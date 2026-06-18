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ಸಾವಿನಲ್ಲೂ ಸಾರ್ಥಕತೆ: 10 ಜನರಿಗೆ ಮರುಜೀವ ನೀಡಿದ ಮುಂಬೈ ಮಹಿಳೆಯ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ!

ಮಗಳು ರಿದ್ಧಿ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನಿಯಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ತಾಯಿ ವಿಶಾಖಾ ಅವರು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ತಾಯಿಯ ಆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ನೆನಪೇ ರಿದ್ಧಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಕಠಿಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ ನೀಡಿತು.

Written ByManjunath Naragund
Published: Jun 18, 2026, 06:03 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 06:05 PM IST
ಸಾವಿನಲ್ಲೂ ಸಾರ್ಥಕತೆ: 10 ಜನರಿಗೆ ಮರುಜೀವ ನೀಡಿದ ಮುಂಬೈ ಮಹಿಳೆಯ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ!

About the Author

Manjunath Naragund

Manjunath Naragund

ನಾನು 11 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ, ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಭಾಷಾಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. 2017ರಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಿಂಟ್‌ವೀಕ್, ಅಕ್ಷರ ಸಂಗಾತ, ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿಯಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಾನು ಅನುಭವಿ ಭಾಷಾಂತರಕಾರನಾಗಿದ್ದು, ಪರಿ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಪಾಲಿಸಿ ರಿಸರ್ಚ್‌ನಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅನುವಾದಿತ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿವೆ.

 

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ಸಾವಿನಲ್ಲೂ ಸಾರ್ಥಕತೆ: 10 ಜನರಿಗೆ ಮರುಜೀವ ನೀಡಿದ ಮುಂಬೈ ಮಹಿಳೆಯ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ!
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