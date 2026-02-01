English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Union Budget 2026 LIVE: ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ

Union Budget 2026 LIVE: ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ

Union Budget 2026 LIVE Updates: ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಸತತ 9 ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಎನ್‌ಡಿಎ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಪುನಃ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಜೆಟ್‌ನ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ..   

Written by - Savita M B | Last Updated : Feb 1, 2026, 04:36 PM IST

Union Budget 2026 LIVE: ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
Live Blog

Union Budget 2026 LIVE: ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸುವ ಸಮಯ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದೆ, ಇದು 140 ಕೋಟಿ ಜನರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ತಮ್ಮ 9 ನೇ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಜೆಟ್ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ. ನೀವು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಅವರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಸುಮಾರು 90 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬಜೆಟ್ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ನಂತರ, ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯನ್ನು ತಲುಪಲಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 5 ರಿಂದ ಬಜೆಟ್ ಮೇಲಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಚರ್ಚೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ, ಅನುದಾನಗಳ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಹಣಕಾಸು ಮಸೂದೆ ಮತ್ತು ವಿನಿಯೋಗ ಮಸೂದೆ ಮಾರ್ಚ್ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಅಂಗೀಕಾರವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

2025-26 ರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಜನವರಿ 31 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಬಾರಿಯ ಬಜೆಟ್ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರಿ ಹಂಚಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ರೈತರು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯೋಜನೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ- ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್ ನಿಧಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಭರವಸೆ ಇದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಹೊಸ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಗುರಿ ಶೇಕಡಾ 7 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
 

1 February, 2026

  • 1 February, 2026 16:27 PM

    Union Budget 2026 LIVE Updates: ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು?

    ಬಜೆಟ್‌ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ 8 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ನಷ್ಟ. ಸಡನ್‌ ನೆಲಕಚ್ಚಿದ ಗೋಲ್ಡ್‌, ಸಿಲ್ವರ್‌ ಇಟಿಎಫ್‌ ಫಂಡ್‌. ಟೈಟಾನ್, ಟಾಟಾ ಸ್ಟೀಲ್, ಜೆಎಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯು ಸ್ಟೀಲ್, ಬಜಾಜ್ ಆಟೋ, ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಬಜಾಜ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುಸಿತವಾಗಿದೆ.ಈ ಬಾರಿಯ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್‌ ಅವರು, ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಪ್ಷನ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ STT ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ವಹಿವಾಟು ದುಬಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸುದ್ದಿಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆ ದೇಶೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.30ರ ವೇಳೆಗೆ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಸುಮಾರು 1,500+ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದ್ದು, ನಿಫ್ಟಿ 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿತ್ತು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಇಂಡಿಯಾ ವಿಕ್ಸ್ 11% ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

    ಭಾರತೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಇಂಡೆಕ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ!

    * NIFTY 24,825.45 -495.20 (1.96%)

    * SENSEX 80,722.94 -1,546.84 (1.88%)

    * BANKNIFTY 58,417.20 -1,193.25 (2.00%)

    * MIDCPNIFTY 13,020.25 -379.80 (2.83%)

    * FINNIFTY 26,699.10 -631.75 (2.31%)

    * BANKEX 65,614.52 -1,454.53 (2.17%)

  • 1 February, 2026 16:15 PM

    Union Budget 2026 LIVE Updates: ಬಜೆಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್‌ನಿಂದ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕರಡಿ ಕುಣಿತ!

    ಕೇಂದ್ರ ವಿತ್ತ ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್‌ ಭಾನುವಾರ ಬಜೆಟ್‌ ಮಂಡಿಸಿದರು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದು, BSE ಸೆನ್ಸಕ್ಸ್ 2500 ಹಾಗೂ ನಿಫ್ಟಿ50 500 ಅಂಕಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಏರಿಳಿತಕ್ಕೆ ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಜೆಟ್ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ದಿನದ ವಹಿವಾಟು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದ ಷೇರುಪೇಟೆ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿತ್ತು. ದಿನದ ವಹಿವಾಟಿನ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂಬೈ ಷೇರುಪೇಟೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ 1,546.84 ಅಂಕ(1.88%)ಗಳ ಭಾರೀ ಕುಸಿತದೊಂದಿಗೆ 80,722.94 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿತು. ನಿಫ್ಟಿ ಕೂಡ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ನಿಫ್ಟಿ50 ಬರೋಬ್ಬರಿ 495.20 ಅಂಕ(1.96%)ಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿತದೊಂದಿಗೆ 24,825.45 ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ನಿಫ್ಟಿ ಕೂಡ 1,193.25 ಅಂಕ(2.00%)ಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದು, 58,417.20ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕೋಲ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಟೈಟಾನ್, ಟಾಟಾ ಸ್ಟೀಲ್, ಜೆಎಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯು ಸ್ಟೀಲ್, ಬಜಾಜ್ ಆಟೋ, ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಬಜಾಜ್ ಷೇರುಗಳು ಭಾರೀ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿವೆ.

  • 1 February, 2026 16:07 PM

    Union Budget 2026 LIVE Updates: ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿ ದರದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ!

    * ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ದರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೋಲ,ಕಲ್ಲೋಲ

    * 10 ಗ್ರಾಂ ಗೋಲ್ಡ್‌ಗೆ 9014 ರೂಪಾಯಿ ಇಳಿಕೆ

    * 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್‌ ಚಿನ್ನ 10ಗ್ರಾಂ 1,64290 ರೂ.

    * ಭಾರೀ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದ ಬೆಳ್ಳಿ ದರವೂ ಕುಸಿತ

    * ಚಿನ್ನದ ದರದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 6ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ

    ಭಾನುವಾರದ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹16,058 / ಗ್ರಾಂ, 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹14,720 /ಗ್ರಾಂ ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹12,044 / ಗ್ರಾಂ ಆಗಿದೆ.

  • 1 February, 2026 16:00 PM

    Union Budget 2026 LIVE Updates: ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌

    * ಬೀಡಿ ದರ, ಪಾದರಕ್ಷೆ, ಬ್ಯಾಟರಿ ದರ ಇಳಿಕೆ

    * ಸಿಗರೇಟ್‌, ಮದ್ಯದ ದರ ಮತ್ತಷ್ಟು ದುಬಾರಿ

    * CNG ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್‌ ದರ ಇನ್ನಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ

    * ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನ 17 ಔಷಧಿಗಳ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ

    * ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನ 17 ಔಷಧಿಗಳ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯ್ತಿ

    * ಸೋಲಾರ್‌, ಲೆದರ್‌ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಗ್ಗ

    * ಅಣುವಿದ್ಯುತ್‌ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಪರಿಕರಗಳು ಅಗ್ಗ

    * ಚರ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ

    * ಸೀಫುಡ್‌ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಕೇಂದ್ರ

    * ಮಧುಮೇಹ ಔಷಧಿಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಗ್ಗ

    * ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆ ವಲಯ ಉತ್ತೇಜಿಸಲಾಗುತ್ತೆ

    * ಹೈನುಗಾರಿಕೆ, ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆಗೆ ಒತ್ತು

    * ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೆ ಸಂಸ್ಕರಣೆ, ರಫ್ತಿಗೆ ಒತ್ತು

    * ತೆಂಗು ಪ್ರಮೋಷನ್‌ ಸ್ಕೀಂ ಜಾರಿಯ ಘೋಷಣೆ

  • 1 February, 2026 15:49 PM

    Union Budget 2026 LIVE Updates:

     ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ನಿರಾಸೆ

    * ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ರಫ್ತಿಗೆ ಒತ್ತು

    * ಒಟ್ಟು 3 ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರದ ಪರಿಹಾರ

    * 3 ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ 1 ಕೋಟಿ ರೈತರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ

    * ತೆಂಗಿನ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ

    * ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾತಿಲ್ಲ

    * ಕರ್ನಾಟಕ & ಕೇರಳ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಆಮೆ ಕಾರಿಡಾರ್‌

    * ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೈಸ್ಪೀಡ್‌ ರೈಲು ಬಿಟ್ರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ

    * ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ 2 ಹೈಸ್ಪೀಡ್‌ ರೈಲು ಘೋಷಣೆ

    * ಹೈದರಾಬಾದ್‌-ಬೆಂಗಳೂರು ಹೈಸ್ಪೀಡ್‌ ರೈಲು

    * ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈ ಹೈಸ್ಪೀಡ್‌ ರೈಲು

    * ಹೈಸ್ಪೀಡ್‌ ರೈಲು ಕಾರಿಡಾರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅಸ್ತು

     

  • 1 February, 2026 15:47 PM

    Union Budget 2026 LIVE Updates: ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್‌ ದಾಖಲೆ ಬಜೆಟ್‌ನ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು

    ಯಾವ ವಲಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅನುದಾನ?: ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆ 5.94 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ, ಕೃಷಿಗೆ 1.62 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ 1.39 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಘೋಷಣೆ. 24 ಪರ್ಸೆಂಟ್‌ ಸಾಲ ತೋರಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ

    ಕರುನಾಡಿಗೂ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ: ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ತೆಂಗು ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ರೈತರ ಆದಾಯವೂ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ 2 ಹೈಸ್ಪೀಡ್‌ ರೈಲು ಘೋಷಣೆ

    ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ: ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿ ದರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ ಉಂಟಾಗಿದೆ. 10 ಗ್ರಾಂ ಗೋಲ್ಡ್‌ಗೆ 9,014 ರೂಪಾಯಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಭಾರೀ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದ ಬೆಳ್ಳಿ ದರವೂ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ.

    ಕರಗಿತು 13 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ: ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಕರಡಿ ಕುಣಿತ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಬಜೆಟ್‌ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಬರೋಬ್ಬರಿ 8 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ನಷ್ಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರೀ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ಈ ಬಾರಿಯ ಬಜೆಟ್‌ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡಮಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು. ಪರಿಣಾಮ ನಿಫ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್‌ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಗೋಲ್ಡ್‌ ಮತ್ತು ಸಿಲ್ವರ್‌ ಇಟಿಎಫ್‌ ನೆಲಕಚ್ಚಿದೆ.

    ಚುನಾವಣಾ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಬಂಪರ್‌: ಚುನಾವಣಾ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಗಿಫ್ಟ್‌ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಒಡಿಶಾ, ಕೇರಳ, ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢದಲ್ಲಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಕಾರಿಡಾರ್ ಯೋಜನೆ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಮಿನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಪಾರ್ಕ್ ಕೂಡ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

  • 1 February, 2026 15:27 PM

    Union Budget 2026 LIVE Updates: ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅನುದಾನ?  

    ಕ್ಷೇತ್ರ ಅನುದಾನ 
    ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಪೋರ್ಟ್‌               ₹5.98  ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ
    ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿ     ₹5.98 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ 
    ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆ              ₹5.94 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ
    ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ          ₹2.73 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ
    ಗೃಹ ಇಲಾಖೆ                        ₹2.55 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ
    ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ                       ₹1.62 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ
    ಶಿಕ್ಷಣ                                 ₹1.39 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ 
    ಇಂಧನ                            ₹1.09 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ 
    ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ             ₹1.04 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ
    ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ                 ₹85,522 ಕೋಟಿ
    ಐಟಿ ಮತ್ತು ಟೆಲಿಕಾಂ          ₹74,560 ಕೋಟಿ
    ವಾಣಿಜ್ಯ, ಕೈಗಾರಿಕೆ                ₹70,296 ಕೋಟಿ
    ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ               ₹62,362 ಕೋಟಿ
    ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಇಲಾಖೆ           ₹55,756 ಕೋಟಿ
    ತೆರಿಗೆ ಆಡಳಿತ                     ₹45,500 ಕೋಟಿ
    ವಿದೇಶಾಂಗ ಇಲಾಖೆ           ₹22,119 ಕೋಟಿ
    ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ             ₹20,649 ಕೋಟಿ

     

  • 1 February, 2026 14:27 PM

    Union Budget 2026 LIVE Updates: ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ₹63,049 ಕೋಟಿ ತೆರಿಗೆ ಪಾಲು

    ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 2026-27ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ₹63,049 ಕೋಟಿ ತೆರಿಗೆ ಪಾಲು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. 16ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಅನ್ವಯ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಶೇ.4.13ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ಪಾಲು ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ. 15ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗವು ಶೇ.3.64ರಷ್ಟು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು 14ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದಷ್ಟೇ, ಅಂದರೆ ಶೇ.4.71ರಷ್ಟು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕೇಂದ್ರವು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 2026-27ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ₹63,049 ಕೋಟಿ (ಶೇ. 4.13) ತೆರಿಗೆ ಪಾಲು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ.
     

  • 1 February, 2026 14:17 PM

    Union Budget 2026 LIVE Updates: ಐಟಿಆರ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಜುಲೈ 31ರವರೆಗೂ ಅವಕಾಶ

    ಐಟಿಆರ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್​ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಜುಲೈ 31ರವರೆಗೂ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೊದಲು‌ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31ರವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು.

  • 1 February, 2026 12:36 PM

    Union Budget 2026 LIVE Updates: ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ತಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.25 ಕ್ಕೆ ಮುಗಿಸಿದರು.  

  • 1 February, 2026 12:35 PM

    Union Budget 2026 LIVE: ಪರಮಾಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಯ ವಸ್ತುಗಳು ಸುಂಕ ರಹಿತ
    ಪರಮಾಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲಿನ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸುಂಕವನ್ನು 2035 ರವರೆಗೆ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಪರಮಾಣು ಸ್ಥಾವರಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.
     

  • 1 February, 2026 12:33 PM

    Union Budget 2026 LIVE Updates: ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸುಂಕವಿಲ್ಲ
    ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸುಂಕವಿರುವುದಿಲ್ಲ.. ವಿದೇಶಿ ಬಂದರುಗಳಿಗೆ ಸಾಗಿಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು ರಫ್ತು ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ... ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಯಾಣ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಸುಂಕ ರಹಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ..
     

  • 1 February, 2026 12:32 PM

    Union Budget 2026 LIVE Updates: ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭಗಳ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ
    ದುರುಪಯೋಗವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಮರುಖರೀದಿಗಳ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಷೇರುದಾರರಿಗೆ ಮರುಖರೀದಿಗಳನ್ನು ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭಗಳಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ದುರುಪಯೋಗವನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ತೆರಿಗೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಪ್ರವರ್ತಕರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮರುಖರೀದಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಪ್ರವರ್ತಕರ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ 22% ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಲ್ಲದ ಪ್ರವರ್ತಕರಿಗೆ, ಮರುಖರೀದಿಗಳ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ 30% ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಷೇರುದಾರರಿಗೆ ಮರುಖರೀದಿಗಳನ್ನು ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭಗಳಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಟಿಸಿಎಸ್, ಇನ್ಫೋಸಿಸ್, ಎಚ್‌ಸಿಎಲ್, ವಿಪ್ರೋದಂತಹ ನಗದು-ಸಮೃದ್ಧ ಐಟಿ ಸೇವಾ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

  • 1 February, 2026 12:23 PM

    Union Budget 2026 LIVE Updates: ಸುಂಕ ಕಡಿತ
    *ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಳಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕ ದರಗಳು 20 ರಿಂದ 10 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆ.
    *17 ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಔಷಧಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕ ಇಳಿಕೆ
    *ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಸುಂಕ ಕಡಿತ

  • 1 February, 2026 12:21 PM

    Union Budget 2026 LIVE Updates: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕ ಕಡಿತ
    *ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಸರಕುಗಳಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತ.
    *ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಜವಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ರಿಯಾಯಿತಿ
    *ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ರಿಯಾಯಿತಿ
    *ಸೋಡಿಯಂ ಆಂಟಿಮನಿ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸುಂಕ
    *ನಾಗರಿಕ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಂಕ ಕಡಿತ
    *ವಿಮಾನ ತಯಾರಿಕಾ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲಿನ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸುಂಕ ಕಡಿತ.

  • 1 February, 2026 12:17 PM

    Union Budget 2026 LIVE Updates: ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪನಿಗೆ 2047 ರವರೆಗೆ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ
    ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕ್ಲೌಡ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಯಾವುದೇ ವಿದೇಶಿ ಕಂಪನಿಗೆ 2047 ರವರೆಗೆ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅದು ಭಾರತೀಯ ಮರು-ಮಾರಾಟಗಾರ ಘಟಕದ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

  • 1 February, 2026 12:12 PM

    Union Budget 2026 LIVE Updates: ಹಣಕಾಸಿನ ಕೊರತೆ ನೀಗಿಸಲು ಸಾಲ 
    ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನ ಹಣಕಾಸಿನ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ದಿನಾಂಕಿತ ಭದ್ರತೆಗಳಿಂದ FY27 ರಲ್ಲಿ 11.7 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಸಾಲ ಪಡೆಯಲಿದೆ.

  • 1 February, 2026 12:06 PM

    Union Budget 2026 LIVE Updates: ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ 6 ತಿಂಗಳ ವಿದೇಶಿ ಆಸ್ತಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆ ಯೋಜನೆ
    ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ 6 ತಿಂಗಳ ವಿದೇಶಿ ಆಸ್ತಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಐಟಿಆರ್-1, ಐಟಿಆರ್-2 ಸಲ್ಲಿಸುವ ಗಡುವನ್ನು ಜುಲೈ 31 ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುವುದು.. ಐಟಿಆರ್‌ನಲ್ಲಿ ಆದಾಯವನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ತೋರಿಸಿದರೆ, ತೆರಿಗೆ ಮೊತ್ತದ 100% ರಷ್ಟು ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೇಲಿನ ಟಿಸಿಎಸ್ ಅನ್ನು 5% ರಿಂದ 2% ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 

     

     

  • 1 February, 2026 12:05 PM

    Union Budget 2026 LIVE Updates: ಅಪಘಾತ ವಿಮೆಯ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ಇಲ್ಲ
    ನೇರ ತೆರಿಗೆ... ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಹೊಸ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ... ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲದೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು... ಅಪಘಾತ ವಿಮೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.. ಶಿಕ್ಷಣ, ವೈದ್ಯಕೀಯಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತ...

