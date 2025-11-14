Bihar Election Result 2025 Live Updates: ಇಂದು ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಫಲಿತಾಂಶ! ಯಾವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರದ ಗದ್ದುಗೆ?

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Bihar Election Result 2025: ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ನವೆಂಬರ್ 11ರಂದು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿತ್ತು. ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಆಡಳಿತ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜನತಾ ದಳ (RJD) ನಾಯಕ ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್ ಅವರು ಪಕ್ಷದ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆಯೇ ಅನ್ನೋದು ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿದೆ.   

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Nov 14, 2025, 08:21 AM IST

Bihar Election Results 2025 LIVE Updates: ಬಿಹಾರದ ರಾಜಕೀಯ ದಿಕ್ಕು ನಿರ್ಧರಿಸುವ 243 ವಿಧಾನಸಭಾ ಸ್ಥಾನಗಳ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ದಾಖಲೆಯ ಮತದಾನ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಹಲವು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿನ ಬಹುಕೋನ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಈ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ರೋಚಕ ಎನಿಸಿದೆ. ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು NDAಗೆ ಬಹುಮತ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರೂ, ಬಿಹಾರದ ಸ್ಥಾನ-ವಾರು ರಾಜಕೀಯವು ಅಂತಿಮ ಚಿತ್ರವನ್ನ ನೀಡಬಹುದು. ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ 66.9% ಮತದಾನವಾಗಿರುವುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ಈ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತದಾನವು ಚುನಾವಣಾ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿಸಿದೆ. ಮತದಾರ ಪ್ರಭು ಈ ಬಾರಿ ಯಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರದ ಗದ್ದುಗೆ ನೀಡುತ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆಯ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 

 

14 November, 2025

  • 14 November, 2025 08:17 AM

    Bihar Election Results 2025 LIVE Updates: ಯಾರಿಗೆ ಗೆಲುವಿನ ಬಿʼಹಾರʼ..?

    ಬಿಹಾರದ ರಾಜಕೀಯ ದಿಕ್ಕು ನಿರ್ಧರಿಸುವ 243 ವಿಧಾನಸಭಾ ಸ್ಥಾನಗಳ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಅಂಚೆ ಮತಗಳ ಎಣಿಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ದಾಖಲೆಯ ಮತದಾನ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಹಲವು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿನ ಬಹುಕೋನ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಈ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ರೋಚಕ ಎನಿಸಿದೆ. ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು NDAಗೆ ಬಹುಮತ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರೂ, ಬಿಹಾರದ ಸ್ಥಾನ-ವಾರು ರಾಜಕೀಯವು ಅಂತಿಮ ಚಿತ್ರವನ್ನ ನೀಡಬಹುದು. ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ 66.9% ಮತದಾನವಾಗಿದೆ. ಮತದಾರ ಪ್ರಭು ಈ ಬಾರಿ ಯಾರಿಗೆ ಗೆಲುವಿನ ಬಿʼಹಾರʼ ಹಾಕಲಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

  • 14 November, 2025 07:39 AM

    Bihar Election Results 2025 LIVE Updates: ಎರಡು ದಶಕಗಳ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್..?

    ಮೊದಲು ಅಂಚೆ ಮತಪತ್ರಗಳನ್ನ ಎಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ EVMಗಳ ಸರದಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಅಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಿತೀಶ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ನೇತೃತ್ವದ NDAಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮುನ್ನಡೆ ನೀಡಿವೆ. ಹಲವಾರು ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು NDA ಬಹುಮತದ ಗಡಿ ದಾಟಲಿದೆ ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಆಡಳಿತ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ಪಕ್ಷದ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜನತಾ ದಳ (RJD) ನಾಯಕ ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆಯೇ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇಂದು ಉತ್ತರ ಸಿಗಲಿದೆ.

