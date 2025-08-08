ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಮಗಳನ್ನೇ ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಾಡಿದ ತಂದೆ..! ತಾಯಿಯೇ ಮುಂದೆ ನಿಂತು.. ಥೂ..

ಜಲ್ಪೈಗುರಿ: ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಪತಿ ಜೊತೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸುವಯಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ತಾಯಿಯೇ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದಳು. ಅಫಾಜುದ್ದೀನ್ ಅಲಿಯ ವಿವಾಹವು ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಮತ್ತು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಆಡಂಬರವಿಲ್ಲದೆ ನಡೆಯಿತು, ಆದ್ದರಿಂದ ಜಲ್ಪೈಗುರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಸಿಯಾಜೋರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಇದು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ ಈಗ, ಆರು ತಿಂಗಳ ನಂತರ, ಹುಡುಗಿಯಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸತ್ಯ ಹೊರಬಂದಿತು. ಹಳ್ಳಿಯಾದ್ಯಂತ ಆಕ್ರೋಶ ಮತ್ತು ಕೋಪ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು. ಜನರು ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಯಿತು. ತಕ್ಷಣ ಬನೇರ್ಹತ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರು ಧಾವಿಸಿ ಬಂದು ಅಲಿ, ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸಕೀನಾ ಮತ್ತು ಅವರ 15 ವರ್ಷದ ಮಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದರು.
ಸೋಮವಾರ ಮೂವರನ್ನು ಎಸ್ಡಿಒ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು ಏಕೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ನ್ಯಾಯವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ದೂರುದಾರರಿರಲಿಲ್ಲ, ವಿಚಿತ್ರವೆಂದರೆ ಪೊಲೀಸರು ಅಲಿ ವಿರುದ್ಧ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಪೊಲೀಸರು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸದ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳ ನ್ಯಾಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಅವರನ್ನು ಬೇಷರತ್ತಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಎಂದು ಎಸ್ಡಿಒ ಅತನು ಕುಮಾರ್ ರೇ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಈ ಪ್ರಕರಣ 2007ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದರೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ.