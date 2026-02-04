100, 500 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳ ಮೇಲಿನ ಈ ಗೆರೆ ಅರ್ಥವೇನು ಗೊತ್ತಾ? 90% ಜನರಿಗೆ ಇದರ ನಿಜವಾದ ಉಪಯೋಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ

Indian currency notes: ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಗಳ ಯುಗದಲ್ಲೂ ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿ ನೋಟುಗಳು ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. 10, 20, 100, 500 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಬಳಸುವ ನಾವು, ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಇರುವ ವಿಶೇಷ ಗುರುತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಕೊಡದೇ ಇರುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಈ ನೋಟುಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಕೆಲವು ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿ ನೋಟುಗಳ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಣ್ಣ ಕರ್ಣೀಯ ಗೆರೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿನ್ಯಾಸವಲ್ಲ. ಇವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೋಟಿನ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಗೆರೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ನೋಟಿನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು.
100 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಕರ್ಣೀಯ ಗೆರೆಗಳಿವೆ. 200 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟಿನಲ್ಲಿಯೂ ನಾಲ್ಕು ಗೆರೆಗಳಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ಎರಡು ಸಣ್ಣ ವೃತ್ತಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆದರೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಐದು ಕರ್ಣೀಯ ಗೆರೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೌಲ್ಯದ ನೋಟಿಗೂ ವಿಭಿನ್ನ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಈ ವಿಶೇಷ ಗೆರೆಗಳನ್ನು ಟ್ಯಾಕ್ಟೈಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ (Tactile Marks) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೃಷ್ಟಿಹೀನರು ಮತ್ತು ದೃಷ್ಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುವವರಿಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೋಟನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವ ಮೂಲಕವೇ ಅವರು ಅದರ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದು.
ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ನೋಡದೆ, ಕೇವಲ ಸ್ಪರ್ಶದ ಮೂಲಕ ಹಣದ ಮೌಲ್ಯ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಗುರುತುಗಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ದೃಷ್ಟಿಹೀನರು ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೀಗಾಗಿ 100, 200, 500 ಹಾಗೂ 2000 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳ ಮೇಲಿನ ಈ ಸಣ್ಣ ಗೆರೆಗಳು ಕೇವಲ ವಿನ್ಯಾಸವಲ್ಲ. ಅವು ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ಮಹತ್ವದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿವೆ. ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಬಳಸುವ ನೋಟುಗಳ ಮೇಲಿನ ಈ ಸಣ್ಣ ವಿವರಗಳು ಸಾವಿರಾರು ಜನರ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತಿವೆ.