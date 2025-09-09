English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Vice President Election 2025 Live Updates: ಸಿಪಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ Vs ಸುದರ್ಶನ್ ರೆಡ್ಡಿ.. ಗೆಲುವಿನ ಚಾವಿ ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿ? ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲ..

Vice President Election 2025 Voting India Live Updates: ಭಾರತವು ಇಂದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9, 2025 ರಂದು ತನ್ನ ಹೊಸ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಿದೆ. NDA ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸಿ.ಪಿ. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಬಿ. ಸುದರ್ಶನ್ ರೆಡ್ಡಿ ನಡುವೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹುದ್ದೆಗೆ ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇದೆ. ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮತದಾನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಸಂಸತ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಚುನಾವಣೆಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ..  

Written by - Savita M B | Last Updated : Sep 9, 2025, 11:43 AM IST

Vice President Election 2025 Live Updates: ಸಿಪಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ Vs ಸುದರ್ಶನ್ ರೆಡ್ಡಿ.. ಗೆಲುವಿನ ಚಾವಿ ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿ? ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲ..
Live Blog

Vice President Election 2025 Live Updates: ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಚುನಾವಣೆ ಇಂದು ಮಂಗಳವಾರ, 9 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಒಕ್ಕೂಟ (ಎನ್‌ಡಿಎ) ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸಿ.ಪಿ. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಮತ್ತು ವಿರೋಧ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಬಿ. ಸುದರ್ಶನ್ ರೆಡ್ಡಿ ನಡುವೆ ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಚುನಾವಣೆಯ ಮತದಾನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಸಂಸತ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ. ಇದರ ನಂತರ, ಮತ ಎಣಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ತಡವಾಗಿ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. 

ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಮತದಾನವು ಸಂಸತ್ ಭವನದ ವಸುಧಾದಲ್ಲಿರುವ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಫ್ -101 ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪಿ.ಸಿ. ಮೋದಿ ಈ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 

ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿರುವ ಇಬ್ಬರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪರಿಚಯ
ಸಿ.ಪಿ. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ (ಎನ್‌ಡಿಎ): ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಹಿರಿಯ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಸಂಘ (ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್) ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.  

ಬಿ. ಸುದರ್ಶನ್ ರೆಡ್ಡಿ (ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ಲಾಕ್): 2011 ರಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತರಾದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ನ ಮಾಜಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು. ತೆಲಂಗಾಣ ಮೂಲದ ರೆಡ್ಡಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಅವರನ್ನು ಸಂವಿಧಾನದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸುತ್ತಿವೆ.

9 September, 2025

  • 9 September, 2025 11:37 AM

    Vice President Election 2025 Live: ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್
    ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಸಂಸತ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದರು.

     

     

  • 9 September, 2025 11:07 AM

    Vice President Election 2025 Live: ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲು ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ 
    ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮಲೇಷ್ಯಾದಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲು ಸಂಸತ್ ಭವನಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದರು. 

     

     

  • 9 September, 2025 11:04 AM

    Vice President Election 2025 Live Updates: ಜಗನ್ ಮೋಹನ್ ಅವರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 
    ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಒಕ್ಕೂಟ (ಎನ್‌ಡಿಎ) ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸಿಪಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ವೈಎಸ್‌ಆರ್‌ಸಿಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಗನ್ ಮೋಹನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಂಗಳವಾರ ಟೀಕಿಸಿದ್ದು, ಅವರು ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದೆ. 

  • 9 September, 2025 11:01 AM

     Vice President Election 2025 Live: ಎನ್ಡಿಎ ಗೆಲುವು ಖಚಿತ - ಶಿವರಾಜ್
    "ಎನ್‌ಡಿಎ ಗೆಲುವು ಖಚಿತ. ಸಿ.ಪಿ. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಹೊಸ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

     

     

  • 9 September, 2025 10:43 AM

    Vice President Election 2025 Live: ʼಗೆದ್ದ ನಂತರ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ..ʼ 
    ಇಂಡಿಯಾ ಅಲೈಯನ್ಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸುದರ್ಶನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ದೇಶಾದ್ಯಂತದ ಜನರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.. ನಾನು ತುಂಬಾ ಆಶಾವಾದಿ. ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ.. ನಿಮ್ಮ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ." ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.. 

     

     

  • 9 September, 2025 10:40 AM

    Vice President Election 2025: ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲು ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಎಚ್‌ಡಿ ದೇವೇಗೌಡ: 
    ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲು ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸಂಸದ ಎಚ್‌ಡಿ ದೇವೇಗೌಡ (92) ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದರು.

     

     

  • 9 September, 2025 10:37 AM

    Vice President Election 2025 Live Updates: ಸಂಸತ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ: 
    ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮತದಾನ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಸದನದ ನಾಯಕರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದರು.

     

     

  • 9 September, 2025 10:04 AM

    Vice President Election 2025: NDA vs India Alliance.. ಗೆಲುವು ಯಾರಿಗೆ? 
    ಒಟ್ಟು ಮತದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ 781, ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ 542 ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ 239. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರ ಮತವು ಒಂದೇ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಬಹುಮತದ 391 ಅಂಕವನ್ನು ದಾಟಿದವರು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ಆಡಳಿತಾರೂಢ NDA ಮೈತ್ರಿಕೂಟವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 422 ಸದಸ್ಯರ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಇದರರ್ಥ NDA ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ CP ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರ ಗೆಲುವು ಖಚಿತ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.. 

  • 9 September, 2025 09:59 AM

    Vice President Election 2025 Live: ಬಿಜೆಪಿ ಗುರಿ - 'ಅಗಾಧ ಬಹುಮತ'
    ವಿಶ್ಲೇಷಕರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಬಾರಿ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಲ್ಲುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಭಾರಿ ಬಹುಮತ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಬಲ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಲು ಬಯಸಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಅನೇಕ ವಿಮರ್ಶಕರು ಮಾಡಿದ 'ನೈತಿಕ ಗೆಲುವು' ಎಂಬ ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಎನ್‌ಡಿಎ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿ, ಏಕತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ.

  • 9 September, 2025 09:57 AM

    Vice Presidential Election 2025: ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಗೆಲುವು ಖಚಿತವೇ?
    ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಂಖ್ಯಾ ಬಲವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ, NDA ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸಿಪಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಗೆಲ್ಲುವುದು ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತ. ಆದರೆ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಗೆಲುವು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಗೆಲುವಿನ ಅಂತರವೂ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

