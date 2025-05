PM Narendra Modi live news: ಇದು ಕೇವಲ ವಿರಾಮ.. ನಾವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ

PM Narendra Modi address nation live : ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಸಿಂಧೂರ ಅಳಿಸಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ

PM Modi India-Pakistan ceasefire LIVE: ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು, "ಭಯೋತ್ಪಾದಕರನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಲು ನಾವು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಂದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಟನೆಗೂ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರಿಯರು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಸಿಂಧೂರ ಅಳಿಸುವುದರಿಂದ ಆಗುವ ಪರಿಣಾಮವೇನೆಂದು ತಿಳಿದಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

#WATCH | During his address to the nation, Prime Minister Narendra Modi says "We have given full freedom to the Indian army to wipe out the terrorists and today every terrorist, every terror organisation knows 'ki hamari behano, betiyon ke maathe se Sindoor hatane ka anjaam kya… pic.twitter.com/egWxXfF1Vg

— ANI (@ANI) May 12, 2025