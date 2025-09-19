English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಹೋಗಿ ಮೂರನೇ ಮಹಡಿಯಿಂದ ಬಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ..! ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್

ಈ ಘಟನೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಜೋಧ್‌ಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9 ರಂದು ಸಂಜೆ 5:50 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಟಿ-ಶರ್ಟ್ ಧರಿಸಿದ್ದ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಬಟ್ಟೆ ಬಂಡಲ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವಾಗ ನಡೆದಿದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Sep 19, 2025, 05:30 PM IST
  • ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಬಟ್ಟೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಯೊಬ್ಬ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ನಡೆದು ಸಮತೋಲನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತಾನೆ.
  • ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಅಂಗಡಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಓಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
  • ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ.

ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಹೋಗಿ ಮೂರನೇ ಮಹಡಿಯಿಂದ ಬಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ..! ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್
Photo Courtsey: X

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.ನೀವು ಇಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲೂ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಅಪಘಾತಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿದರ್ಶನ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈಮರೆತರೂ ಸಾಕು ಅಪಘಾತಗಳು ಅನಿವಾರ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿಯೊಬ್ಬರು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಕಟ್ಟಡದ ಮೂರನೇ ಮಹಡಿಯ ಮೇಲಿಂದ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.ಈಗ ದೃಶ್ಯ ಅಲ್ಲಿರುವ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಬಟ್ಟೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಯೊಬ್ಬ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ನಡೆದು ಸಮತೋಲನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತಾನೆ.ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಅಂಗಡಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಓಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ.ಈ ಘಟನೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಜೋಧ್‌ಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9 ರಂದು ಸಂಜೆ 5:50 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಟಿ-ಶರ್ಟ್ ಧರಿಸಿದ್ದ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಬಟ್ಟೆ ಬಂಡಲ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವಾಗ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಸಮತೋಲನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಕಟ್ಟಡದ ಮೂರನೇ ಮಹಡಿಯಿಂದ ಬೀಳುತ್ತಾನೆ. ಅವನನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಅಂಗಡಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಓಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ವೀಡಿಯೊ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಅವರನ್ನು ಹತ್ತಿರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.ಈ ದೃಶ್ಯವು ಆ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿಯ ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಈಗ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಕಷ್ಟು ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ನೆಟಿಜನ್‌ಗಳು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

video viralViral Videocloth merchant falls from 3rd floor of building in rajasthan's jodhpur watch clip online

