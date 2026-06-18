ಮುಂಬೈ: ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರ ಅಗಲಿಕೆ ತಡೆಯಲಾಗದ ದುಃಖವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ನಿಜ. ಆದರೆ, ಆ ನೋವಿನಲ್ಲೂ ಧೈರ್ಯದ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡು, ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಬಾಳಿಗೆ ಬೆಳಕಾಗುವವರು ಕೆಲವರಷ್ಟೇ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಅಪರೂಪದ, ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಘಟನೆ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ವಿಶಾಖಾ ಪರೇಖ್ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆ ತಮ್ಮ ಸಾವಿನ ನಂತರವೂ ಬರೋಬ್ಬರಿ 10 ಜನರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಮಾನವೀಯತೆ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಲಿನ ಸಣ್ಣ ಗಾಯ ತಂದ ದುರಂತ:
32 ವರ್ಷದ ರಿದ್ಧಿ ಪರೇಖ್ ಅವರ ತಾಯಿಯಾದ ವಿಶಾಖಾ ಪರೇಖ್ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಾಲಿಗೆ ಆದ ಸಣ್ಣ ಗಾಯದ ನೋವು ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಅವರನ್ನು ಗೋರೆಗಾಂವ್ನ ಆಸ್ಕರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ನಂತರ ಅವರ ಕಾಲಿನ ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಮುಚ್ಚಿಹೋಗಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಉಂಟಾಗಿ, ವೈದ್ಯರು ಅವರು ಬ್ರೈನ್ ಡೆಡ್’ (ಮೆದುಳು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ) ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಈ ಹಠಾತ್ ಆಘಾತದಿಂದ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದರು.
ಮಗಳು ರಿದ್ಧಿ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನಿಯಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ತಾಯಿ ವಿಶಾಖಾ ಅವರು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ತಾಯಿಯ ಆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ನೆನಪೇ ರಿದ್ಧಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಕಠಿಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ ನೀಡಿತು. ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರು ಏನು ಅಂದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬ ಆತಂಕಗಳಿದ್ದರೂ, ಜೀವ ಉಳಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಕುಟುಂಬ ಮುಂದಾಯಿತು.
ವಿಶಾಖಾ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ರಿದ್ಧಿ ಪರೇಖ್ ಮಾತನಾಡಿ 'ನನ್ನ ತಾಯಿ ಇತರರ ಮೂಲಕ ಇಂದಿಗೂ ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರು ಹೋದ ನಂತರವೂ ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಾಂತ್ವನ ಬೇರೊಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.ವಿಶಾಖಾ ಅವರು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗಾಂಗ ಪಡೆಯುವ ಸೌಲಭ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಮೋಹನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮತ್ತು ZTCC ಮುಂಬೈನ ಸಕಾಲಿಕ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ, ಅವರನ್ನು ನಾನಾವತಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು ಅವರ ಯಶಸ್ವಿ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ: ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು, ಯಕೃತ್ತು, ಕಾರ್ನಿಯಾಗಳು, ಮೂಳೆಗಳು, ಇವುಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಒಟ್ಟು 10 ಜನರಿಗೆ ಹೊಸ ಜೀವನದ ಭರವಸೆ ಸಿಕ್ಕಿತು.
ಅರಿವಿನ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ತಪ್ಪು ಗ್ರಹಿಕೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕರು ಅಂಗಾಂಗ ದಾನದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯುತ್ತಾರೆ.ಆದರೆ,"ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಬದುಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ದೇವರನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಕೋಪಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಜೀವ ಉಳಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಧರ್ಮ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ರಿದ್ಧಿ ಸಾರಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಗಾಂಗ ದಾನದಿಂದ ದೇಹ ವಿರೂಪಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡುವುದು ಇಂದಿನ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.