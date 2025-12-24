ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿ ನೋಟುಗಳ ಮೇಲೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಚಿತ್ರ ಮುದ್ರಿಸಿರುವುದೇಕೆ? ಹಿಂದಿದೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ಕಾರಣ

Indian Currency : ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾನಂತರದ ಆರಂಭಿಕ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ನೋಟುಗಳ ಮೇಲೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರ ಚಿತ್ರ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ ಸ್ತಂಭದಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಟುಗಳ ಮೇಲೆ ಮುದ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಚಿತ್ರ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 1969ರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು.
1969ರಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರ 100ನೇ ಜನ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ಕರೆನ್ಸಿ ನೋಟಿನ ಮೇಲೆ ಮುದ್ರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ನೋಟಿನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಚಿತ್ರವಿದ್ದು, ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೇವಾಗ್ರಾಮ ಆಶ್ರಮದ ಚಿತ್ರವಿತ್ತು.
ನಂತರದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 20, 50, 500 ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಮೌಲ್ಯದ ನೋಟುಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಚಿತ್ರ ಬಳಕೆಯಾಯಿತು. 1996ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ “ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಸರಣಿ” ನೋಟುಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿತು. ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ನೋಟುಗಳ ಮೇಲೂ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಭಾವಚಿತ್ರ ಕಡ್ಡಾಯವಾಯಿತು.
ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಟುಗಳಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಚಿತ್ರ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿವೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ–ಗಣೇಶ್, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್, ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಮುಂತಾದವರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸುವ ಸಲಹೆಗಳು ರಾಜಕೀಯ ವಲಯಗಳಿಂದ ಬಂದಿವೆ.
ಈ ಕುರಿತು ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಚಿಸಿದ್ದ ಸಮಿತಿಯು 2014ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನೀಡಿತ್ತು. “ಭಾರತದ ಮೌಲ್ಯಗಳು, ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಭಾವನೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರಿಗಿಂತ ಯೋಗ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ” ಎಂದು ಸಮಿತಿ ಹೇಳಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಟುಗಳಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಹರಡಿದರೂ, ಆರ್ಬಿಐ ಇದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದು, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರ ಭಾವಚಿತ್ರ ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಯ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಭಾಗವಾಗಿಯೇ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ.