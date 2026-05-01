May 2026 RBI bank holidays: ಆರ್ಬಿಐ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಮೇ 2026 ರಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು 13 ರಜಾದಿನಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಎಸ್ಬಿಐ) ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸೇರಿವೆ.
May 2026 RBI bank holidays: ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ. ಏಪ್ರಿಲ್ 27 ರಿಂದ ಮೇ 3 ರವರೆಗೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಕಾರ್ಮಿಕ ದಿನ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯಂತಹ ರಜಾದಿನಗಳ ಕಾರಣ ಮೇ 1 ರಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಭಾನುವಾರ ವಾರಾಂತ್ಯದ ರಜೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ವಾರ ಕೆಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳು ಸೀಮಿತವಾಗಿರಬಹುದು.
ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಧಿಕೃತ ರಜಾದಿನಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯವು ಸ್ಥಳೀಯ ಹಬ್ಬಗಳು, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ರಜಾದಿನಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಏಕರೂಪದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜಾದಿನ ನೀತಿ ಇಲ್ಲ.
ಆರ್ಬಿಐ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಮೇ 2026 ರಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು 13 ರಜಾದಿನಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಎಸ್ಬಿಐ) ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ, ನಾಲ್ಕನೇ ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಭಾನುವಾರಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ಈ ವಾರದ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಾಂಕಗಳು: ಮೇ 1 ಮೇ ದಿನ (ಕಾರ್ಮಿಕ ದಿನ), ಬುದ್ಧ ಪೂರ್ಣಿಮೆ ಮತ್ತು ಪಂಡಿತ್ ರಘುನಾಥ ಮುರ್ಮು ಜಯಂತಿ. ಮೇ 3 ಭಾನುವಾರವಾದ್ದರಿಂದ, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾರಾಂತ್ಯದ ರಜೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಈ ವಾರ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೇ 2 ರಂದು ಶನಿವಾರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮೊದಲ, ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ಐದನೇ ಶನಿವಾರಗಳಂದು ತೆರೆದಿರುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷ ರಜಾದಿನವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿರುತ್ತವೆ.
ಮೇ 1 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜಾದಿನಗಳು - ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ದಿನ, ಬುದ್ಧ ಪೂರ್ಣಿಮಾ, ಮೇ ದಿನ ಮೇ 9 - ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಜಯಂತಿ (ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳು) ಮೇ 16 - ರಾಜ್ಯತ್ವ ದಿನ (ಸಿಕ್ಕಿಂ) ಮೇ 26 - ಕಾಜಿ ನಜ್ರುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಜಯಂತಿ ಮೇ 27 - ಈದ್ ಉಲ್ ಅಧಾ / ಬಕ್ರೀದ್ ಮೇ 28 - ಬಕ್ರೀದ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸೇವೆಗಳು: ಶಾಖೆಗಳು ಮುಚ್ಚಿದ್ದರೂ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳು ಎಂದಿನಂತೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತವೆ.
ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಯುಪಿಐ ಪಾವತಿಗಳು ಮತ್ತು ಎಟಿಎಂಗಳ ಮೂಲಕ ನಗದು ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ಮುಂತಾದ ಸೇವೆಗಳು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತವೆ. ರಜಾದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ಸೇವೆಗಳು ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ.
ಖಾತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸ ಇತ್ಯಾದಿ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿದ್ದರೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಯೋಜಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ರಜಾದಿನಗಳು ರಾಜ್ಯದಿಂದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಹೋಗುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಶಾಖೆಯೊಂದಿಗೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇತರ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ.
ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಏಕೆ ಮುಚ್ಚುತ್ತವೆ? ನೆಗೋಷಿಯೇಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಾಯ್ದೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಚೆಕ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಿಸರಿ ನೋಟ್ಗಳಂತಹ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಆರ್ಬಿಐ ರಜಾದಿನಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕೆಲವು ಶಾಖೆಯ ಸೇವೆಗಳು ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ರಜಾದಿನಗಳು ರಾಜ್ಯದಿಂದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.