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Lucknow Fire Accident: ಲಕ್ನೋ ಕೋಚಿಂಗ್‌ ಸೆಂಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಅಗ್ನಿ ದುರಂತ; 14 ಮಂದಿ ಸಜೀವ ದಹನ, ಕಟ್ಟಡದಿಂದಲೇ ಹಾರಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿ ಲಕ್ನೋ ನಗರದ ಅಲಿಗಂಜ್‌ ಪ್ರದೇಶದ ಖಾಸಗಿ ಕಟ್ಟಡವೊಂದರಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಘನಘೋರ ಅಗ್ನಿ ದುರಂತ (Lucknow Fire Accident) ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಆತಂಕದ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ಕಟ್ಟಡವೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೋಚಿಂಗ್‌ ಸೆಂಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಅಗ್ನಿ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 14 ಮಂದಿ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. 

Written ByPrajwal B
Published: Jun 22, 2026, 07:10 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 07:10 PM IST
Lucknow Fire Accident: ಲಕ್ನೋ ಕೋಚಿಂಗ್‌ ಸೆಂಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಅಗ್ನಿ ದುರಂತ; 14 ಮಂದಿ ಸಜೀವ ದಹನ, ಕಟ್ಟಡದಿಂದಲೇ ಹಾರಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು

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Prajwal B

Prajwal B

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