ನವದೆಹಲಿ: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹಾ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಧಾನಿ ಪಂಡಿತ್ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರ ಸತತ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಆಡಳಿತದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿಯುವ ಮೂಲಕ, ದೇಶದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಸತತವಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಏಕೈಕ ನಾಯಕ ಎಂಬ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಮೋದಿ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದು, ಜೂನ್ 10, 2026 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ 4,399 ದಿನಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಮೂಲಕ ನೆಹರೂ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ನೆಹರೂ ಮತ್ತು ಇಂದಿರಾ ದಾಖಲೆ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ ಮೋದಿ
ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಪ್ರಧಾನಿ ಪಂಡಿತ್ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು ಮೇ 13, 1952 ರಿಂದ ಮೇ 27, 1964 ರವರೆಗೆ ನಿಖರವಾಗಿ 4,398 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸತತವಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ದೇಶ ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದರು. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮೇ 26, 2014 ರಂದು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಬಳಿಕ ಮೇ 30, 2019 ರಂದು ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಜೂನ್ 9, 2024 ರಂದು ಸತತ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಗದ್ದುಗೆಗೇರಿದ ಅವರು, ಇಂದು 4,399ನೇ ದಿನ ಪೂರೈಸಿ ನಂಬರ್ 1 ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ (ಸತತ 4,077 ದಿನಗಳು) ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಜುಲೈ 25, 2025 ರಂದೇ ಮುರಿದಿದ್ದರು.
ಕಳೆದ 12 ವರ್ಷಗಳ ಮೋದಿ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕಳೆದ 12 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 16 ಏಮ್ಸ್ (AIIMS), 7 ಐಐಟಿ (IIT) ಮತ್ತು 8 ಐಐಎಂ (IIM) ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 31 ಪ್ರಮುಖ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣಾ ಬಜೆಟ್ ₹785,000 ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ದು, ದೇಶೀಯ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ₹154,000 ಕೋಟಿ ಮೀರಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತವು ತನ್ನ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪೈಕಿ ಶೇಕಡಾ 60 ರಷ್ಟನ್ನು ಸ್ವತಃ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ದೇಶಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊರಬಂದು ರಫ್ತುದಾರ ದೇಶವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಇದುವರೆಗೆ ವಿಶ್ವದ 19 ದೇಶಗಳ ಸಂಸತ್ತುಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು 80 ದೇಶಗಳಿಗೆ 100 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿರುವ ಇವರ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆಗೆ ಗೌರವ ಸೂಚಿಸಿ 32 ವಿದೇಶಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ತಮ್ಮ ಅತ್ಯುನ್ನತ ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿವೆ.ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಅನುಭವವಿದೆ.ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗುವ ಮುನ್ನ ಅವರು ಗುಜರಾತ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಸತತ 4 ಬಾರಿ (ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7, 2001 ರಿಂದ ಮೇ 22, 2014 ರವರೆಗೆ) ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ: 12 ವರ್ಷ, 7 ತಿಂಗಳು, 15 ದಿನಗಳು
ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ: 12 ವರ್ಷ, 19 ದಿನಗಳು
ಒಟ್ಟು ಆಡಳಿತದ ಅನುಭವ: 24 ವರ್ಷಗಳು, 8 ತಿಂಗಳುಗಳು ಮತ್ತು 4 ದಿನಗಳು.