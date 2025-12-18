ಸಾವಿರ ಜನರಿರುವ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಈ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದೆ 27,000 ಶಿಶುಗಳು! ..ಏನಿದರ ಹಿಂದಿನ ರಹಸ್ಯ?

Mahrastra 27,000 child birth fraud : ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಯಾವತ್ಮಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶೆಂದೂರ್ಸಾನಿ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 15000 ಜನರಿದ್ದಾರೆ..27 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳು ಜನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ದಾಖಲೆಗಳಿವೆ.ಯಾಕೇ ಹೀಗಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾಗ ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ ಹೊರಬಿದಿದ್ದೆ. ಅದೇನಾಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೈಬರ್ ಖದೀಮರ ಕೈಚಳಕ ಹಣದ ಆಸೆಗಾಗಿ ಸೈಬರ್ ಕಳ್ಳರ ಜೊತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದೊಡ್ಡ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ್ರಾ ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಜನನ ಮತ್ತು ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನೀಡಲು ಮಾಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತುಂಬಾನೇ ವಿಳಂಬ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಕಳೆದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮತ್ತು ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಯಾನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಆವಾಗ ಗ್ರಾಮದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಕ್ಕಳು ಜನನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಹಗರಣ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ, ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತನಿಖೆಗೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ನಂತ್ರ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಭಾಗಿಯಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದರು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ CRS ಲಾಗಿನ್ ಐಡಿ ಮುಂಬೈನದ್ದು ಎಂದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಜನನ ನೋಂದಣಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿರೋದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಯಾವತ್ಮಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು.
ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಾ ನಿರ್ವಾಹಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ತೀವ್ರವಾಗಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡು ದಾಖಲಾಗಿರುವ 27,397 ಜನನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳು ಮತ್ತು 7 ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳು ಫೇಕ್ ಅನ್ನೋದು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ದೀಗ ಸಿಆರ್ಎಸ್ ಐಡಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ತಿರುಚಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ನಕಲಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಬಳಸಿ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಜನನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದ್ಯಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗ್ತಿದೆ.. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಹಗರಣಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವವೇ ಶಾಕ್ ಆಗಿದೆ.
