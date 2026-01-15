English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • India
  • 50 ವರ್ಷದಿಂದ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡದ ವಿಚಿತ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿ..!ಕಣ್ಣೇ ಮುಚ್ಚದ ಮಾನವನ ಕಂಡು ಬೆರಗಾದ ವೈದ್ಯರು

50 ವರ್ಷದಿಂದ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡದ ವಿಚಿತ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿ..!ಕಣ್ಣೇ ಮುಚ್ಚದ ಮಾನವನ ಕಂಡು ಬೆರಗಾದ ವೈದ್ಯರು

sleep : ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ  ಆರರಿಂದ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆತ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾರೆ..ಇಲ್ಲೋಬ್ಬ 75 ವರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 50 ವರ್ಷದಿಂದ ಮದುವೆ ನಿದ್ರೆನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಪವಾಡವೇ ಸರಿ ಈತನ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ.   

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Jan 15, 2026, 08:06 PM IST
  • ವೈದ್ಯರಿಗೇ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿರುವ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ 50 ವರ್ಷದಿಂದ ನಿದ್ರೆಯೇ ಮಾಡಿಲ್ಲವಂತೆ!
  • ನಿದ್ದೆ ಮಾಡದೇ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಸವಾಲೆಸದೇ ಈ ವೃದ್ಧ

sleep : ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸಮತೋಲನ ಆಹಾರದೊಂದಿಗೆ ಸಮತೋಲನವಾದ ನಿದ್ರೆ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ..ಒಂದು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡದೆ ಇದ್ರೆ ಆತನಲ್ಲಿ ದೇಹ ಹಾಗೂ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ.. ಆದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯದ್ಯಲೋಕಕ್ಕೆ ಸವಾಲಾಗಿದ್ದಾನೆ.. ಬರೋಬ್ಬರಿ 50 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿದ್ದೆಮಾಡದೇ ಬದುಕಿರೋದು ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಇದ್ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸಿದೆ..ಈತ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ರೇವಾದಲ್ಲಿ ಈ ಅಚ್ಚರಿಯ ಪ್ರಕರಣ ನಡೆದಿದೆ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಲಕ್ಕುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಧಿ ಸಿಕ್ಕ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ! ಹೊರಬೀಳುತ್ತಾ ಮತ್ತಷ್ಟು ರಹಸ್ಯ?   

ಈ ಪವಾಡ ಪುರುಷ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ರೇವಾ ನಗರದ ಚಾಣುಕ್ಯಪುರಿ ಕಾಲೋನಿಯ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದೆ..ಈತನಿಗೆ 75 ವರ್ಷದ ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ದ್ವಿವೇದಿ ಎಂಬಾತ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿದೇ ಬದುಕುಳಿದೊರೋದು ರೋಚಕವಾಗಿದೆ..ಈತ ನಾನು ರಾತ್ರಿ ಇಡಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ..ಆದರೂ ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಉರಿಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅದು ಅವರ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಮೊದಲು ಭೂತೋಚ್ಚಾಟನೆ ಮಾಡಿಸಿದರು. ಆದರೂ ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗದೆ ಇದ್ದಾಗ ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈನ ಪ್ರಮುಖ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದರು.  

ಈ ಅಚ್ಚರಿಯ ಘಟನೆ ಏನೆಂದರೆ.. ಈತ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೂ ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ತುತ್ತಾಗಿಲ್ಲ..ಇಷ್ಟು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಯ ನಡುವೆಯೂ, ಅವರು ಯಾವುದೇ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಂತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿಯೇ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ದ್ವಿವೇದಿ ಅವರು  1973ರಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿದ್ದರು. ನಂತರ 1974ರಲ್ಲಿ MPPSCಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದರು ಮತ್ತು ನಯಬ್ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಆದರು. ಇವರಿಗೆ ಈ ನಿದ್ರೆ ಹೀನಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು 1973ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದವು.ಅಂದಿನಿಂದ ಅವರು ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ.ಇನ್ನು, ಇವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನ ಬುಕ್‌ ಓದುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಟೆರೇಸ್ ಮೇಲೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬೆಳಗಾಗುವುದನ್ನೇ ಕಾಯುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸತತ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಬಂದ್!‌ ಒಂದು ವಾರ ಪೂರ್ತಿ ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ ಬ್ರೇಕ್‌..  

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Sleep benefitssleephow to sleep fastHealth Tipsviral news

