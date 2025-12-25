English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • India
  • ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪುಸ್ತಕವಲ್ಲ..! ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ

ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪುಸ್ತಕವಲ್ಲ..! ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ

Bhagavad Gita : ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥವಲ್ಲ, ಅದು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ತತ್ವಗಳ ಪ್ರತೀಕ ಎಂದು ಮದ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Dec 25, 2025, 01:48 PM IST
  • FCRA ಕಾಯ್ದೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಸ್ಪಷ್ಟ ಪುರಾವೆಗಳು ಅಗತ್ಯವೆಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತಿಳಿಸಿದೆ
  • ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದ ನಿರಾಕರಣೆ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ

Trending Photos

ಚತುರ್ಗ್ರಾಹಿ ಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಹೊಸ ವರ್ಷ.. 6 ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟವೇ ಬದಲು.. ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅನುಗ್ರಹ
camera icon6
Chaturgrahi yoga
ಚತುರ್ಗ್ರಾಹಿ ಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಹೊಸ ವರ್ಷ.. 6 ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟವೇ ಬದಲು.. ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅನುಗ್ರಹ
ಶನಿ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಉದಯಿಸಲಿರುವ ಧನಕಾರಕ.. ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರದೆಸೆ.. ಮಣ್ಣೂ ಹೊನ್ನಾಗುವ ಬಂಗಾರದಂತ ಸಮಯ
camera icon6
Shukra Uday
ಶನಿ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಉದಯಿಸಲಿರುವ ಧನಕಾರಕ.. ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರದೆಸೆ.. ಮಣ್ಣೂ ಹೊನ್ನಾಗುವ ಬಂಗಾರದಂತ ಸಮಯ
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರೆಕಾಳು ತಿನ್ನಬೇಕೋ, ತಿನ್ನಬಾರದೋ.. ಹೃದಯ, ಮೂಳೆಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾ, ಕೆಟ್ಟದಾ?
camera icon5
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರೆಕಾಳು ತಿನ್ನಬೇಕೋ, ತಿನ್ನಬಾರದೋ.. ಹೃದಯ, ಮೂಳೆಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾ, ಕೆಟ್ಟದಾ?
ಶುಕ್ರನಿಂದ ಮಾಲವ್ಯ ರಾಜಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಡಬಲ್‌ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌..
camera icon11
malavya rajyog effects 2025
ಶುಕ್ರನಿಂದ ಮಾಲವ್ಯ ರಾಜಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಡಬಲ್‌ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌..
ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪುಸ್ತಕವಲ್ಲ..! ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ

Bhagavad Gita : ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ವೇದಾಂತ ಮತ್ತು ಯೋಗವನ್ನು ಒಂದೇ ಧರ್ಮದ ಚೌಕಟ್ಟಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮದ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ, ಕಾಲಾತೀತ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಸಂದೇಶ ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ರಂಥವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ವೇದಾಂತ ಅಥವಾ ಯೋಗದಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಸುವುದೇ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ. ಇವು ನೈತಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ವರ್ಷ ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಆಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ ಆಹಾರ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಹಗಲಿಗಿಂತ ರಾತ್ರಿಯೇ ಇದರ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚು..

ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಮೂಲದ ಆರ್ಷ ವಿದ್ಯಾ ಪರಂಪರೆ ಟ್ರಸ್ಟ್, ವೇದಾಂತ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಹಾಗೂ ಹಠ ಯೋಗವನ್ನು ಕಲಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರಂಥಗಳ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ವಿದೇಶಿ ದೇಣಿಗೆ ಪಡೆಯಲು 2021ರಲ್ಲಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ FCRA ನೋಂದಣಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯ, ಟ್ರಸ್ಟ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಧಾರ್ಮಿಕವೆಂದು ಹೇಳಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿತ್ತು.

ಈ ನಿರಾಕರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮದ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿತ್ತು. ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಜಿ.ಆರ್. ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಾದಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದರು. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಒಂದು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಲ್ಲ, ಅದು ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಭಾಗ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಯೋಗವನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಎಂದೂ ಹೇಳಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆಗ ತಾನೇ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ 15 ಶಿಶುಗಳು ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸೇಲ್.. ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದವ್ರರಿಗೆ ಶಾಕ್!

FCRA ಕಾಯ್ದೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಸ್ಪಷ್ಟ ಪುರಾವೆಗಳು ಅಗತ್ಯವೆಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಕೇವಲ ಅನುಮಾನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ. 2021ರ ಅರ್ಜಿಯ ಮೇಲೆ 2024ರಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದರ ಮೇಲೂ ಕೋರ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತಿದೆ.

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದ ನಿರಾಕರಣೆ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಟ್ರಸ್ಟ್‌ನ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಜಾಗತಿಕ ಸಂಕೇತವಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ವಿದೇಶಿ ನಾಯಕರಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕೂಡ ಕೋರ್ಟ್ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.

Madras High Courtbagavad gitaYogabagavad gita newsmadras high court on bagavad gita

Trending News