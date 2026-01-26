Republic Day 2026 Live Updates: ದೇಶದಾದ್ಯಂತ 77ನೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮ..

Republic Day 2026 Live Updates: ಸೋಮವಾರ (ಜನವರಿ 26, 2026) ನಡೆಯಲಿರುವ 77ನೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಯಣ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಿದೆ.
Republic Day 2026 Live Updates: ಬಲೂಚ್ ನಾಯಕ ಮೀರ್ ಯಾರ್ ಬಲೂಚ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ 77 ನೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
The Republic of Balochistan’s greetings on Republic Day of Bharat
(Releasing in advance for media houses)
26th January 2026
On the historic occasion of the 26th of January, the Republic Day of Bharat, the people of the Republic of Balochistan representing sixty million Baloch… pic.twitter.com/2H9vSrKBzY
— Mir Yar Baloch (@miryar_baloch) January 25, 2026
Republic Day 2026 Live Updates: ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಎಸ್. ಜೈಶಂಕರ್ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ 77ನೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸದ ಅಂಗವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಜನತೆಗೆ ಶುಭ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
Honoured to unfurl the #Tiranga on our 77th Republic Day.
Let’s renew our pledge today to upholding the ideals of the Constitution and working towards a #ViksitBharat. pic.twitter.com/8ikQayMawk
— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) January 26, 2026
Republic Day 2026 Live Updates: ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆ ವಿಶೇಷ ವಿಡಿಯೋದ ಮೂಲಕ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.
🇮🇳⚓🌊
Guarding the seas. Honouring the Republic.
On #RepublicDay2026, #IndianNavy stands resolute—protecting India’s maritime frontiers with honour, courage and professionalism.@HQ_IDS_India@indiannavy@IN_WNC@IN_HQENC@IN_HQSNC pic.twitter.com/skGH4mhzqd
— IN (@IndiannavyMedia) January 26, 2026
Republic Day 2026 Live Updates: ಈ ವರ್ಷದ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತಾ, ಯುರೋಪಿಯನ್ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಉರ್ಸುಲಾ ವಾನ್ ಡೆರ್ ಲೇಯೆನ್ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್, ಆಂಟೋನಿಯೊ ಲೂಯಿಸ್ ಸ್ಯಾಂಟೋಸ್ ಡ ಕೋಸ್ಟಾ, ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಆಹ್ವಾನದ ಮೇರೆಗೆ ಇಬ್ಬರೂ ನಾಯಕರು ಜನವರಿ 25 ರಿಂದ 27 ರವರೆಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ.ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ಧ್ವಜ, EU ಮಿಲಿಟರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಧ್ವಜ ಮತ್ತು EU ನೌಕಾಪಡೆ ಅಟಲಾಂಟಾ ಮತ್ತು EU ನೌಕಾಪಡೆ ಆಸ್ಪಿಡ್ಸ್ ಧ್ವಜಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತ ಮೂರು ಜಿಪ್ಸಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕು ಧ್ವಜಧಾರಕರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ.
Republic Day 2026 Live Updates: 77ನೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ತನ್ನ ಪುಟದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಜನತೆಗೆ ಶುಭಕೋರಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂದನ್ನು ತನ್ನ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.
जय गणतंत्र 🇮🇳 pic.twitter.com/C4FZQM2AVF
— Congress (@INCIndia) January 26, 2026
Republic Day 2026 Live Updates: ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಭಜನ್ಲಾಲ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೈಪುರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
#WATCH | Rajasthan CM Bhajanlal Sharma unfurls the National Flag at the CM residence in Jaipur, on #RepublicDay pic.twitter.com/57UZS5NEZR
— ANI (@ANI) January 26, 2026
Republic Day 2026 Live Updates: ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಜನತೆಗೆ 77ನೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ."ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು.ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಬಲಿಷ್ಠ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನದ ನಿರ್ಮಾತೃಗಳಿಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ.ಶ್ರೀ ಮೋದಿ ಜಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ, ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು 'ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಭಾರತ'ವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡೋಣ." ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Republic Day 2026 Live Updates: ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಿದ್ದತೆಗಳು ಆರಂಭವಾಗಿದೆ, ಪೂರ್ವಾಭ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ 77ನೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಚಾಲನೆಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಕಲ ಸಿದ್ದತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
#WATCH | Preparation visuals from Kartavya Path ahead of the 77th Republic Day Parade. pic.twitter.com/j3LY0Xdzfj
— ANI (@ANI) January 26, 2026
Republic Day 2026 Live Updates: "ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಸಹ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಭಾರತದ ಗೌರವ, ಹೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ವೈಭವದ ಸಂಕೇತವಾದ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬವು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ತುಂಬಲಿ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಭಾರತದ ಸಂಕಲ್ಪ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲಗೊಳ್ಳಲಿ - ಅದು ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಹಾರೈಕೆ" ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ತಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Republic Day 2026 Live Updates: ಜನವರಿ 26 ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ 77 ನೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ 17 ಮತ್ತು ಸಚಿವಾಲಯಗಳು, ಇಲಾಖೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳಿಂದ 13 ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 30 ಟ್ಯಾಬ್ಲೋಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುವುದು. ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
Republic Day 2026 Live Updates: ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ 6,065 ಜನರು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದು, ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಭಾವನೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ 12 ಮಿಲಿಟರಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಮತ್ತು 8 ಪೈಪ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಸಹ ಇರಲಿದೆ.
77th Republic Day 2026 Live Updates: 77ನೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಆಕಾಶ್ ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ರಾಕೆಟ್ ಲಾಂಚರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (URLS) 'ಸೂರ್ಯಸ್ತ್ರ' ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಯುದ್ಧ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅರ್ಜುನ್ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖವಾದವುಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
Every march, every roar, every action & every command is a tribute to the nation’s pride & unity.
Highlights from the Republic Day Parade 2026 rehearsals of the Indian Army. Watch it live on 26th January, 2026, 8:30 am onwards.#AmritKaal #MainBharatHoon #RepublicDay2026
VC:… pic.twitter.com/jhr9iBBm5v
— Amrit Mahotsav (@AmritMahotsav) January 22, 2026
77th Republic Day 2026 Live Updates: ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆಗಾಗಿ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ವ್ಯಾಪಕವಾದ, ಬಹು-ಹಂತದ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದು, ನವದೆಹಲಿ ಪ್ರದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 10,000 ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೆರೇಡ್ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೊ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಹೊಂದಿರುವ 3,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಸುಧಾರಿತ ಕಣ್ಗಾವಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
77th Republic Day 2026 Live Updates: 'ವಿವಿದತಾ ಮೇ ಏಕತಾ - ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆ' ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಕನಿಷ್ಠ 100 ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾವಿದರು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಭವ್ಯ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಸ್ತುತಿಯು ದೇಶದ ಏಕತೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ.