/38 ಆಂಟಿಗಾಗಿ 22 ವಯಸ್ಸಿನ ಚಿನ್ನದಂತಹ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನೇ ಮುಗಿಸಿದ ಗಂಡ..!

Gurugram Wife Murder Case: ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧದ ಮೋಹ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನ ಮರೆಸಬಲ್ಲದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಹರಿಯಾಣದ ಗುರುಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭೀಕರ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣವೇ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಮದುವೆಯಾಗಿ ಕೇವಲ ಮೂರು ತಿಂಗಳಷ್ಟೇ ಆಗಿದ್ದ ನವವಧುವನ್ನ ತನ್ನ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತಾಳೆಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪತಿಯೇ ಪ್ರಿಯತಮೆಯೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪದಡಿ ಬಂಧಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ.
ಆರೋಪಿಯನ್ನ ಗುರುಗ್ರಾಮದ ಮಾನೇಸರ್ ನಿವಾಸಿ 25 ವರ್ಷದ ಅಂಕಿತ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆತ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ 38 ವರ್ಷದ ರಜನಿ ದೇವಿ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ರಜನಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅಂಕಿತ್ ತಂಬಾಕು ಅಂಗಡಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದರೂ, ಕಳೆದ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಕಿತ್ 22 ವರ್ಷದ ಯುವತಿಯನ್ನ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದ.
ಮದುವೆಯಾದ ಬಳಿಕವೂ ರಜನಿಯೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದ ಅಂಕಿತ್ಗೆ ಪತ್ನಿ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಆತಂಕ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ಯುವತಿಯನ್ನ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡುವ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತನಿಖೆಯ ವೇಳೆ ಕೊಲೆಗಾಗಿ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಖರೀದಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತ ಸಂಚಿನಂತೆ ಮೇ 21ರಂದು ಅಂಕಿತ್ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯನ್ನ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಬಳಿಕ ಶವವನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು, ರಜನಿಯೊಂದಿಗೆ ಹರಿದ್ವಾರದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ.
ಮೇ 22ರಂದು ಮೃತ ಯುವತಿಯ ತಾಯಿ ಮಗಳು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ಕ್ರೈಂ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾನೇಸರ್ನ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡೇಟಿನಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದ ನವವಧುವಿನ ಶವವನ್ನ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದರು. ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಇತರ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಂಕಿತ್ ಮತ್ತು ರಜನಿಯ ಪಾತ್ರ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಜೂನ್ 30ರಂದು ಇಬ್ಬರೂ ನೇಪಾಳದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತಿರುವ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ಪೊಲೀಸರು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಐದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರಣೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣವು ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ, ವೈವಾಹಿಕ ನಂಬಿಕೆ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧಗಳ ಕುರಿತಂತೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಮದುವೆಯಾದ ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿಯನ್ನ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪವು ಸಮಾಜವನ್ನ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸತ್ಯಾಂಶ ಹೊರಬರಲು ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆಯನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.