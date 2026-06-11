ನವದೆಹಲಿ: ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜೀ ಅವರು ನನಗೆ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನೆರವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಕೈ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಟಿಎಂಸಿ ಸಂಸದ ಹಾಗೂ ಬಾಲಿವುಡ್ ನ ಹಿರಿಯ ನಟ ಶತ್ರುಘ್ನ ಸಿನ್ಹಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಅವರು ಟಿಎಂಸಿ ತೊರೆಯುವ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಗುರುವಾರದಂದು ಪಿಟಿಐ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು 'ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಊಹಾಪೋಹಗಳಿವೆ. ಕೆಲವರು ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇತರರು ವದಂತಿಗಳನ್ನು ಹರಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ನಾನು ಬಂಡಾಯ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ನಾನು ಸ್ವಭಾವತಃ ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ. ಸತ್ಯವನ್ನು ಮಾತನಾಡುವುದು ಬಂಡಾಯವಾಗಿದ್ದರೆ, ನಾನು ಕೂಡ ಬಂಡಾಯಗಾರ ಎಂದು ನಾನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಂದು ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದ ವೇಳೆ ಕೈ ಬಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಕೊನೆಹಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಮುಂದುವರೆದು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು 'ನನಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿ, ಗೌರವ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಗೆಲುವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅಸನ್ಸೋಲ್ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಜನರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಮೊದಲು ದೀದಿ ಅವರ ಆಹ್ವಾನ ಮತ್ತು ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಅಸನ್ಸೋಲ್ಗೆ ಬಂದೆ. ಆಗ ಮೊದಲ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿಯೇ ದಾಖಲೆಯ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದೆ, ತದನಂತರ ನಾನು ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಭಾರೀ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಮತಾ ಜಿ, ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಸನ್ಸೋಲ್ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಜನರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಶತ್ರುಘ್ನ ಸಿನ್ಹಾ ಹೇಳಿದರು.
'ನಾನು ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಕ್ಷ ಅಥವಾ ಅವರು ನನಗೆ ಮತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡದೆ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಾನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೇನೆ.ನನ್ನನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ ಮತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ ಕೆಲವೇ ಜನರಲ್ಲಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಒಬ್ಬರು.ನನ್ನ ಸಂಸದೀಯ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ನಂಬಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವರ ಒತ್ತಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ನಾನು ಅಸನ್ಸೋಲ್ನಿಂದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದೆ. ದೇವರ ದಯೆ ಮತ್ತು ಮಮತಾ ಜಿ ಮತ್ತು ಅಸನ್ಸೋಲ್ ಜನರ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ, ನಾನು ಗೆದ್ದೆ ಎಂದರು.
ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಟಿಎಂಸಿ ಸಂಸದ ಶತ್ರುಘ್ನ ಸಿನ್ಹಾ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರಿಗೆ 12 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು.