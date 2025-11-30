ಡಾ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಗೋಯೆಂಕಾ ಜೀವನ ಕಥೆ.. ಹರಿಯಾಣದ ಹಳ್ಳಿ ಹುಡುಗನೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದುಬಂದ ಹಾದಿ

Zee Boss Dr Subhash Chandra Birthday: 1965 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಆಹಾರ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದರು.1980 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಎಸ್ಸೆಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು, ಇದು ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ಗ್ರಾಹಕ ಸರಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿತ್ತು.1992 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಟಿವಿಯ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಜೀ ಟಿವಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.
2003 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಡಿಶ್ ಟಿವಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.
ಡಾ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಅವರು ನವೆಂಬರ್ 30, 1950 ರಂದು ಹರಿಯಾಣದ ಹಿಸಾರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆದಂಪುರ ಮಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮಾರ್ವಾಡಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಭಾರತೀಯ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾರ್ವಾಡಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಸಮುದಾಯ. ಅವರ ತಂದೆ ನಂದಕಿಶೋರ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ಕೃಷಿ ಸರಕುಗಳ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಿ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ತಾರಾ ದೇವಿ ಗೃಹಿಣಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರ 7 ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಹಿಸಾರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಳ್ಳಿ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರು. ಡಾ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸುಶೀಲಾ ದೇವಿ ಮತ್ತು ಪುತ್ರರಾದ ಅಮಿತ್ ಗೋಯೆಲ್ ಮತ್ತು ಪುನೀತ್ ಗೋಯೆಲ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ. ಅವರ ಪತ್ನಿ ಗೃಹಿಣಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಪುತ್ರರು ಅವರ ವ್ಯವಹಾರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಡಾ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಅವರು ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣದ ನಂತರ ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಸೇರಿ ಅದನ್ನು ಹೊಸ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು. ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಧೈರ್ಯ ಇವರನ್ನು ದೊಡ್ಡ ನಾಯಕರಾಗಿ ರೂಪಿಸಿತು. ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ದೇಶದ ಅನೇಕ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಯುವಕರು, ಅವರ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿಗೂ ಹಲವರು ಅವರ ಜೀವನದಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡೆದು ಹೊಸ ಜೀವನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ, ಯುವಜನರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ಜೀವನವನ್ನೇ ಅರ್ಪಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಡಾ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ. ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಶ್ರಮ, ನವೀನ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಡಾ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ, ತಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿಕೊಂಡವರು. ಅವರು ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನೇ ಮಾಡಿದರೂ ಅದರ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಭಾರತ ಹೇಗೆ ಮುಂದುವರೆಯಬೇಕು, ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಅವರ ಚಿಂತನೆಗಳು ಅನೇಕ ಜನರ ಬದುಕಿಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಅವರು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ “ಸಚ್ ಕಹುನ್” ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾವಿರಾರು ಯುವಕರಿಗೆ ನೂತನ ದಾರಿ ತೆರೆದಿದೆ.
ಇನ್ನು,ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸಂಸದರಾಗಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ದೇಶಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಹರಿಯಾಣದ ಅದಮ್ಪುರ ಪ್ರದೇಶದ ಐದು ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆದು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಿಸಿದರು. ಶಿಕ್ಷಣ, ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜೀವನವನ್ನು ತಂದವು. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ. COVID-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಜಗತ್ತು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಡಾ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಸೆಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಾಧನಗಳು ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿತು. ತಮ್ಮ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಅವರು “ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಫೌಂಡೇಶನ್” ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಈ ಫೌಂಡೇಶನ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಡಾ. ಚಂದ್ರ ಅವರು ಸದಾ ಯುವಜನರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು, ಅವರನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಾರೆ. ಹಲವಾರು ಯುವಜನತೆಗೆ ಸ್ಫೋರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.