  • 1 February, 2026 12:04 PM

    Union Budget 2026 LIVE Updates: 1961 ರ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಶೀಲನೆ
    ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು 1961 ರ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು. ದಾಖಲೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.. ಹೊಸ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ 2025 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸರಳೀಕೃತ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ನಮೂನೆಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬರಲಿವೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು.

  • 1 February, 2026 12:03 PM

    Union Budget 2026 LIVE Updates: ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳ ಮೇಲಿನ ಟಿಸಿಎಸ್ ದರ 5-20% ರಿಂದ 2% ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆ
    ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳ ಮೇಲಿನ ಟಿಸಿಎಸ್ ದರವನ್ನು 5-20% ರಿಂದ 2% ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್‌ಆರ್‌ಎಸ್ ಮೇಲಿನ ಟಿಡಿಎಸ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.

  • 1 February, 2026 12:01 PM

    Union Budget 2026 LIVE Updates: 2027 ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಹಣಕಾಸಿನ ಕೊರತೆ GDP ಯ 4.3% 
    ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ, ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು 2027 ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಾಲ-ಜಿಡಿಪಿ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಶೇಕಡಾ 55.6 ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2027 ರ ಹಣಕಾಸಿನ ಕೊರತೆಯು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಾಲಗಳು 17.2 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ. ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

  • 1 February, 2026 12:00 PM

    Union Budget 2026 LIVE Updates: 16ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸು 
    16 ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳು... ನಾವು ಇವುಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದ್ದೇವೆ... ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯಗಳು 2026 ರಲ್ಲಿ 1.4 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ... ನಾವು ಅದನ್ನು ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು. 

  • 1 February, 2026 11:59 AM

    Union Budget 2026 LIVE: ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
    ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳು... ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕಾಗಿ 4000 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಸ್‌ಗಳು... ಬೌದ್ಧ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ರಾಜ್ಯಗಳಾದ ಅರುಣಾಚಲ, ಅಸ್ಸಾಂ, ಮಿಜೋರಾಂ, ತ್ರಿಪುರ...
     

  • 1 February, 2026 11:58 AM

    Union Budget 2026 LIVE: ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗದ ಬಜೆಟ್
    ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರ ಬಜೆಟ್‌ಗೆ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿವೆ. ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 500 ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳ ಕುಸಿತ ಕಂಡರೆ, ನಿಫ್ಟಿ 25,300 ಅಂಕಗಳ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿದೆ. ಫಾರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಆಟೋ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಇತರ ವಲಯಗಳ ಷೇರುಗಳು ನಷ್ಟದಲ್ಲಿವೆ.
     

  • 1 February, 2026 11:57 AM

    Union Budget 2026 LIVE: ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ 'ಶೀ ಮಾರ್ಕ್'
    ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗಾಗಿ ಶೀ-ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದರು, ಇದು ಅವರಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್-ಸಂಬಂಧಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ನವೀನ ಹಣಕಾಸು ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
     

  • 1 February, 2026 11:56 AM

    Union Budget 2026 LIVE: ವಿದೇಶಿಯರಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಷೇರುಗಳ ನೇರ ಖರೀದಿ 
    ಭಾರತದ ಹೊರಗೆ ವಾಸಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೋ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಕೇಂದ್ರವು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಿದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಿತಿಯನ್ನು 5% ರಿಂದ 10% ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಅಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಒಟ್ಟು ಮಿತಿಯನ್ನು 10% ರಿಂದ 24% ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಗಂಭೀರ ವಿದೇಶಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಪಾಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು, ಬೆಲೆ ಅನ್ವೇಷಣೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು, ಷೇರು ಹಿಡುವಳಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬಂಡವಾಳ ರಚನೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. 
     

  • 1 February, 2026 11:54 AM

    Union Budget 2026 LIVE Update: ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಗಳಾಗಲಿವೆ ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣಗಳು!  
    ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಮಂಡಿಸಿದ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಸಣ್ಣ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಉದ್ಯಮಗಳು (MSME) ಮತ್ತು ಜಲಮಾರ್ಗಗಳ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ.
     

  • 1 February, 2026 11:48 AM

    Union Budget 2026 LIVE: ಕ್ರೀಡೆ, ಕೃಷಿ ವಲಯ
    *ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಖೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾ ಮಿಷನ್... ತರಬೇತಿ, ಬೆಂಬಲ ನಿಲುಗಡೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು... ಕ್ರೀಡಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವುದು..
    *ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ರೈತರು, ಅಂಗವಿಕಲರು ಮತ್ತು ಅನನುಕೂಲಕರ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ
    *ಅಮೃತ ಸರೋವರವಾಗಿ 500 ಜಲಾಶಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು.
    *ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಉತ್ಪನ್ನ... ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಪ್ರಚಾರ ಯೋಜನೆಗಳು...
    *ಜಾಗತಿಕ ಬ್ರಾಂಡ್ ಆಗಲಿದೆ ಭಾರತೀಯ ಕೋಕೋ
    *ಕೋಕೋ ಬೀಜ, ಕೋಕ್, ಶ್ರೀಗಂಧ, ವಾಲ್ನಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪೈನ್ ಬೀಜಗಳ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ
     

  • 1 February, 2026 11:46 AM

    Union Budget 2026 LIVE: ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಲಕಿಯರ ಹಾಸ್ಟೆಲ್
    ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಸಾಲ-ಸಂಬಂಧಿತ ಬಂಡವಾಳ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಬೆಂಬಲ ಯೋಜನೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಹೇಳಿದರು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಘಟಕ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 40,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ವೆಚ್ಚದಿಂದ ಇಎಂಎಸ್ ಸ್ಟಾಕ್‌ಗಳು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಆಪ್ಟೋಮೆಟ್ರಿ, ರೇಡಿಯಾಲಜಿ, ಅರಿವಳಿಕೆ ಮುಂತಾದ 10 ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ಅಲೈಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್‌ಗಳನ್ನು (ಎಎಚ್‌ಪಿ) ರಚಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು. ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದ ಮತ್ತು ಎನ್‌ಎಸ್‌ಕ್ಯೂಎಫ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗಾಗಿ 1.5 ಲಕ್ಷ ಆರೈಕೆದಾರರನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು.

  • 1 February, 2026 11:45 AM

    Union Budget 2026 LIVE Update: ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ
    ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಯೋಜನೆಯಾಗಿ 10,000 ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಿಗೆ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ... ಭಾರತೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ತರಬೇತಿ.. ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಚಾರಣ ಮತ್ತು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅರಕು ಕಣಿವೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪುಲಿಕಾಟ್ ಸರೋವರವನ್ನು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೂ ಸೂಕ್ತವಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.. 15 ಪುರಾತತ್ವ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ನಿರ್ಧಾರ. ಸಾರನಾಥ ಮತ್ತು ಹಸ್ತಿನಾಪುರ ಸೇರಿದಂತೆ 15 ಪುರಾತತ್ವ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ರೋಮಾಂಚಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ತಾಣಗಳಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು. ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ತಾಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲು ಡಿಜಿಟಲ್ ಜ್ಞಾನ ಗ್ರಿಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು. ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಶೋಧಕರು, ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪಾಲುದಾರರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಹೊಸ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗುವುದು. ಖೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು.

  • 1 February, 2026 11:43 AM

    Union Budget 2026 LIVE: ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ
    ವಿಕಾಸ್ ಭಾರತ್ ಕಡೆಗೆ ಸೇವಾ ವಲಯದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲು ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಯುವ ಭಾರತದ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲು ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಸೇವಾ ವಲಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲು ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.
     

  • 1 February, 2026 11:40 AM

    Union Budget 2026 LIVE: ಆರೆಂಜ್ ಎಕಾನಮಿ
    ಆರೆಂಜ್ ಎಕಾನಮಿ ಎಂದರೆ ಗೇಮಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ... ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಮಿಲಿಯನ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು... ವಿಷಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ನಿರ್ಧಾರ
     

