ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸಂಚಲನ.. 16 ಸಚಿವರು ರಾಜೀನಾಮೆ!

ಗುಜರಾತ್ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡೆದಿದೆ. ಗುಜರಾತ್ ಸಿಎಂ ಭೂಪೇಂದ್ರ ಪಟೇಲ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, 16 ಸಚಿವರು ಸಂಪುಟ ಪುನರ್ರಚನೆಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ರಾಜ್ಯಪಾಲರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.30 ಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಸಂಪುಟ ರಚನೆಯಾಗಲಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಗುಜರಾತ್ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಭೂಪೇಂದ್ರ ಪಟೇಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ 17 ಸಚಿವರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಮಂದಿ ಸಂಪುಟ ದರ್ಜೆಯ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವರು. "ಗುಜರಾತ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಭೂಪೇಂದ್ರ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ಸಂಪುಟ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:39 ಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಲಿದೆ" ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಹೊಸ ಸಂಪುಟಕ್ಕೆ 10 ಹೊಸ ಜನರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಜನರು ಬದಲಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಧರ್ಮೇಂದ್ರಸಿಂಹ, ಹೃಷಿಕೇಶ್ ಪಟೇಲ್, ಮುಖೇಶ್ ಪಟೇಲ್, ಭೂಪೇಂದ್ರಸಿಂಹ ಚುಡಾಸಮ ಅವರಂತಹ ಸಚಿವರು ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕನುಭಾಯಿ ದೇಸಾಯಿ (ಹಣಕಾಸು), ರಾಘವ್ಜಿ ಪಟೇಲ್ (ಕೃಷಿ), ಕುನ್ವರ್ಜಿ ಬವಾಲಿಯಾ (ನೀರು ಸರಬರಾಜು), ಮುರುಭಾಯಿ ಬೇರಾ ಅವರನ್ನು ಸಂಪುಟದಿಂದ ಕೈಬಿಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆ.ಪಿ. ನಡ್ಡಾ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಿರಿಯ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರು ಗುರುವಾರದೊಳಗೆ ಗಾಂಧಿನಗರ ತಲುಪುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟು 182 ಶಾಸಕರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಗುಜರಾತ್ ವಿಧಾನಸಭೆಯು 27 ಸಚಿವರನ್ನು ಅಥವಾ ಒಟ್ಟು ಸಚಿವರ ಸಂಖ್ಯೆಯ 15 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಗುಜರಾತ್ ಸರ್ಕಾರದ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಜಗದೀಶ್ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಅವರನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಿ.ಆರ್. ಪಾಟೀಲ್ ಬದಲಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 12, 2022 ರಂದು ಭೂಪೇಂದ್ರ ಪಟೇಲ್ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಬಿಜೆಪಿ 2021 ರಂತೆಯೇ ತನ್ನ 'No repetition' ಸೂತ್ರವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯ ನೇಮಕವೂ ಸೇರಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೊಸ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಆರು ಪಾಟಿದಾರ್ ನಾಯಕರು (4 ಲೆವ್ವಾ ಪಟೇಲ್ಗಳು, 2 ಕಡ್ವಾ ಪಟೇಲ್ಗಳು), ನಾಲ್ವರು ಠಾಕೋರ್ ಮತ್ತು ಕೋಲಿ ಸಮುದಾಯಗಳಿಂದ, ಇಬ್ಬರು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗಳಿಂದ (SC), ಇಬ್ಬರು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳಿಂದ (ST), ಇಬ್ಬರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಸಚಿವರು ಇರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಸುಮಾರು ನಾಲ್ವರು ಮಹಿಳಾ ಶಾಸಕರು ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
