ಮೆಸ್ಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದಾಂಧಲೆ.. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವ ತಲೆದಂಡ..!

messi india goat tour 2025 event : ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಅವರನ್ನ ನೋಡಲು ಬಂದಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ ಭಾರೀ ನಿರಾಸೆಯಾಗಿದೆ..ಇದ್ರಿಂದ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಎಸೆದು, ಬ್ಯಾನರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಆಸನಗಳನ್ನು ಗಿತ್ತು ಬಿಸಾಡಿ ರದ್ಧಾಂತ ಮಾಡಿದ್ದರು.. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಾಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ಕೂಗಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ಈ ಘಟನೆ ಬಳಿಕ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ರು. ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಸಹ ಇದನ್ನು ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ರು.
ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಎಸ್ಐಟಿಗೆ ವಹಿಸಿಲಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವ ಅರೂಪ್ ಬಿಸ್ವಾಸ್ ತಲೆದಂಡವಾಗಿದೆ. ಸಿಎಂ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ತಾಕೀತಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ತನಿಖೆಗೆ ಸಹಕರಿಸುವಂತೆ ಅರೂಪ್ ಬಿಸ್ವಾಸ್ಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂದೆ ಯಾರ ಹೆಗಲಿಗೆ ಕ್ರೀಡಾ ಖಾತೆ?ಅರೂಪ್ ಬಿಸ್ವಾಸ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಕ್ರೀಡಾ ಮತ್ತು ಯುವ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಖಾತೆಯನ್ನು ಸಿಎಂ ಮಮತಾ ತಮ್ಮ ಬಳಿಯೇ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇತ್ತ ಮೆಸ್ಸಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ತಂಡ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದು, ಮುಂದೆ ಇನ್ಯಾರ ತಲೆದಂಡ ಆಗುತ್ತೋ ಕಾದು ನೋಡ್ಬೇಕಿದೆ.
