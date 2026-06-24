ಪುಣೆ: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಲೋನಾವಾಲಾದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಲೋಹಗಡ್ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕಾಲು ಜಾರಿ ಬಿದ್ದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಉದ್ಯಮಿ ಕೇತನ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ (26) ಅವರ ಸಾವು ಅಪಘಾತವಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತ ಕೊಲೆ ಎಂಬ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸತ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆಯಿಂದ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಕೇತನ್ ಅವರ ಭಾವಿ ಪತ್ನಿ ಸಿಯಾ ಗೋಯಲ್ ಹಾಗೂ ಆಕೆಯ ಪ್ರೇಮಿಯನ್ನು ಲೋನಾವಾಲ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸರು ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಗೆ ಪೋಸ್ ನೀಡುವಾಗ ಕೇತನ್ ಕಣಿವೆಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಂಬಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಜೂನ್ 19 ರಂದು ಸಿಯಾ ಗೋಯಲ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವಿದ್ದು, ಅದರ ಆಚರಣೆಗಾಗಿ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಲೋಹಗಡ್ಗೆ ಹೋಗುವುದಾಗಿ ಸಿಯಾ ಹಠ ಹಿಡಿದಿದ್ದಳು. ಕೇತನ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಆಕೆ ಕೇಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಿದ ಬಳಿಕ ಕೇತನ್ ಕಂದಕಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಸಿಯಾ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಳು. ಕಡಿದಾದ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಕೇತನ್ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಡ್ರಾಮಾ!
ಕೇತನ್ ಸಾವಿನ ಮರುದಿನವೇ ಸಿಯಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು. "ನನ್ನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂದೇ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದೆ, ಮದುವೆಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದಾಗ ಹೀಗೇಕೆ ಆಯಿತು?" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಾವಿಬ್ಬರು ಆದರ್ಶ ಜೋಡಿ ಎಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾಟಕವಾಡಿದ್ದಳು. ಮೇ 18 ರಂದೂ ಸಹ ಆಕೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಕೌಂಟ್ಡೌನ್ ಸ್ಟೋರಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು. ಆದರೆ ಈ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳ ತೆರೆಮರೆಯಲ್ಲಿ ಭಯಾನಕ ಕೊಲೆಯ ಸಂಚು ಅಡಗಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಪೊಲೀಸರ ತನಿಖೆಯಿಂದ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಕೆಯ ವೀಡಿಯೊಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
For Ketan, Siya was his world!!
Siya Goyal was having an affair with Chetan Chaudhary but her marriage was fixed with Ketan Agarwal(26), a business man’s son.
On June 18, Ketan and Siya went to Lohagad Fort for trekking to celebrate her birthday.
Siya Goyal & Chetan… pic.twitter.com/zSncqaiZRF
— SK Chakraborty (@sanjoychakra) June 23, 2026
ಮೃತ ಕೇತನ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಉದ್ಯಮಿ ವಿಶಾಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರ ಪುತ್ರನಾಗಿದ್ದು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಂಗಳದ ದೊಡ್ಡ ಮಸಾಲೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಗೋಯಲ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಸಿಯಾ ಗೋಯಲ್ ಜೊತೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 19 ರಂದು ಇವರ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ನಡೆದಿತ್ತು. ನವೆಂಬರ್ 25 ರಂದು ಜೈಪುರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಮದುವೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಎರಡು ವಿಶೇಷ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಸಹ ಬುಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸಿಯಾಗೆ ಈ ಮದುವೆ ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ. ಕುಟುಂಬದ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಮದುವೆಗೆ ಒಪ್ಪಿದ್ದ ಸಿಯಾ, ಕೇತನ್ನನ್ನು ತನ್ನ ದಾರಿಯಿಂದ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ದೂರ ಮಾಡಲು ಪ್ರೇಮಿಯೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಈ ಭೀಕರ ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕಿದ್ದಳು.
#WATCH | Pune, Maharashtra | On the death of Ketan Vishal Agarwal, his father says, "They (Siya Goyal and Ketan Agarwal) got engaged in February...They were leaving for Bali on the 6th, four people were travelling to Bali together, but only Ketan’s passport got stolen. Because of… pic.twitter.com/p3JEO01yHq
— ANI (@ANI) June 23, 2026
ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನಿಂದ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹ:
ಕೇತನ್ ಅವರ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ದಿನೇಶ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಮಾರ್ಚ್ ಮತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಯಾ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಜಗಳವಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ನಾವು ಸಂಧಾನ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಆಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಿತೂರಿ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಮದುವೆ ಮುರಿಯುತ್ತಿದ್ದೆವು" ಎಂದು ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಪೊಲೀಸರು ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.