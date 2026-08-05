/ಇನ್ಮುಂದೆ ಪನ್ನೀರ್‌ ಬ್ಯಾನ್‌ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ 6 ತಿಂಗಳು ಜೈಲು 1ಲಕ್ಷ ದಂಡ

Fake Panneer ban: ನಕಲಿ ಮತ್ತು ಕಲಬೆರಕೆ ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರಾಟವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗದ ತರಕಾರಿ ಕೊಬ್ಬುಗಳನ್ನು (ತಾಳೆ ಎಣ್ಣೆ) ಬಳಸಿ ತಯಾರಿಸಿದ ನಕಲಿ ಪನೀರ್ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟವನ್ನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದ ನಂತರ ಇಂತಹ ಕಠಿಣ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿದ ದೇಶದ ಎರಡನೇ ರಾಜ್ಯ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ.ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಆಯುಕ್ತ ತುಕಾರಾಮ್ ಮುಂಢಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದು, ಜುಲೈ 30 ರಿಂದ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ನಿಷೇಧ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ನಕಲಿ ಪನೀರ್ ತಯಾರಿಕೆ, ಸಾಗಣೆ, ಸಗಟು ಮತ್ತು ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಮಾನದಂಡಗಳ ಕಾಯ್ದೆ, 2006 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಅಪರಾಧದ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಆರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು 1 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಕಳಪೆ ಅಥವಾ ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಆಹಾರ ಸೇವನೆಯು ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾದರೆ, ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಔಷಧ ಆಡಳಿತ (ಎಫ್ಡಿಎ) ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.
FSSAI ನಿಯಮಗಳು ಅಧಿಕೃತ ಪನೀರ್ ಅನ್ನು ಶುದ್ಧ ಹಾಲಿನಿಂದ ಮಾತ್ರ ತಯಾರಿಸಬೇಕೆಂದು ಷರತ್ತು ವಿಧಿಸುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹಾಲಿನ ಕೊಬ್ಬಿನ ಬದಲು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ತಾಳೆ ಎಣ್ಣೆ, ಕೆನೆ ತೆಗೆದ ಹಾಲಿನ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ ಮೊನೊಸ್ಟಿಯರೇಟ್ನಂತಹ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ನಕಲಿ ಪನೀರ್ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ವಂಚಿಸಲು ಇದನ್ನು ನಿಜವಾದ ಪನೀರ್ ಎಂದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಡೈರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸಮರ ಸಾರಿರುವ ಎಫ್ಡಿಎ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪುಣೆಯ ಮಂಜರಿ ಖುರ್ದ್ನಲ್ಲಿರುವ ಗೋದಾಮಿನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ 1,400 ಕೆಜಿ ನಕಲಿ ಪನೀರ್, 1,800 ಕೆಜಿ ಹಾಲಿನ ಪುಡಿ ಮತ್ತು 718 ಲೀಟರ್ ಪಾಮ್ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಶಾಸಕರ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ಈ ಕಠಿಣ ನಿಷೇಧ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ.