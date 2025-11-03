English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Madhav Immigration National MSME Award: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಲಸೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ವೀಸಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಮಾಧವ್ ಇಮಿಗ್ರೇಶನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 2025ರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎಂಎಸ್ಎಂಇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ಭಾರತದ ಗಣ್ಯ ಎಂಎಸ್ಎಂಇ ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರೀ ಜಿತನ್ ರಾಮ್ ಮಂಜಿ ಅವರು ಹೆಚ್‌ಟಿ ಮೀಡಿಯಾ ಗುಂಪು ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಭಾರತ ನಿರ್ಮಾಣ 2025 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದರು.

Nov 3, 2025
  • ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀಡಲ್ಪಡುವ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೌರವ
  • ವಲಸೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ವೀಸಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಧವ್ ಇಮಿಗ್ರೇಶನ್ ನೀಡಿದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿದೆ

ವಲಸೆ ಮತ್ತು ವೀಸಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮೈಲುಗಲ್ಲು! ಮಾಧವ್ ಇಮಿಗ್ರೇಶನ್‌ಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಎಂಎಸ್ಎಂಇ ಗೌರವ..

ನವದೆಹಲಿ: ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀಡಲ್ಪಡುವ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೌರವದಲ್ಲಿ, ವಲಸೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ವೀಸಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಧವ್ ಇಮಿಗ್ರೇಶನ್ ನೀಡಿದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಗತ ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಮಾಧವ್ ಇಮಿಗ್ರೇಶನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕೆಲಸ ವೀಸಾ, ವರ್ಕ್ ಪರ್ಮಿಟ್, ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಸಲಹೆ ಸೇವೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಸರಾಂತ ಬ್ರಾಂಡ್‌ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಸಾವಿರಾರು ಭಾರತೀಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ಸುರಕ್ಷಿತ ವಿದೇಶಿ ಅವಕಾಶಗಳಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆಸಿದೆ.

ಮಾಧವ್ ಇಮಿಗ್ರೇಶನ್ ನಂಬಿಕೆ, ಕಾನೂನು ಪಾಲನೆ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತಿ ಎಂಬ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ, ಕೇವಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ಕೆಲಸಮಾಡುವ ಅನೇಕ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ. ಇಂದಿನ ಜಾಗತಿಕ ಚಲನೆ ಮತ್ತು ವಲಸೆ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ವಲಸೆ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಲೆಗೆ ಬೀಳದಂತೆ, ನಿಜವಾದ ವಲಸೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದೆ.

ಈ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಲಸೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ವೀಸಾ ವಿಭಾಗದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎಂಎಸ್ಎಂಇ 2025 ಗೌರವವು, ಮಾಧವ್ ಇಮಿಗ್ರೇಶನ್ ಅನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ವಲಸೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದೇಶವ್ಯಾಪಿ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ತಂಡವು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆ: “ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಭಾರತೀಯ ಯುವಕರನ್ನು ಪಾರದರ್ಶಕ ಮತ್ತು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ವಲಸೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ಜಾಗತಿಕ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.”

ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಕಂಪನಿಯು ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಅರೆ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಲಸೆ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಹಾಗೂ ವಿದೇಶಿ ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಲವಾದ ಸಹಕಾರ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಇತರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ವೀಸಾ ಬೇಡಿಕೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮಾಧವ್ ಇಮಿಗ್ರೇಶನ್‌ನ ಸಾಧನೆಗೆ ಗುರುತಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಳಗಿನ ಹುಡುಕಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಜನಮನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಲಿದೆ:
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಲಸೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2025
ವಲಸೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ವೀಸಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎಂಎಸ್ಎಂಇ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
ಭಾರತದ ಕೆಲಸ ವೀಸಾ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಅನುಮತಿ ಸೇವೆಗಳು

ಈ ಗೌರವದ ಮೂಲಕ, ಮಾಧವ್ ಇಮಿಗ್ರೇಶನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಭಾರತೀಯ ವಲಸೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ವೀಸಾ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ, ಪರಿಣಾಮ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕಾನೂನುಬದ್ಧ Work Visa ಮತ್ತು Immigration ಸೇವೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ www.madhavimmigration.com ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.
Disclaimer: This article is from the Brand Desk. User discretion is advised.

 

