋನ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಈ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ರೋಚಕ ಎನಿಸಿದೆ. ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು NDAಗೆ ಬಹುಮತ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರೂ, ಬಿಹಾರದ ಸ್ಥಾನ-ವಾರು ರಾಜಕೀಯವು ಅಂತಿಮ ಚಿತ್ರವನ್ನ ನೀಡಬಹುದು. ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ 66.9% ಮತದಾನವಾಗಿರುವುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ಈ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತದಾನವು ಚುನಾವಣಾ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿಸಿದೆ. ಮತದಾರ ಪ್ರಭು ಈ ಬಾರಿ ಯಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರದ ಗದ್ದುಗೆ ನೀಡುತ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆಯ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.