  • ಜಾತಿ ಪದ್ದತಿನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಿದ ಭಾರತದ ಏಕೈಕ ಹಳ್ಳಿ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ತಾರತಮ್ಯಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಎಳೆದು ಸಮಾನತೆಯ ಸಂದೇಶ ಸಾರಿದ ಮೊದಲ ಗ್ರಾಮವಿದು..

ಜಾತಿ ತಾರತಮ್ಯಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಎಳೆಯುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ‘ಜಾತಿ ಮುಕ್ತ ಗ್ರಾಮ’ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಹಳ್ಳಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಾನತೆಯತ್ತ ದೇಶದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Feb 11, 2026, 10:00 PM IST
  • ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳು, ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಚೇರಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಸೌಲಭ್ಯ, ಸಾಮಾಜಿಕ-ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ವಿವಾಹ ಮತ್ತು ಹಬ್ಬಗಳ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ ಪಾಲಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ
  • ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನಿಗೂ ಸಮಾನ ಹಕ್ಕು, ಸಮಾನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಸಮಾನ ಅವಕಾಶ ಒದಗಿಸುವುದು ಈ ನಿರ್ಣಯದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ

ಜಾತಿ ಪದ್ದತಿನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಿದ ಭಾರತದ ಏಕೈಕ ಹಳ್ಳಿ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ತಾರತಮ್ಯಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಎಳೆದು ಸಮಾನತೆಯ ಸಂದೇಶ ಸಾರಿದ ಮೊದಲ ಗ್ರಾಮವಿದು..

Caste Free Village: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನೆವಾಸ ತಾಲೂಕಿನ ಸೌಂದಲ ಗ್ರಾಮವು ಪ್ರಗತಿಪರ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿತ್ತು. ಮೌಖಿಕ ನಿಂದನೆ ನಿಷೇಧ, ವಿಧವಾ ಪುನರ್ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶಿಕ್ಷಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಜಾತಿ ಪದ್ದತಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸರಪಂಚ್‌ ಶರದ್ ಅರ್ಗಡೆ ಅವರು ‘ಜಾತಿ ಮುಕ್ತ ಗ್ರಾಮ’ದ ಪ್ರಸ್ತಾವವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದರು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಯಾವುದೇ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲದೆ ಈ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸೌಂದಲ ಗ್ರಾಮವು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ದೇಶದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಏಕತೆಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗುವತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತೈವಾನ್ ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಯ್ತಾ ಚೀನಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಡ್ರಾಗನ್ ದೇಶದ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ..!

ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ಪ್ರಕಾರ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ, ಮತ, ಧರ್ಮ ಅಥವಾ ಜನಾಂಗದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ತಾರತಮ್ಯ ನಡೆಯಬಾರದು. ‘ನನ್ನ ಜಾತಿ – ಮನುಷ್ಯ’ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತರ್ಜಾತಿ ವಿವಾಹಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನೂ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳು, ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಚೇರಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಸೌಲಭ್ಯ, ಸಾಮಾಜಿಕ-ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ವಿವಾಹ ಮತ್ತು ಹಬ್ಬಗಳ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ ಪಾಲಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನಿಗೂ ಸಮಾನ ಹಕ್ಕು, ಸಮಾನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಸಮಾನ ಅವಕಾಶ ಒದಗಿಸುವುದು ಈ ನಿರ್ಣಯದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಒಂದು ಹನಿ ಮಳೆಯಾಗದಿದ್ದರೂ ಕೃಷಿ ಮಾಡುವ ವಿಚಿತ್ರ ಹಳ್ಳಿ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?

ಇದೇ ವೇಳೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷಪೂರಿತ ಅಥವಾ ವಿಭಜನೆ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಹರಡುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಗ್ರಾಮ ಸಭೆ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ. ಆನ್‌ಲೈನ್ ಹಾಗೂ ನೈಜ ಜೀವನ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಸಹೋದರತ್ವವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸೌಂದಲ ಗ್ರಾಮ ಹೊಸ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂದೇಶವನ್ನು ದೇಶಕ್ಕೆ ನೀಡಿದೆ.
 

