English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • India
  • ಸಾವಿರ ಜನರಿರುವ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಈ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದೆ 27,000 ಶಿಶುಗಳು! ..ಏನಿದರ ಹಿಂದಿನ ರಹಸ್ಯ?

ಸಾವಿರ ಜನರಿರುವ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಈ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದೆ 27,000 ಶಿಶುಗಳು! ..ಏನಿದರ ಹಿಂದಿನ ರಹಸ್ಯ?

Mahrastra 27,000 child birth fraud : ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಆಫಾತಕಾರಿ ಪ್ರಕರಣವೊಂದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.. ಕೇವಲ ಮೂರೇ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 27,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳು ಜನ್ಮ ತಾಳಿದೆ..ಅಬ್ಬಾ ಇದೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತಾ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನೆ ವಿವರಿಸ್ತೀವಿ ಮುಂದೆ ಓದಿ

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Dec 18, 2025, 07:12 PM IST
  • 1500 ಜನರು ಇರುವ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 27,000 ಶಿಶುಗಳ ಜನನ -ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ
  • ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಹಗರಣ

Trending Photos

ಕೊನೆಗೂ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾದ್ರೂ ತೇಜಸ್‌- ನಿತ್ಯಾ..!ಕುತಂತ್ರಿಗಳ ಮುಖ ಬಯಲಾಗೋ ಸಮಯ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತು..!
camera icon7
Karna serial big twist nithya find thejas
ಕೊನೆಗೂ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾದ್ರೂ ತೇಜಸ್‌- ನಿತ್ಯಾ..!ಕುತಂತ್ರಿಗಳ ಮುಖ ಬಯಲಾಗೋ ಸಮಯ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತು..!
ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತರ ಮನೆ ಸೊಸೆಯಾಗಿ ಸೇರಿಸೋದೇ ಅಮ್ಮನ ಗುರಿ..! ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅಮ್ಮಂದಿರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುವ ಸ್ಟೋರಿ ಬರ್ತಿದೆ..!
camera icon6
Gouri kalyana colors kannada
ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತರ ಮನೆ ಸೊಸೆಯಾಗಿ ಸೇರಿಸೋದೇ ಅಮ್ಮನ ಗುರಿ..! ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅಮ್ಮಂದಿರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುವ ಸ್ಟೋರಿ ಬರ್ತಿದೆ..!
ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ವರ್ಷಾರಂಭ.. 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೃಪೆ.. ಹೆಗಲೇರಲಿದೆ ಅದೃಷ್ಟ
camera icon6
Gajakesari Yoga
ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ವರ್ಷಾರಂಭ.. 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೃಪೆ.. ಹೆಗಲೇರಲಿದೆ ಅದೃಷ್ಟ
ಯಾವುದೇ ಹೇರ್ ಡೈ ಬೇಡ... ನಿಂಬೆ ರಸಕ್ಕೆ ಈ ಪುಡಿ ಸೇರಿಸಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತವೆ
camera icon6
White Hair Remedy
ಯಾವುದೇ ಹೇರ್ ಡೈ ಬೇಡ... ನಿಂಬೆ ರಸಕ್ಕೆ ಈ ಪುಡಿ ಸೇರಿಸಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತವೆ
ಸಾವಿರ ಜನರಿರುವ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಈ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದೆ 27,000 ಶಿಶುಗಳು! ..ಏನಿದರ ಹಿಂದಿನ ರಹಸ್ಯ?

Mahrastra 27,000 child birth fraud : ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಯಾವತ್ಮಲ್‌ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶೆಂದೂರ್ಸಾನಿ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 15000 ಜನರಿದ್ದಾರೆ..27 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳು ಜನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ದಾಖಲೆಗಳಿವೆ.ಯಾಕೇ ಹೀಗಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾಗ ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ ಹೊರಬಿದಿದ್ದೆ. ಅದೇನಾಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೈಬರ್ ಖದೀಮರ ಕೈಚಳಕ ಹಣದ ಆಸೆಗಾಗಿ ಸೈಬರ್ ಕಳ್ಳರ ಜೊತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದೊಡ್ಡ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ್ರಾ ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

 ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೊನೆಗೂ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾದ್ರೂ ತೇಜಸ್‌- ನಿತ್ಯಾ..!ಕುತಂತ್ರಿಗಳ ಮುಖ ಬಯಲಾಗೋ ಸಮಯ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತು..!

ಜನನ ಮತ್ತು ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನೀಡಲು ಮಾಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತುಂಬಾನೇ ವಿಳಂಬ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಕಳೆದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮತ್ತು ನವೆಂಬರ್​ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಯಾನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಆವಾಗ ಗ್ರಾಮದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಕ್ಕಳು ಜನನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ  ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಹಗರಣ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ, ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತನಿಖೆಗೆ  ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ನಂತ್ರ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಭಾಗಿಯಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದರು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ನ CRS ಲಾಗಿನ್ ಐಡಿ ಮುಂಬೈನದ್ದು ಎಂದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಜನನ ನೋಂದಣಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿರೋದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಯಾವತ್ಮಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು.  

ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್‌ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಾ ನಿರ್ವಾಹಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ತೀವ್ರವಾಗಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡು ದಾಖಲಾಗಿರುವ 27,397 ಜನನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳು ಮತ್ತು 7 ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳು ಫೇಕ್ ಅನ್ನೋದು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ದೀಗ ಸಿಆರ್‌ಎಸ್ ಐಡಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ತಿರುಚಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ನಕಲಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಬಳಸಿ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಜನನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದ್ಯಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗ್ತಿದೆ.. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಹಗರಣಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವವೇ ಶಾಕ್‌ ಆಗಿದೆ.

 ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರತ ಲೇಡಿ ಪೋಲಿಸ್‌ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಕಳವು: ಸರ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ  ಅಮೃತಾಬಾಯಿ

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Mahrastra 27000 child birth fraud

Trending News