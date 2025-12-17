English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಮೆಸ್ಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದಾಂಧಲೆ.. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವ ತಲೆದಂಡ..!

messi india goat tour 2025 event :ಶನಿವಾರ ಕೊಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಲಿಯೋನೆಲ್​ ಮೆಸ್ಸಿ GOAT ಟೂರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿತ್ತು. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಕೊಲ್ಕತ್ತಾದ ಸ್ಟಾಲ್ ಲೇಕ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ರಣಾಂಗಣವಾಗಿತ್ತು. ಮೆಸ್ಸಿ ನೋಡಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಕ್ಷರಶಃ ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದಿದ್ರು. ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತೆಸೆದು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿದ್ರು.

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Dec 17, 2025, 09:55 AM IST
  • ಲಿಯೋನೆಲ್​ ಮೆಸ್ಸಿ GOAT ಟೂರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿತ್ತು
  • ಕೊಲ್ಕತ್ತಾದ ಸ್ಟಾಲ್ ಲೇಕ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ರಣಾಂಗಣ
  • ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವ ಅರೂಪ್ ಬಿಸ್ವಾಸ್ ತಲೆದಂಡ

ಮೆಸ್ಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದಾಂಧಲೆ.. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವ ತಲೆದಂಡ..!

messi india goat tour 2025 event : ಫುಟ್‌ಬಾಲ್ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಅವರನ್ನ ನೋಡಲು ಬಂದಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ ಭಾರೀ ನಿರಾಸೆಯಾಗಿದೆ..ಇದ್ರಿಂದ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಎಸೆದು, ಬ್ಯಾನರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಆಸನಗಳನ್ನು ಗಿತ್ತು ಬಿಸಾಡಿ ರದ್ಧಾಂತ ಮಾಡಿದ್ದರು.. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಾಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ  ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ಕೂಗಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.

ಈ ಘಟನೆ ಬಳಿಕ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ರು. ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಸಹ ಇದನ್ನು ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ರು.

 ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಐಸಿಸಿ ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ..!
ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಎಸ್​ಐಟಿಗೆ ವಹಿಸಿಲಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವ ಅರೂಪ್ ಬಿಸ್ವಾಸ್ ತಲೆದಂಡವಾಗಿದೆ. ಸಿಎಂ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ತಾಕೀತಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ತನಿಖೆಗೆ ಸಹಕರಿಸುವಂತೆ ಅರೂಪ್ ಬಿಸ್ವಾಸ್​​ಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಂದೆ ಯಾರ ಹೆಗಲಿಗೆ ಕ್ರೀಡಾ ಖಾತೆ?ಅರೂಪ್ ಬಿಸ್ವಾಸ್​ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಕ್ರೀಡಾ ಮತ್ತು ಯುವ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಖಾತೆಯನ್ನು ಸಿಎಂ ಮಮತಾ ತಮ್ಮ ಬಳಿಯೇ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇತ್ತ ಮೆಸ್ಸಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ತಂಡ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದು, ಮುಂದೆ ಇನ್ಯಾರ ತಲೆದಂಡ ಆಗುತ್ತೋ ಕಾದು ನೋಡ್ಬೇಕಿದೆ.

 ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಂತು ಆನೆ ಬಲ! 23 ವರ್ಷದ ಆಟಗಾರನಿಗಾಗಿ 5.20 ಕೋಟಿ ಸುರಿದ ಆರ್‌ಸಿಬಿ..

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

messi india goat tour 2025 event sports ministers suspend

