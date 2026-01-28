ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತದ ದೃಶ್ಯ ರಿಲೀಸ್‌..! ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಫೋಟ, ನಿಖರವಾಗಿ ಏನಾಯಿತು?

DCM Ajit Pawar : ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್, ಬಾರಾಮತಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಮುಂಬೈನಿಂದ ಹೊರಟಿದ್ದರು. ವಿಮಾನವು ರನ್ವೇಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಯುವ ಮೊದಲು ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಯಿತು. ಇದೀಗ ಘಟನೆಯ ಮೊದಲ ವಿಡಿಯೋ ಹೊರ ಬಂದಿದೆ.
ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಅವರ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾದ ಸಮಯದ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು ಹೊರಬಂದಿವೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8:46 ಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಶಬ್ದವೂ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಘಟನೆಯ ಭಯಾನಕ ದೃಶ್ಯಗಳು ಈಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
ಪತನದ ನಂತರ ಸ್ಫೋಟ : ಒಂದು ಬದಿಗೆ ಒರಗಿಕೊಂಡಿದ್ದ ವಿಮಾನವು ಹೊಲಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿತು. ನಂತರ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸಿತು. ಅಪಘಾತ ಎಷ್ಟು ಭೀಕರವಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ವಿಮಾನ ಹಾರಿ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುವುದನ್ನು ವೀಡಿಯೊ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಮಾನ ನೆಲಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ ನಂತರವೂ ಸ್ಫೋಟ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
❗️The Moment Maharashtra Deputy CM Ajit Pawar's Plane Crashes Caught On CCTV https://t.co/ghj1kDMnJg pic.twitter.com/OSsa2B28dJ
— RT_India (@RT_India_news) January 28, 2026
ವಿಮಾನ ಯಾರದ್ದು? : ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವಿಮಾನವು ವಿಎಸ್ಆರ್ ಎಂಬ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯ ಒಡೆತನದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಈ ವಿಮಾನದ ಮಾದರಿ ಲಿಯರ್ಜೆಟ್ 45. ಈ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಮಾನವು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಜೆಟ್ ಆಗಿತ್ತು.