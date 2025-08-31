ಹಿಂದೂ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಖುಷಿಸುದ್ದಿ: ಇನ್ಮುಂದೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಕಾಣಿಕೆ ಹಣ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಲ್ಲ! ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಳಸಿ ಎಂದು ಕಟ್ಟಪ್ಪಣೆ ಹೊರಡಿಸಿದ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌!

Madras High Court order regarding temple money: ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡುವ ಕಾಣಿಕೆಗಳು, ದೇಣಿಗೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಣ, ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುವ ದೇವಾಲಯಗಳಿಂದ ಬರುವ ಹಣವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತದೆ? ಆ ಹಣವನ್ನು ದಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರವು ಅದನ್ನು ಬೇರೆಡೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಿದೆಯೇ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸದ್ಯ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರವು ಇದೇ ರೀತಿಯದ್ದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದೆ. ದೇವಾಲಯದ ಹಣದ ಖರ್ಚಿನ ಬಗ್ಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರೇಖೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೆಲಸ ಇದ್ರೆ ಬೇಗ ಮುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ! ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ 15 ದಿನ ಬಂದ್ ಆಗಲಿದೆ
ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದೇವಾಲಯಗಳಿವೆ?
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 7.5 ಲಕ್ಷ ದೇವಾಲಯಗಳಿವೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 4 ಲಕ್ಷ ದೇವಾಲಯಗಳು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಎಲ್ಲಾ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ದೇಣಿಗೆಗಳಿಂದ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸುಮಾರು 2.5 ರಿಂದ 3 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಇದು ದೇಶದ GDP ಯ ಶೇಕಡಾ 2.3 ರಷ್ಟಿದೆ. ಇದನ್ನು ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ವಿತರಿಸಿದರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ 2 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ದೇವಾಲಯಗಳು ಹಿಂದೂಗಳು ತಮ್ಮ ದೇವರ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವ ಅದೇ ಹಣವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ಸನಾತನ ಭಕ್ತರು ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಹಣದಿಂದ ಮದುವೆ ಮಂಟಪಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿತ್ತು.
2023 ಮತ್ತು 2025ರ ನಡುವೆ, MK ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರ ಸರ್ಕಾರ ಐದು ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿತು. ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ, 27 ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ 80 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಂಟಪಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಮದುವೆ ಕೂಡ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯ ಎಂಬ ವಾದವಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮದ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸರ್ಕಾರದ ವಾದಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿತು. ದೇವಾಲಯದ ಹಣವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ. ಭಕ್ತರು ದಾನ ಮಾಡುವ ಹಣವನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೇರಿದೆ. ಅದನ್ನು ದೇವಾಲಯದ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಳಸಬೇಕು. ಅಥವಾ ದತ್ತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಬಳಸಬೇಕು. ಹಿಂದೂ ವಿವಾಹವು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ, ಅದಕ್ಕೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉದ್ದೇಶವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸರ್ಕಾರದ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಅಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು.
ದೇವಾಲಯದ ಹಣ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಗಳ ದುರುಪಯೋಗವನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಮಾತ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾತ್ರ, ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಳಸಬಾರದು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರ ಸರ್ಕಾರವು ದೇವಾಲಯದ ಹಣವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾದ ಅಂತಹ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿತ್ತು.
ಸನಾತನವನ್ನು ಕೊರೊನಾದೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ:
ಇದು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಅದೇ ಸರ್ಕಾರ.. ಅಂದು ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವರು ಸನಾತನವನ್ನು ಡೆಂಗ್ಯೂ, ಮಲೇರಿಯಾ, ಕೊರೊನಾಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಸನಾತನವನ್ನು ಎಚ್ಐವಿಗೆ ಕೂಡ ಹೋಲಿಸದ್ದರು. ಅನೇಕ ಡಿಎಂಕೆ ನಾಯಕರು ಸನಾತನ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಭ್ಯ ಮತ್ತು ಅಸಭ್ಯ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಡಿಎಂಕೆ ಸರ್ಕಾರವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾದ ಅಂತಹ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸನಾತನಿಗಳ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದೆ.
ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿರುವ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು, ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ದತ್ತಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳ ಇಲಾಖೆ ಎಂಬ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿದೆ. ಈ ಇಲಾಖೆಯು ದೇವಾಲಯದ ಹಣದಿಂದ ಮದುವೆ ಮಂಟಪವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ.
ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ HE&CE ಇಲಾಖೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 44 ಸಾವಿರ ದೇವಾಲಯಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಮತ್ತು ಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೇವಾಲಯಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಈ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣ ಠೇವಣಿ ಇದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯದ 21 ಪ್ರಮುಖ ದೇವಾಲಯಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಕರಗಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸುಮಾರು 18 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ದೇವಾಲಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರದ ದೇವಾಲಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ನೀತಿ?
ಆದರೆ ಈಗ ಸರ್ಕಾರದ ದತ್ತಿ ಕಾರ್ಯದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ಮದುವೆ ಮಂಟಪಗಳ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಆ ಹಣವನ್ನು ಅಂತಹ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಪ್ರಶ್ನೆ? ದತ್ತಿ ಎಂದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಪೂಜೆ, ಆಹಾರ ದಾನ. ಇದು ಯಾತ್ರಿಕರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಬಡವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ವೆಚ್ಚವಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಖರ್ಚು ಮತ್ತು ಆ ಖರ್ಚಿನ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ, ಸರ್ಕಾರವು ದೇಶದ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿದೆ. ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ಯಾವುದು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿ ಏನು ಎಂದು ಈಗ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?
ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದೇವಾಲಯಗಳು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ದತ್ತಿ ದತ್ತಿ ಕಾಯ್ದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ದೇವಾಲಯಗಳು ಸರ್ಕಾರಿ ನಿಯಂತ್ರಣದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದ ಸುಮಾರು 34 ಸಾವಿರ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಬರುತ್ತದೆ.ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ಬಾಲಾಜಿ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮತ್ತು ಸಿಇ ಇಲಾಖೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನವು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ದೇವಾಲಯವು 51 ನೂರು ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 25 ಸಾವಿರ ದೇವಾಲಯಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿವೆ.
ಕೇರಳದಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರವು ಐದು ವಿಭಿನ್ನ ದೇವಸ್ವಂ ಮಂಡಳಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದೆ, ಇದು ಸುಮಾರು 3 ಸಾವಿರ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಶಬರಿಮಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಿರುವಾಂಕೂರು ದೇವಸ್ವಂ ಮಂಡಳಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ, ಗುರುವಾಯೂರು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗುರುವಾಯೂರು ದೇವಸ್ವಂ ಮಂಡಳಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಕೇರಳದ ಶ್ರೀ ಪದ್ಮನಾಭಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನವು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ದೇವಾಲಯವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಸುಮಾರು 1.5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.
ದೇಶದ 10 ಪ್ರಮುಖ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸುಮಾರು 1.25 ಲಕ್ಷ ದೇವಾಲಯಗಳು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಅಧೀನದಲ್ಲಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಡಿಶಾದ ಜಗನ್ನಾಥ ಪುರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಮಹಾಕಾಳೇಶ್ವರ ಉಜ್ಜಯಿನಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನ್ ಸೇರಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಬದರಿನಾಥ್ ಮತ್ತು ಕೇದಾರನಾಥ ದೇವಾಲಯಗಳು ಸೇರಿವೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಗಳು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತವೆ.
ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದೊಡ್ಡ ದೇವಾಲಯಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಮಂಡಳಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ, ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ನಿಯಂತ್ರಣವಿಲ್ಲ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನವೂ ಸೇರಿದೆ. ಶಿರಡಿಯ ಸಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನವಿದೆ. ವೈಷ್ಣೋದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಅಕ್ಷರಧಾಮ ದೇವಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
ದೇವಾಲಯಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಬಗ್ಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹಲವು ಬಾರಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ. 2014 ರಲ್ಲಿ, ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಚಿದಂಬರಂ ನಟರಾಜ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ದೊಡ್ಡ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿತು. ನಂತರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ದೇವಾಲಯದ ಆಡಳಿತವು ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲ, ಅರ್ಚಕರು ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯದೊಂದಿಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿತ್ತು. ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ದುರುಪಯೋಗದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪುರಾವೆಗಳಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು.
ಆದರೆ, ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರವು ದೇವಾಲಯದ ಹಣವನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಬಳಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಲವು ಬಾರಿ ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. HR&EC ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಅಥವಾ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲು ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ದೇವಾಲಯಗಳ ಮೇಲಿನ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಂತ್ರಣವು ಹಿಂದೂಗಳ ಜಾತ್ಯತೀತ ಹಕ್ಕುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿದ್ವಾಂಸರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸರ್ಕಾರವು ದೇವಾಲಯಗಳ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸನಾತನ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕೆಂಬ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ.
ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಹೊಸ ರೇಖೆ:
ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಹೊಸ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರೇಖೆಯನ್ನು ಎಳೆದಾಗ, ದೇವಾಲಯಗಳ ಮೇಲಿನ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಬೇಡಿಕೆ ಇದ್ದಾಗ, ಹಿಂದೂಗಳ ದೇವಾಲಯಗಳ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರವು ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ನೀವು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಆದರೆ ಮಸೀದಿಗಳು ಅಥವಾ ಚರ್ಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಎಷ್ಟು?
ಮಸೀದಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವಿಲ್ಲ. ವಕ್ಫ್ ಮಂಡಳಿಯು ಮಸೀದಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲವು ಮಸೀದಿಗಳನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಪುರಾತತ್ವ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿದರೆ, ಸರ್ಕಾರವು ಅದರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ, ಪುರೋಹಿತರು, ಪ್ರಸಾದದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಬ್ಬಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಸರ್ಕಾರದ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟ್ರಂಪ್ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕಿದ ಭಾರತ! ಚೀನಾಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಭೇಟಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ TikT
ಚರ್ಚ್ಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಚರ್ಚ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರರ್ಥ ಮಸೀದಿಗಳು ಅಥವಾ ಚರ್ಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಡಿಮೆ. ಗುರುದ್ವಾರಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ನೇರ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿನ ಈ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಂದರೆ ಸರ್ಕಾರವು ಹಿಂದೂ ಭಕ್ತರ ಹಣವನ್ನು ತನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮದುವೆ ಮಂಟಪದ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಮದ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ದೊಡ್ಡ ರೇಖೆಯನ್ನು ಎಳೆದಿರುವುದು ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ.