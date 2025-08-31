ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ 'ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ' ಅಭಿಯಾನವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಇಂದು, ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಸೇವೆಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡದೆಯೇ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಈಗ, ಕೇವಲ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬಳಸಿ, ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ವಾಟ್ಸಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡಿ , ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿ, ಮತ್ತು ಸಿಲಿಂಡರ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ!
ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಲು, ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೂರೈಕೆದಾರರ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡಿ:
- ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ (HP ಗ್ಯಾಸ್): 9222201122
- ಇಂಡೇನ್ (ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್): 7588888824
- ಭಾರತ್ ಗ್ಯಾಸ್: 1800224344
ಬುಕಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
- ಸಂಖ್ಯೆ ಉಳಿಸಿ: ನಿಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೂರೈಕೆದಾರರ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿ. ಅಥವಾ, ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಂಡು ಚಾಟ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ.
- ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿ: ವಾಟ್ಸಾಪ್ನಲ್ಲಿ 'ಹಾಯ್' ಎಂದು ಕಳುಹಿಸಿ.
- ಬುಕಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ: ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ ಬರುವ ಮೆನುವಿನಿಂದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ.
- ಗ್ರಾಹಕ ID: ನಿಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಅಥವಾ ರಶೀದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಾಹಕ ID ಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ.
- ದೃಢೀಕರಣ: ಬುಕಿಂಗ್ ದೃಢೀಕರಣದ ನಂತರ, ವಿತರಣಾ ದಿನಾಂಕದ ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂದೇಶ ಬರುತ್ತದೆ.
ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಬುಕಿಂಗ್ನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
- ಫೋನ್ ಕರೆಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಲೈನ್ ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿದ್ದರೂ ಕಾಯುವುದಿಲ್ಲ.
- ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಂಪರ್ಕವಿದ್ದರೆ, ಫೋನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ.
- ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬೇಕಾದರೂ ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು.
- ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ವಿತರಣಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ನವೀಕರಣಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದು.
ಈ ಸರಳ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ, ಕೆಲವೇ ಕ್ಲಿಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ ಬಜೆಟ್ನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಿ!