ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭಾರೀ ದಂಡ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ..!

Metro Station Banned Items:ಮೆಟ್ರೋ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ನಿಷೇಧಿತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ರೋ ಒಳಗೆ ತಂದಾಗ, ಅವುಗಳನ್ನು ತಪಾಸಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ.ಭದ್ರತಾ ನಿಯಮಗಳಿಂದಾಗಿ ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮೆಟ್ರೋವನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಸಾರಿಗೆ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ನಂತರ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸಿಐಎಸ್ಎಫ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಭದ್ರತಾ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಡಿಎಂಆರ್ಸಿ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳ ಕಣ್ಗಾವಲಿನಲ್ಲಿಯೂ ಇರುತ್ತಾನೆ.ಇದು ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಹಗಲು ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದನ್ನು ತುಂಬಾ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಅನಾನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ತುಂಬಾ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ದೆಹಲಿ ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಆಟಿಕೆ ಬಂದೂಕಿನಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಪೋಷಕರು ಅನುಮತಿಸದ ವೀಡಿಯೊ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಂದ ವಿವಿಧ ಟೀಕೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ DMRC ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿನ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಕುರಿತು ದೆಹಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ನಿಗಮ (DMRC) ಒದಗಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, CISF (ಕೇಂದ್ರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆ) ಮೆಟ್ರೋ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. CISF ಸಿಬ್ಬಂದಿ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅವರ ಲಗೇಜ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮೆಟ್ರೋಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ನಿಷೇಧಿತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಂದಾಗ, ತಪಾಸಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಭದ್ರತಾ ನಿಯಮಗಳಿಂದಾಗಿ ಜನರು ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕಾದ ಅನೇಕ ನಿದರ್ಶನಗಳಿವೆ.
ಈ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧ:
ಚಾಕುಗಳು, ಕತ್ತರಿಗಳು, ಚಾಕುಗಳು, ಬ್ಲೇಡ್ಗಳು, ಪಿಸ್ತೂಲುಗಳು ಮುಂತಾದ ಹರಿತವಾದ, ಮೊನಚಾದ ಆಯುಧಗಳು.
ಸ್ಕ್ರೂಡ್ರೈವರ್ಗಳು, ಇಕ್ಕಳ, ಪರೀಕ್ಷಕಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಂತಹ ಪರಿಕರಗಳು.
ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ರೆನೇಡ್ಗಳು, ಗನ್ಪೌಡರ್, ಪಟಾಕಿಗಳು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಫೋಟಕಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಸ್ಫೋಟಕಗಳು.
ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ, ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ, ಬಣ್ಣ, ಆರ್ದ್ರ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಸ್ಫೋಟಕಗಳು, ಸುಡುವ ವಸ್ತುಗಳು.
ಎಣ್ಣೆ, ತುಪ್ಪ, ಇತ್ಯಾದಿ.
ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಹೋಲುವ ಆಟಿಕೆಗಳು, ಇತ್ಯಾದಿ.
ಡಿಎಂಆರ್ಸಿ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.ಹಬ್ಬಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮೆಟ್ರೋ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳು ನಕಲಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅವು ಇತರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಲ್ಲಿ ಭಯವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ.