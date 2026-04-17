ಎನ್​ಡಿಎಗೆ ಹಿನ್ನಡೆ!.. ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಮಸೂದೆ ಸೋಲು

Lok Sabha Session: ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆಯ ಕಾವೇರಿತ್ತು... ಗುರುವಾರ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡನೆಯಾದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಶೇ. 33ರಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡುವ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆಯ ಮೇಲೆ ಸುದೀರ್ಘ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಿತು. ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷ ಇದನ್ನು 'ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣದ ಕ್ರಾಂತಿ' ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ಇದರ ಹಿಂದಿನ ರಾಜಕೀಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸಿದರು.   

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Apr 17, 2026, 08:30 PM IST
  • ಮಸೂದೆಯನ್ನುವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ವಿರೋಧ
  • ವಿಪಕ್ಷಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಗೃಹಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ತಿರುಗೇಟು

Lok Sabha Session: ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಎಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಇದು ದಶಕಗಳ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸಂದ ಜಯ ಅಂದ್ರು. 1996ರಲ್ಲಿ ಎಚ್.ಡಿ. ದೇವೇಗೌಡರು ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಮಸೂದೆ ಮಂಡಿಸಿದ್ದರು. ಅಂದು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದ ಕನಸು ಇಂದು ನನಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಅಂತಾ ಕೇಂದ್ರ ನಡೆ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. 

ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಮಸೂದೆಯು ಸಂವಿಧಾನದ ಮೇಲೆ 'ಮನುವಾದ' ಹೇರುವ ಮತ್ತು ಚುನಾವಣಾ ನಕ್ಷೆ ಬದಲಿಸುವ ಸಂಚು ಎಂದು ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಒಬಿಸಿ ಮತ್ತು ದಲಿತರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಕಡೆಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ರು, ಪ್ರಧಾನಿಯವರನ್ನು 'ಜಾದುಗಾರ' ಎಂದು ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್ವಿಂಗಡಣೆ ವಿರುದ್ಧ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ ಶಶಿ ತರೂರ್, ಇದನ್ನು "ರಾಜಕೀಯ ನೋಟು ಅಮಾನ್ಯೀಕರಣ" ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿ, ಕೂಡಲೇ ಕೈಬಿಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ರು. 

ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಮಸೂದೆ ವಿರೋಧಿಸಿದ ವಿಪಕ್ಷಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಗೃಹಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ತಿರುಗೇಟು ಕೊಟ್ರು. ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್ವಿಂಗಡಣೆಯಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿ ಅಥವಾ ಧಕ್ಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಡಿಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಮೇಲಲ್ಲ, ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಮೇಲೆಯೇ ವಿರೋಧವಿದೆ. ಇದು ಅವರ ಮಹಿಳಾ ವಿರೋಧಿ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಕಿಡಿ ಕಾರಿದ್ರು.

ದೇಶದ ರಾಜಕೀಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಮಸೂದೆ (131ನೇ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಮೂರು ದಿನಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಚರ್ಚೆಗಳು ಮತ್ತು ರೋಮಾಂಚಕಾರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ನಂತರ, ಶುಕ್ರವಾರ (ಏಪ್ರಿಲ್ 17) ಸಂಜೆ ನಡೆದ ಮತದಾನದ ಫಲಿತಾಂಶವು ಮಹಿಳಾ ಲೋಕವನ್ನು ನಿರಾಶೆಗೊಳಿಸಿತು. ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪುನರ್ವಿಂಗಡಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಈ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮಸೂದೆಯು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮೂರನೇ ಎರಡರಷ್ಟು ಬಹುಮತವನ್ನು ಪಡೆಯದ ಕಾರಣ ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ.

ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಪೀಕರ್ ಓಂ ಬಿರ್ಲಾ ಅವರು ಘೋಷಿಸಿದ ವಿವರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸದನದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 528 ಮತಗಳು ಚಲಾವಣೆಯಾದವು. ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆ ಅಂಗೀಕಾರಗೊಳ್ಳಲು ಕನಿಷ್ಠ 352 ಮತಗಳು (2/3) ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೂ, ಮಹಿಳಾ ಮಸೂದೆಯ ಪರವಾಗಿ ಕೇವಲ 298 ಮತಗಳು ಚಲಾವಣೆಯಾದವು. ಮಸೂದೆಯ ವಿರುದ್ಧ 230 ಮತಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಅಂದರೆ, ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಫಿಗರ್‌ನಿಂದ 54 ಮತಗಳ ದೂರದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ 489 ಮತಗಳು ಚಲಾವಣೆಯಾದರೂ, 278 ಮತಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಹುಮತವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.

ಮಹಿಳಾ ಮಸೂದೆಯ ಮೇಲಿನ ಚರ್ಚೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸದನದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಮಾತಿನ ಸಮರ ನಡೆಯಿತು. ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ಬೆಂಬಲಿಸುವಂತೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಮಸೂದೆಯ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ ಬಲವಾದ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದವು. ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗಡಿನಿರ್ಣಯದ ವಿಷಯವನ್ನು ಮಸೂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೆರಳಿದವು.

ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪುನರ್ ವಿಂಗಡಣೆಯ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. "ಪ್ರಸ್ತುತ, ಒಂದು ಸಂಸದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 60,000 ಮತದಾರರಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಸದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 49 ಲಕ್ಷ ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದ್ದಾಗ, ಸಂಸದರು ತಮ್ಮ ಮತದಾರರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಸಂವಿಧಾನವು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಪುನರ್ ವಿಂಗಡಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವು ಜನರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.

ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಈ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸಿದರು. ಇದನ್ನು ನಕಲಿ ಮಸೂದೆ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ ಅವರು, ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಬದಲು ಚುನಾವಣಾ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ರಾಜಕೀಯ ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು. "2023 ರಲ್ಲಿ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ತಂದಾಗಲೂ, ಅದು ಜಾರಿಗೆ ಬರಲು ವರ್ಷಗಳೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ನಿಜವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಜನರ ಗಮನವನ್ನು ಬೇರೆಡೆ ಸೆಳೆಯಲು ಸರ್ಕಾರ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಟೀಕಿಸಿದರು.

ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನು ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಅಡಿಪಾಯ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಇದನ್ನು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕಿದ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಬದಲಾವಣೆ ಎಂದು ನೋಡುತ್ತಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿಯ ದಶಕಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ವಿಷಯವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಂಸತ್ತಿನ ಮಿತಿಯನ್ನು ದಾಟಲು ವಿಫಲವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಶೇಕಡಾ 50 ರಷ್ಟು ಜನರ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಹುಸಿಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಮಸೂದೆಯು ದೇಶದ ರಾಜಕೀಯ ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ ಪರ-ವಿರೋಧದ ಬಿರುಗಾಳಿ ಎಬ್ಬಿಸಿದೆ. ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷ ಇದನ್ನು ಸ್ತ್ರೀಶಕ್ತಿಯ ಸಬಲೀಕರಣದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದರೆ, ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್ವಿಂಗಡಣೆಯ ಒಳಸಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತುತ್ತಿವೆ. ಸದ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಫೇಲ್‌ ಆಗಿದ್ದು, ಮುಖಭಂಗ ಅನುಭವಿಸಿದೆ..  

ನಾರಿಶಕ್ತಿಗೆ ಸೋಲು..! (HEAD)

ಹಾಜರಿದ್ದ ಸದಸ್ಯರು                      528

ವಿಧೇಯಕದ ಪರ ಮತಗಳು               298

ವಿಧೇಯಕದ ವಿರುದ್ಧ ಮತಗಳು           230

ಅಂಗೀಕಾರಕ್ಕೆ ಬೇಕಿದ್ದ ಮತಗಳು            352

2/3 ಬಹುಮತ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ವಿಫಲ       

ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಬಿಲ್‌ಗೆ ಸೋಲು

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

ParliamentSpecial session updatesModi speech in Lok SabhaPM Modi on women reservation billparliament special session 2026

