Mahatma gandhi 10th class mark: ಗಾಂಧಿಜೀಯವರ ಗಳಿಸಿದ ಅಂಕ ನೋಡಿ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರ 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕಪಟ್ಟಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ಪಡೆದರು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
10 ನೇ ತರಗತಿಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಹೊರಬಂದಾಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರು ಅಂಕಗಳಿಗಾಗಿ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಜಗತ್ತನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸಿದ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸರಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಪ್ರಸ್ತುತ ನೆಟ್ಟಿಂಟಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಗಾಂಧೀಜಿ 10 ನೇ ತರಗತಿಯ ಅಂಕಪಟ್ಟಿ ಇದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವಿವರಗಳು
ನಂತರ ಗಾಂಧೀಜಿ ಬಾಂಬೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ (ಈಗ ಮುಂಬೈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ) ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬರೆದರು. ಅಂಕ ಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ:
ಒಟ್ಟು ಅಂಕಗಳು 625 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಕೇವಲ 247.5 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಅಂದರೆ, ಕೇವಲ 39.6 ಪ್ರತಿಶತ. ಆ ವರ್ಷ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾದ ಸಾವಿರಾರು ಜನರಲ್ಲಿ ಅವರು 404 ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದರು. ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ, ಆ ವರ್ಷ ಕೇವಲ 799 ಜನರು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದರು. ಗಾಂಧೀಜಿ 1987 ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು.
ವಿಷಯವಾರು ಅಂಕಗಳು
ಇಂಗ್ಲಿಷ್: 89/200
ಗುಜರಾತಿ: 45.5/100
ಗಣಿತ: 59/175
ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ: 54/150
ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಅವರು ಗಳಿಸಿದ 59 ಅಂಕಗಳು ಹಲವರನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದವು. ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಅಂಕ ಪಟ್ಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. "ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಗಣಿತದಲ್ಲೂ ದುರ್ಬಲರಾಗಿದ್ದರು" ಎಂದು ಹಲವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇತರರು "ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಧಾರವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಗಾಂಧೀಜಿ ತಮ್ಮ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆ 'ಮೈ ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಟ್ರೂತ್' ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಶಾಲಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಾವು ತುಂಬಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಆ ಕಡಿಮೆ ಅಂಕಗಳು ಅವರನ್ನು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ, ಅವರು 1888 ರಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಲಂಡನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ವಕೀಲರಾಗಿ ಮರಳಿದರು. ಅದರ ನಂತರ, ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತಂದ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕರಾದರು.
ಈ ಅಂಕಪಟ್ಟಿ ಇಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. 90% ಅಥವಾ 95% ಅಂಕಗಳು ಬರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಿರಾಶೆಗೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಂಕಗಳು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಏಕೈಕ ಮಾನದಂಡವಲ್ಲ ಎಂದು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಜೀವನ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಪರಿಶ್ರಮ, ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪವಾಡಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅವರ ಅಂಕಪಟ್ಟಿ ನಮಗೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ.