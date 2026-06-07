ನವದೆಹಲಿ: ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತಲ್ಲಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದು, ದೇಶೀಯ ಗೃಹಬಳಕೆಯ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರದಿಂದ ರೂ. 29 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ದರ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿರುವುದು ಇದು ಎರಡನೇ ಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ತೈಲ ಮಾರಾಟ ಕಂಪನಿಗಳ ನಷ್ಟವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಮಾರ್ಚ್ 7 ರಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ದರವನ್ನು ರೂ. 60 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ವಿವಿಧ ನಗರಗಳಲ್ಲಿನ ಹೊಸ ದರಗಳ ಪಟ್ಟಿ:
ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ನಂತರ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ 14.2 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ:
ಬೆಂಗಳೂರು: ರೂ. 944.50 (ಹಳೆಯ ದರ: ರೂ. 915.50)
ದೆಹಲಿ: ರೂ. 942 (ಹಳೆಯ ದರ: ರೂ. 913)
ಮುಂಬೈ: ರೂ. 941.40 (ಹಳೆಯ ದರ: ರೂ. 912.50)
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ:ರೂ. 968 (ಹಳೆಯ ದರ: ರೂ. 939)
ಚೆನ್ನೈ: ರೂ. 957.50 (ಹಳೆಯ ದರ: ರೂ. 928.50)
ಹೈದರಾಬಾದ್: ರೂ. 996 (ಹಳೆಯ ದರ: ರೂ. 967)
ಲಖನೌ: ರೂ. 980 (ಹಳೆಯ ದರ: ರೂ. 951)
ಪಾಟ್ನಾ: ರೂ. 1,031.50 (ಹಳೆಯ ದರ: ರೂ. 1,002.50)
ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಸಚಿವಾಲಯದ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಜಾಗತಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆಯ ವೆಚ್ಚವು ಸುಮಾರು ರೂ. 1,600 ರಿಂದ 1,700 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಯಾವುದೇ ಇಂಧನ ಕೊರತೆಯಾಗದಂತೆ ಭಾರತವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ತೈಲ ಸರಬರಾಜನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ.ಅಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನೆ (PMUY) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 10.35 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ನೇರ ಸಬ್ಸಿಡಿ ತಲುಪುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಭಾರತೀಯರು ಮುಂದುವರಿದ ದೇಶಗಳಿಗಿಂತ (ಅಮೆರಿಕ, ಕೆನಡಾ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ) ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ. ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟವು ರೂ. 30,000 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ.
ಕೇವಲ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಮೇ ಮಧ್ಯಭಾಗದಿಂದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳು ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ ಒಟ್ಟು ರೂ. 7.50 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಸಿಎನ್ಜಿ ದರಗಳು ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ ಸುಮಾರು ರೂ. 6 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆ ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದರೂ, ಸರ್ಕಾರವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮೇಲಿನ ಹೊರೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೂಲಕ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ತಾನೇ ಭರಿಸುತ್ತಿದೆ.