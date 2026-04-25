ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌!..

 lPG booking new update: ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್‌ ಬಂದಿದೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಷ್ಟೇ ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿದ್ದರೂ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ.   

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Apr 25, 2026, 02:22 PM IST
  • ಸುಮಾರು 8 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಬುಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ
  • ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮಾಡಲಿರುವ ಬದಲಾವಣೆ ಏನು?

ಕನ್ನಡ TRP ಮಹಾಯುದ್ಧ ನಂಬರ್ 1 ಪಟ್ಟದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದ ಕರ್ಣ..ಶ್ರೀ ಗಂಧದ ಗುಡಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್!
camera icon6
kannada number 1 serial
ಕನ್ನಡ TRP ಮಹಾಯುದ್ಧ ನಂಬರ್ 1 ಪಟ್ಟದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದ ಕರ್ಣ..ಶ್ರೀ ಗಂಧದ ಗುಡಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್!
ನಿತ್ಯಾಳಿಂದ ಕೊನೆಗೂ ಸತ್ಯಗಳ ಅನಾವರಣ.. ಕರ್ಣ ಸೀರಿಯಲ್ ರೋಚಕ ತಿರುವು
camera icon6
Karna serial
ನಿತ್ಯಾಳಿಂದ ಕೊನೆಗೂ ಸತ್ಯಗಳ ಅನಾವರಣ.. ಕರ್ಣ ಸೀರಿಯಲ್ ರೋಚಕ ತಿರುವು
ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ಬೆರೆಸಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ ನೋಡಿ.. ಬುಡದಿಂದಲೂ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು
camera icon6
White Hair Remedies
ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ಬೆರೆಸಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ ನೋಡಿ.. ಬುಡದಿಂದಲೂ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು
ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಸ್ಪೋಟಕ ಶತಕ: ಚೆನ್ನೈಗೆ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ 103 ರನ್‌ಗಳ ಬೃಹತ್ ಗೆಲುವು..!
camera icon6
Sanju Samson
ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಸ್ಪೋಟಕ ಶತಕ: ಚೆನ್ನೈಗೆ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ 103 ರನ್‌ಗಳ ಬೃಹತ್ ಗೆಲುವು..!
lPG booking new update: ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಷ್ಟೇ ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿದ್ದರೂ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ. ಭಾರತೀಯರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟಿದ್ದರೂ, ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸದೆ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿದ್ದೇವೆ...

ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ದಿಗ್ಬಂಧನ ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಅಡುಗೆ ಅನಿಲದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತೀಯ ಜನರಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಸಚಿವಾಲಯದ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸುಜಾತಾ ಶರ್ಮಾ ನಿನ್ನೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: RCBಯ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರನಿಂದ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಲೋಕದಲ್ಲೇ ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ!..

ಸುಜಾತಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, "ಪ್ರಸ್ತುತ, ಭಾರತದ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 60 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 90% ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಲ್ಲಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯಿಂದಾಗಿ, ಈಗ ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಆಮದಿನ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆ ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತಕ್ಕೆ ನಿರಂತರ ಅನಿಲ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರತ್ತ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿ, ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಭಾವ್ಯ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಅನಿಲವನ್ನು ಈಗ ಖರೀದಿಸಲಾಗುವುದು.

ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದ ದೈನಂದಿನ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಬೇಡಿಕೆ ಸುಮಾರು 80,000 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್‌ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 60 (ಸುಮಾರು 48,000 ಟನ್) ಆಮದು ಮೂಲಕ ಪೂರೈಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸುಜಾತಾ ಶರ್ಮಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಉಳಿದ ಶೇಕಡಾ 40 (ಸುಮಾರು 32,000 ಟನ್) ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯಿಂದ ಪೂರೈಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದ್ದರೂ, ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಭಾರತವು ಈಗ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಲ್‌ಪಿಜಿಯನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮಾಡಲಿರುವ ಬದಲಾವಣೆ ಏನು? ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಭಾರತದ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಪೂರೈಕೆಯ ಸುಮಾರು 90 ಪ್ರತಿಶತ ಯುಎಇ, ಕತಾರ್, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಕುವೈತ್, ಬಹ್ರೇನ್ ಮತ್ತು ಓಮನ್‌ನಂತಹ ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ಬಂದಿತ್ತು. ಈಗ, ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯಿಂದಾಗಿ, ಭಾರತವು ಯುಎಸ್, ನಾರ್ವೆ, ಕೆನಡಾ, ಅಲ್ಜೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದಂತಹ ದೇಶಗಳಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಇದು ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾಗಿಸಿದೆ.

ಸುಮಾರು 8 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಬುಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸುಜಾತಾ ಶರ್ಮಾ ಹೇಳಿದರು. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಯುದ್ಧದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಪೂರೈಕೆ ಮಾರ್ಗಗಳು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನಂತರವೂ, ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಭಾರತವನ್ನು ತಲುಪಿದ ಹತ್ತು ಹಡಗುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಹಡಗುಗಳು ಅಡುಗೆ ಅನಿಲವನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಅನಿಲ ಕೊರತೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸುಜಾತಾ ಶರ್ಮಾ ಹೇಳಿದರು.

ದೇಶದಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಕ್ರಮಗಳು ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಿಂದ ಅನಿಲವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಉಪಕ್ರಮ'ವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅನಿಲ ಕೊರತೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಮತ್ತು ಆ ಮೂಲಕ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದಲ್ಲದೆ, ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಿಂದ ಅನಿಲವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದರಿಂದ ಭಾರತವು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹೊಸ ಕ್ರಮಗಳು ಮುಂಬರುವ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, "ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಷ್ಟೇ ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿದ್ದರೂ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್‌ ಅಬ್ಬರ ಕಂಡು ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ..!
 

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

India LPG import strategyIndia LPG supplyLPG import diversificationHormuz Strait tensionWest Asia conflict impact

