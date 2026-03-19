ಗೃಹಿಣಿಯರಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌... ಗ್ಯಾಸ್‌ಗಾಗಿ ಸರತಿ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ..! ಬಂದಿದೆ ಹೊಸ LPG ATM

lpg atm: ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯಿಂದಾಗಿ, ದೇಶದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಜನರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಕಾಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಹರಿಯಾಣದ ಗುರುಗ್ರಾಮ್‌ನಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿದೆ.

Written by - Savita M B | Last Updated : Mar 19, 2026, 03:23 PM IST
ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯಿಂದಾಗಿ, ದೇಶದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಜನರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಕಾಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ಹೊರಗೆ ಜನದಟ್ಟಣೆ ಇದೆ. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಹರಿಯಾಣದ ಗುರುಗ್ರಾಮ್‌ನಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿದೆ. ಗುರುಗ್ರಾಮ್‌ನ ಸೆಕ್ಟರ್ 33 ರಲ್ಲಿರುವ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಫ್ಲವರ್ ವ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ವೆಂಡಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ದೇಶದ ಮೊದಲ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಎಟಿಎಂ ಆಗಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಸೌಲಭ್ಯವು ಅನಿಲ ಖರೀದಿಸುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಎಟಿಎಂ ಒಂದು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಯಂತ್ರ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅನ್ನು ತಂದು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಲು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ. ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಮತ್ತು OTP ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಅದರ ನಂತರ, ಅವರು QR ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ UPI ಅಥವಾ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಪಾವತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ, ಯಂತ್ರವು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅನ್ನು ತಲುಪಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಯಂತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ ಅದು ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ನೀವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯ ಸಮಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಇದು ದೀರ್ಘವಧಿಯವರೆಗೆ ಕಾಯುವ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಎಟಿಎಂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಬ್ಬಿಣದ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಹೊಸ ಸಂಯೋಜಿತ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳು ಹಗುರವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಎತ್ತುವುದು ಸುಲಭ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸುಮಾರು 30 ಕೆಜಿ ತೂಕವಿದ್ದರೆ, ಈ ಹೊಸ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳು ಸುಮಾರು 15 ಕೆಜಿ ತೂಗುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳ ವಿಶೇಷತೆಯೆಂದರೆ ಅವು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಒಳಗೆ ಉಳಿದಿರುವ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು.

ಈ ಯಂತ್ರವು ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ 10 ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎರಡಕ್ಕೆ ಇಳಿದ ತಕ್ಷಣ, ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಗ್ಯಾಸ್ ಕೊರತೆಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಭಾರತವು ತನ್ನ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಅಗತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗವನ್ನು ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಜಾಗತಿಕ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ಅಡಚಣೆಗಳು ಅನಿಲ ಲಭ್ಯತೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿವೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೇಶೀಯ ಬಳಕೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದಾಗ, ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಎಟಿಎಂಗಳಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯವು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪೈಲಟ್ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಇದು ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಇತರ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಎಟಿಎಂಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬಹುದು. ಇದು ಅನಿಲ ಖರೀದಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಸವಿತಾ ಎಂ. ಬಿ. (Savita M.B.) ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿರುವ ಇವರು ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ವಿದ್ಯಮಾನ, ಕ್ರೀಡೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಓದುಗರನ್ನು ತಲುಪಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸದಾ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.  

