ಚಂಡಮಾರುತ ಪರಿಣಾಮ.. ಕರಾವಳಿ ಸಮುದ್ರ ತೀರಕ್ಕೆ ತೇಲಿ ಬಂತು ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಬಂಗಾರ! ಜನರಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಭೇಟೆ

Uppada coast gold hunting : ಕಾಕಿನಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಪ್ಪಡ ಕಡಲತೀರವು ಚಂಡಮಾರುತದಿಂದ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದೇ ಚಂಡಮಾರುತ ಈಗ ಕಡಲತೀರಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನವನ್ನು ತಂದಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳೀಯರು ಉಪ್ಪಡ ಕಡಲತೀರಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ, ಮರಳಿನಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಕಣಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಈ ಕುರಿತ ಇಂಟ್ರಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ..
ಇನ್ನು ಕಡಲತೀರಕ್ಕೆ ತೇಲಿ ಬಂದ ಹೊಳೆಯುವ ವಸ್ತುಗಳು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಚಿನ್ನದ ಕಣಗಳೇ ಎಂದು ಯಾರೂ ಇನ್ನೂ ದೃಢಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಉಪ್ಪಡ ಕಡಲತೀರದ ಮೇಲಿದೆ. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಉಪ್ಪಡ ಕಡಲತೀರಕ್ಕೆ ಬರುವ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.
ಉಪ್ಪಾದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಬಿರುಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಭಾರೀ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ, ದೊಡ್ಡ ಅಲೆಗಳು ಸಮುದ್ರ ತೀರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳು ದಡವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತವೆ. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹಣ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ದಡದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಕಣಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಯೂ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಇದೆ.
ಮೂಲದ ಕಥೆ : ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ರಾಜರ ನಿವಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳು ಈ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಹೂತುಹೋಗಿದ್ದವು ಎಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ ಹೊರಬರುತ್ತವೆಯಂತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಕಡಲತೀರದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ. ಈಗಲೂ, ಮೊಂಥ ಚಂಡಮಾರುತದಿಂದಾಗಿ, ಕಡಲತೀರದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಹುಡುಕಾಟ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ.