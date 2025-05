Operation sindoor India Pakistan War Live: ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ರಾಜಧಾನಿಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ಭಾರತ: ಲಾಹೋರ್, ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವೆಡೆ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿ!!

Indo-Pakistan War: ಯಾವುದೇ ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಭಾರತ ದೃಢವಾಗಿ ಎದುರಿಸಲಿದೆ-ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಡಾ. ಎಸ್. ಜೈಶಂಕರ್

ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಡಾ. ಎಸ್. ಜೈಶಂಕರ್ ಅವರು ಇಂದು ಸಂಜೆ ಅಮೆರಿಕದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾರ್ಕೊ ರೂಬಿಯೊ ಅವರೊಂದಿಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ವಿರುದ್ಧದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಜೈಶಂಕರ್ ಅವರು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Spoke with US @SecRubio this evening.

Deeply appreciate US commitment to work with India in the fight against terrorism.

Underlined India’s targeted and measured response to cross-border terrorism. Will firmly counter any attempts at escalation.

