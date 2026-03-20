  • LPG Crisis : ಇನ್ಮುಂದೆ ಸಿಗಲ್ವಾ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ? ಇರಾನ್-ಯುಎಸ್ ಯುದ್ದದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕೇಂದ್ರದ ಶಾಕಿಂಗ್ ಹೇಳಿಕೆ..!

LPG Crisis : ಇನ್ಮುಂದೆ ಸಿಗಲ್ವಾ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ? ಇರಾನ್-ಯುಎಸ್ ಯುದ್ದದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕೇಂದ್ರದ ಶಾಕಿಂಗ್ ಹೇಳಿಕೆ..!

LPG Crisis: ಗಲ್ಪ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವ 22 ಭಾರತೀಯ ಹಡಗುಗಳು ಮತ್ತು ನಾವಿಕರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದು, ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಾಕೇಶ್ ಸಿನ್ಹಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Mar 20, 2026, 04:32 PM IST
  • ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಶೇ 100 ರಷ್ಟು LPG ಅನ್ನು ದೇಶೀಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಪೂರೈಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
  • ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಚಿಂತಾಜನಕವಾಗಿದೆ
  • ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಗ್ಯಾಸ್ ಬುಕ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

LPG Crisis : ಇನ್ಮುಂದೆ ಸಿಗಲ್ವಾ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ? ಇರಾನ್-ಯುಎಸ್ ಯುದ್ದದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕೇಂದ್ರದ ಶಾಕಿಂಗ್ ಹೇಳಿಕೆ..!
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ

ನವದೆಹಲಿ: ಇರಾನ್-ಇಸ್ರೇಲ್-ಅಮೇರಿಕಾ ಯುದ್ದ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಬಂದು 20 ದಿನಗಳಾಗುತ್ತಾ ಬಂತು, ಆದರೆ ಕೇವಲ ಒಂಬತ್ತು ಕಚ್ಚಾ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ಹಡಗುಗಳು ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗಿವೆ.ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಹಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಈಗ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಿದೆ.ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಸಚಿವಾಲಯದ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸುಜಾತಾ ಶರ್ಮಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಶೇ 100 ರಷ್ಟು LPG ಅನ್ನು ದೇಶೀಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಪೂರೈಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ.ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಚಿಂತಾಜನಕವಾಗಿದೆ.ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಜನರು ವದಂತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಗ್ಯಾಸ್ ಬುಕ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಎಲ್ಪಿಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿರುವ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಸರ್ಕಾರ  ಸರಬರಾಜುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ, ಆದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪರ್ಯಾಯ ಇಂಧನ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಭಯಭೀತರಾಗಿ ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಈಗಾಗಲೇ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರುವ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 4,500 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.ಆ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸರಬರಾಜು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ತಲುಪುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.ಇದೇ ವೇಳೆ ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ದೇಶಿಯವಾಗಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿದೆ.ಪ್ರಸ್ತುತ, ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಸರಿಸುಮಾರು ಶೇ 40 ರಷ್ಟು ತಲುಪಿದೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಆಮದಿನ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಇದೇ ವೇಳೆ ಗಲ್ಪ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವ 22 ಭಾರತೀಯ ಹಡಗುಗಳು ಮತ್ತು ನಾವಿಕರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದು, ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಾಕೇಶ್ ಸಿನ್ಹಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ಓಮನ್ ಮತ್ತು ಕತಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಮ್ಯಾನುಯೆಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ರನ್‌ರಂತಹ ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಣಧೀರ್ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾರ್ಚ್ 18 ರಂದು ರಿಯಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ.ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆರು ಭಾರತೀಯರು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಸೀಮ್ ಮಹಾಜನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
 

