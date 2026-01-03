Love marriage: ಓಡಿ ಹೋದರೂ, ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ಗೂ ಬೇಕು ಅನುಮತಿ, ಹೊಸ ಮದುವೆ ನೀತಿ ಮಸೂದೆ, ಪೋಷಕರ ಅನುಮತಿ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ, ಲೆವಲ್ 2 ಆಫೀಸ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಆಫೀಸರ್ ಅಪ್ರೋವ್ ನೀಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಮದುವೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ..ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಕಾಯ್ದೆ ಮಹತ್ತರ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರಲು ಸರ್ಕಾರ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ..ಪ್ರೇಮಿಗಳು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೇ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಮದುವೆ ಆಗುವ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳದಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಹತ್ತವಾದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ..
ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಶನ್ ನಿಯಮ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ..ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗಲೂ ಪೋಷಕರ ಅನುಮತಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ.ಹಲವು ಸಮುದಾಯಗಳ ಪೋಷಕರು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಬೇಡಿಕೆ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಸರ್ಟಿಫೀಕೆಟ್ನ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.ಈ ಪೋಷಕರಿಗೆ ನೋಟೀಸ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗುವವರು ಪೋಷಕರ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಜೋಡಿಗಳು ಪೋಷಕರ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಪೋಷಕರ ಅನುಮತಿ ಬೇಕು. ಈ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ, ಮದುವೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಶನ್ ವೇಳೆ ಜೋಡಿಗಳ ಪೋಷಕರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ..ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಬಯಸಿದೇ ಆದಲ್ಲ ಪೋಷಕರ ಅನುಮತಿ ಪಡದೇ ಮದುವೆಯಾಗ ಬೇಕು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದೆ..
ಈ ಕಾನೂನು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದರೆ..ಪೋಷಕರ ವಿರೋಧಿಸಿ ಮದವೆಯಾಗುವುದು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ..ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಈ ನಿಯಮಗಳು ಕಷ್ಟ ಆಗಲಿದೆ.