  • 1 February, 2026 11:38 AM

    Union Budget 2026 LIVE: ಪುಣೆಯಿಂದ ಹೈದರಾಬಾದ್, ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಿಂದ ಚೆನ್ನೈ... 7 ಹೈಸ್ಪೀಡ್ ರೈಲು ಕಾರಿಡಾರ್‌ಗಳು
    ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ನಗರಗಳ ನಡುವೆ 7 ಹೈಸ್ಪೀಡ್ ರೈಲು ಕಾರಿಡಾರ್‌ಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ - ಮುಂಬೈ ನಿಂದ ಪುಣೆ, ಪುಣೆ ನಿಂದ ಹೈದರಾಬಾದ್, ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಿಂದ ಚೆನ್ನೈ, ದೆಹಲಿಯಿಂದ ವಾರಣಾಸಿ, ವಾರಣಾಸಿ ನಿಂದ ಸಿಲಿಗುರಿ. ಇಂಗಾಲ ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಶೇಖರಣಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು, ವಿದ್ಯುತ್, ಉಕ್ಕು, ಸಿಮೆಂಟ್, ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 5 ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿವೆ. ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು. ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ರೂ. 20,000 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಲಯವು ಬಲವಾದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಉತ್ತಮ ಆಸ್ತಿ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಭಾರತದ 98% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಳ್ಳಿಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
     

  • 1 February, 2026 11:37 AM

    Union Budget 2026 LIVE Update: ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ
    ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕಾಗಿ 5 ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು... ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ... ಇವು ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ 3 ಆಯುರ್ವೇದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಹೇಳಿದರು.

  • 1 February, 2026 11:35 AM

    Union Budget 2026 LIVE Update: ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ 2026-27 25 ಕೋಟಿ ಜನರು ಬಡತನದಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದ್ದಾರೆ 
    25 ಕೋಟಿ ಜನರು ಬಡತನದಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ರಮಗಳಿಂದಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರದ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

  • 1 February, 2026 11:32 AM

    Union Budget 2026 LIVE Update: ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಬಜೆಟ್ ಭಾಷಣ 
    ಭಾರತವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಬಯೋಫಾರ್ಮಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 10,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಯೋಸಿಮಿಲರ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಜೆನೆರಿಕ್ ಮತ್ತು ಸಿಡಿಎಂಒ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಇದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು.. 

  • 1 February, 2026 11:31 AM

    Union Budget 2026 LIVE Update: ತಮಿಳುನಾಡು, ಕೇರಳ, ಅಪರೂಪದ ಭೂ ಕಾರಿಡಾರ್‌ಗಳು, ಚುನಾವಣಾ ರಾಜ್ಯಗಳು
    ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು ತಮ್ಮ ಭಾಷಣವನ್ನು ಸ್ಥೂಲ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಕಡಿಮೆ ಹಣದುಬ್ಬರ, ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿವೇಕವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದರು. ಈ ಬಜೆಟ್ ಯುವಶಕ್ತಿ ಬಜೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಜೆಟ್ ಸುಧಾರಣೆಗಳು, ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವ ಸುಲಭತೆ, MSMEಗಳು, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಮತ್ತು ನಗರ ಆರ್ಥಿಕ ವಲಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು..   

  • 1 February, 2026 11:29 AM

    Union Budget 2026 LIVE: ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ 12.2 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಹೆಚ್ಚಳ
    ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು 12.2 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳ ಹಂಚಿಕೆಯ ಆವೇಗವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಾಲದಾತರಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಾಗಿ ಅವರು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಪಾಯ ಖಾತರಿ ನಿಧಿಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು. ಹೊಸ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಕಾರಿಡಾರ್‌ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗುವುದು. ವಿಶೇಷ REIT ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮೂಲಕ CPSE ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ಒಂದರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ 20 ಹೊಸ ಜಲಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚವು 2014-15 ರಲ್ಲಿ 2 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಂದ 25-26 ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 11.2 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದೆ.. ಈ ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ 2026-27 ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಈ ಆವೇಗವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು, ನಾವು ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು 12.2 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು.

