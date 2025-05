India Pakistan Ceasefire Live Updates: ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದರೇ, ನಮ್ಮದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೇವೆ

India Pakistan Ceasefire Live Updates: ನಮ್ಮ ಸೇನೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೂ ಸನ್ನದ್ಧವಾಗಿದೆ

ʼಆಪರೇಷನ್‌ ಸಿಂದೂರ್‌ʼ ವೇಳೆ ನಾವು ಟರ್ಕಿ ನಿರ್ಮಿತ ಡ್ರೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸೇನೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೂ ಸನ್ನದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅಗತ್ಯ ಬಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೂ ನಾವು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸೇನಾ ನೆಲೆಗಳು, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯದ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೇವೆʼ ಎಂದು ಏರ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಎ.ಕೆ.ಭಾರ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

#WATCH | Delhi: Air Marshal AK Bharti says, "All our military bases, all our systems continue to remain fully operational and ready to undertake any future missions should the need so arise." pic.twitter.com/HWQwP5ol6Q

#WATCH | Delhi | The Indian military shows the debris of a likely PL-15 air-to-air missile, which is of Chinese origin and was used by Pakistan during the attack on India.

The wreckage of the Turkish-origin YIHA and Songar drones that were shot down by India has also been shown pic.twitter.com/kWIaIqnfkQ

— ANI (@ANI) May 12, 2025