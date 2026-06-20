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Hanuman Temple: ಹನುಮಾನ್‌ ದೇವಾಲಯದ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ಕುಸಿತ; ಐವರು ಸಾವು, ಹಲವರು ಗಂಭೀರ

Maharashtra Temple Incident: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪರ್ಭಾನಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹನುಮಾನ್‌ ದೇವಾಲಯ (Hanuman Temple) ಭಾರೀ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದಿದೆ. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಭಾ ಮಂಟಪದ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ಒಂದು ಭಾಗ ದಿಢೀರ್‌ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಸದ್ಯದ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಹಲವರು ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, 5 ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

Written ByPrajwal B
Published: Jun 20, 2026, 06:06 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 06:06 PM IST
Hanuman Temple: ಹನುಮಾನ್‌ ದೇವಾಲಯದ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ಕುಸಿತ; ಐವರು ಸಾವು, ಹಲವರು ಗಂಭೀರ

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Prajwal B

Prajwal B

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