  • 1 February, 2026 11:27 AM

    Union Budget 2026 LIVE: ರೂ. 10,000 ಕೋಟಿ ಎಸ್‌ಎಂಇ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಿಧಿ
    MSME ಗಳಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು 10,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ SME ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ನಿಧಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. MSME ಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಮೂರು-ಹಂತದ ವಿಧಾನವನ್ನು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು. MSME ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ನಿಧಿಯ ಮೂಲಕ ಇಕ್ವಿಟಿ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು. ಸ್ವಾವಲಂಬನ ಭಾರತೀಯ ನಿಧಿಯನ್ನು 2,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳೊಂದಿಗೆ ಮರುಪೂರಣ ಮಾಡಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

  • 1 February, 2026 11:25 AM

    Union Budget 2026 LIVE: 200 ಪರಂಪರೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಮೂಹಗಳ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ 
    ಭಾರತವು ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಕೇಂದ್ರವಾಗುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್, 200 ಪರಂಪರೆಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ಲಸ್ಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

  • 1 February, 2026 11:24 AM

    Union Budget 2026 LIVE Update: ಖಾದಿ ಮತ್ತು ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಯೋಜನೆ.
    ಖಾದಿ ಮತ್ತು ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು. ಜವಳಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೈಮಗ್ಗ ಮತ್ತು ಕರಕುಶಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ಸವಾಲಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಗಾ ಜವಳಿ ಪಾರ್ಕ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಖಾದಿ ಮತ್ತು ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

  • 1 February, 2026 11:21 AM

    Union Budget 2026 LIVE: ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಯೋಜನೆ 
    ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಉಪಕರಣಗಳ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಉಪಕರಣಗಳ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಯೋಜನೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು.. 

  • 1 February, 2026 11:20 AM

    Union Budget 2026 LIVE Update: ಇದು ಯುವ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ಬಜೆಟ್- ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್
    ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಭಾರತದತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಲು ಬಲವಾದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತವು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯೊಂದಿಗೆ ಆಳವಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಈ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ನನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ರೈತರು, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳು, ಯುವಕರು, ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಬಡವರು ಈ ಬಜೆಟ್‌ನಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್‌ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

  • 1 February, 2026 11:19 AM

    Union Budget 2026 LIVE: ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
    ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಐಎಸ್‌ಎಂ 2.0 ಮೂಲಕ ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗುವುದು. 40,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಒಡಿಶಾ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿನಂತಹ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಖನಿಜಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿವೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. 

  • 1 February, 2026 11:19 AM

    Union Budget 2026 LIVE: ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಘಟಕಗಳ ಉತ್ಪಾದನಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಭಾರಿ ಹಂಚಿಕೆ.
    ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಘಟಕಗಳ ಉತ್ಪಾದನಾ ಯೋಜನೆಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು 40,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ, 10,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಯೋ-ಫಾರ್ಮಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು.  

  • 1 February, 2026 11:18 AM

    Union Budget 2026 LIVE Update: 350 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸುಧಾರಣೆಗಳು
    ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 350 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ತಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಆರು ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಉತ್ಪಾದನಾ ವಲಯ, ನಗರಗಳನ್ನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಬಯೋ-ಫಾರ್ಮಾ ಪವರ್ ಮೂಲಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು. ಮಧುಮೇಹ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಔಷಧಿಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಯೋ-ಫಾರ್ಮಾ ಪವರ್ ಗಾಗಿ 10 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಮೀಸಲಿಡುವುದು. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಔಷಧಿಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

  • 1 February, 2026 11:16 AM

    Union Budget 2026 LIVE Update: ಜಾಗತಿಕ ಜೈವಿಕ ಔಷಧ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಭಾರತ
    ಜಾಗತಿಕ ಬಯೋಫಾರ್ಮಾ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಭಾರತ... ಇದಕ್ಕಾಗಿ 10,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹಂಚಿಕೆ..

  • 1 February, 2026 11:14 AM

    Union Budget 2026 LIVE Update: ಬಜೆಟ್‌ ಮಂಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್

    ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್‌ ಅವರು ಬಜೆಟ್‌ ಭಾಷಣ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸತತ ೯ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಬಜೆಟ್‌ ಮಂಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿತ್ತ ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಾಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್‌ ಅವರು ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ, ಜನರ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಈಡೇರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ʼಸಬ್‌ ಕಾ ಸಾಥ್‌, ಸಬ್‌ ಕಾ ವಿಕಾಸ್‌ʼ ಈ ಮೂರು ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಈಡೇರಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

  • 1 February, 2026 11:03 AM

    Union Budget 2026 LIVE Update: ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರ ಎಷ್ಟು ಬಜೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?
    ಭಾರತವು 1947 ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಗಳಿಸಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ,
    73 ವಾರ್ಷಿಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಜೆಟ್‌ಗಳು,
    14 ಮಧ್ಯಂತರ ಬಜೆಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು
    4 ವಿಶೇಷ ಅಥವಾ ಮಿನಿ-ಬಜೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

