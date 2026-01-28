English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • India
  • ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತದ ದೃಶ್ಯ ರಿಲೀಸ್‌..! ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಫೋಟ, ನಿಖರವಾಗಿ ಏನಾಯಿತು?

Ajit Pawar plane crash video : ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಿಧನರಾದರು. ಅವರು ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು. ಅಪಘಾತದ ಸಮಯದ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು ಇದೀಗ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಭಯಾನಕವಾಗಿವೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Jan 28, 2026, 02:48 PM IST
    • ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಿಧನರಾದರು.
    • ಅಪಘಾತದ ಸಮಯದ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು ಇದೀಗ ಬಿಡುಗಡೆ
    • ಇದೀಗ ಘಟನೆಯ ಮೊದಲ ವಿಡಿಯೋ ಹೊರ ಬಂದಿದೆ.

DCM Ajit Pawar : ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್, ಬಾರಾಮತಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಮುಂಬೈನಿಂದ ಹೊರಟಿದ್ದರು. ವಿಮಾನವು ರನ್‌ವೇಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಯುವ ಮೊದಲು ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಯಿತು. ಇದೀಗ ಘಟನೆಯ ಮೊದಲ ವಿಡಿಯೋ ಹೊರ ಬಂದಿದೆ.

ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಅವರ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾದ ಸಮಯದ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು ಹೊರಬಂದಿವೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8:46 ಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಶಬ್ದವೂ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಘಟನೆಯ ಭಯಾನಕ ದೃಶ್ಯಗಳು ಈಗ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿವೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ವಿಮಾನದ ಕಮಾಂಡರ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತೆ..? 'ಲೇಯರ್‌ಜೆಟ್ 45' ಯಾರದ್ದು..?

ಪತನದ ನಂತರ ಸ್ಫೋಟ : ಒಂದು ಬದಿಗೆ ಒರಗಿಕೊಂಡಿದ್ದ ವಿಮಾನವು ಹೊಲಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿತು. ನಂತರ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸಿತು. ಅಪಘಾತ ಎಷ್ಟು ಭೀಕರವಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ವಿಮಾನ ಹಾರಿ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುವುದನ್ನು ವೀಡಿಯೊ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಮಾನ ನೆಲಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ ನಂತರವೂ ಸ್ಫೋಟ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.  

ವಿಮಾನ ಯಾರದ್ದು? : ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವಿಮಾನವು ವಿಎಸ್ಆರ್ ಎಂಬ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯ ಒಡೆತನದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಈ ವಿಮಾನದ ಮಾದರಿ ಲಿಯರ್ಜೆಟ್ 45. ಈ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಮಾನವು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಜೆಟ್ ಆಗಿತ್ತು.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

ajit pawarajit pawar deathAjit Pawar NewsMaharashtra DCMAjit Pawar plane crash video

