ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಈ 3 ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ಪ್ರಯಾಣ ಉಚಿತ..!

DMRC ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಯೋಜಿಸುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ. ನೀವು 9 ಗಂಟೆಗೆ ಕಚೇರಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸವನ್ನು ತಲುಪಬೇಕಾದರೆ, 15-20 ನಿಮಿಷಗಳ ಮೊದಲು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಡಬೇಕು.

Written by - Manjunath N | Last Updated : Aug 14, 2025, 01:21 PM IST
  • ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಂದು ದೆಹಲಿಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ
  • ದೆಹಲಿ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರು ವಿವರವಾದ ಸಂಚಾರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ
  • ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯ ಸುತ್ತಲಿನ ಹಲವಾರು ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಈ 3 ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ಪ್ರಯಾಣ ಉಚಿತ..!
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ

ದೆಹಲಿ ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಪ್ರಯಾಣ: ದೆಹಲಿಯ ರಾಜಧಾನಿಯ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಮುಖ್ಯ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಈ ವಿಶೇಷ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ದೆಹಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ನಿಗಮ ನಿಮಗಾಗಿ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ.

ಆಗಸ್ಟ್ 15, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನದಂದು ಮೆಟ್ರೋ ಸೇವೆಗಳು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿವೆ ಎಂದು DMRC ಘೋಷಿಸಿದೆ, ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸೇವೆಗಳು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ! ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಬಯಸುವ ಸಾವಿರಾರು ಜನರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಮೆಟ್ರೋದ ಹೊಸ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಏನು?

ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಂದು, ದೆಹಲಿ ಮೆಟ್ರೋದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ (ಕೆಂಪು, ಹಳದಿ, ನೀಲಿ, ಕೆನ್ನೇರಳೆ ಇತ್ಯಾದಿ) ರೈಲು ಸೇವೆಗಳು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4:00 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4:00 ರಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:00 ರವರೆಗೆ, ಎಲ್ಲಾ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿನ ರೈಲುಗಳು 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಮಧ್ಯಂತರದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:00 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ, ಮೆಟ್ರೋ ದಿನವಿಡೀ ಅದರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಚಿತ..!

ಈ ವಿಶೇಷ ದಿನದಂದು ದೆಹಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ನಿಗಮ ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಉಚಿತ ಪ್ರಯಾಣದ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯವು ನೀಡಿದ ಮಾನ್ಯ ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಹ್ವಾನಿತರು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ DMRC ಯಿಂದ ವಿಶೇಷ QR ಕೋಡ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಟಿಕೆಟ್ ಮೂಲಕ, ಅವರು ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಮೆಟ್ರೋ ದರವನ್ನು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯವು DMRC ಗೆ ಪಾವತಿಸುತ್ತದೆ.

ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಗೆ ಹತ್ತಿರದ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು:

ನೀವು ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ಮೂರು ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಇಳಿಯುವುದು ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ:
ಕೆಂಪು ಕೋಟೆ (ನೇರಳೆ ಮಾರ್ಗ)
ಜಾಮಾ ಮಸೀದಿ (ನೇರಳೆ ಮಾರ್ಗ)
ದೆಹಲಿ ಗೇಟ್ (ನೇರಳೆ ಮಾರ್ಗ)

ಏಳು ಹಂತದ ಭದ್ರತೆ:

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ದೆಹಲಿ ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿನ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಭೇದ್ಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. CISF ಭದ್ರತಾ ತಪಾಸಣೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಿದೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಆಗಸ್ಟ್ 9 ರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ತಪಾಸಣೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಠಿಣ ಮತ್ತು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಪರಿಶೀಲನೆಯಿಂದಾಗಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಪೀಕ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘ ಸರತಿ ಸಾಲುಗಳು ಇರಬಹುದು.

DMRC ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಯೋಜಿಸುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ. ನೀವು 9 ಗಂಟೆಗೆ ಕಚೇರಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸವನ್ನು ತಲುಪಬೇಕಾದರೆ, 15-20 ನಿಮಿಷಗಳ ಮೊದಲು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಡಬೇಕು. ತಪಾಸಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

ಮೆಟ್ರೋ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಂದು ದೆಹಲಿಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಪೂರ್ವಾಭ್ಯಾಸ (ಆಗಸ್ಟ್ 13) ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ (ಆಗಸ್ಟ್ 15) ದೆಹಲಿ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರು ವಿವರವಾದ ಸಂಚಾರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯ ಸುತ್ತಲಿನ ಹಲವಾರು ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ತಿರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಂತೆ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರು ಜನರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು, ದೆಹಲಿ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರ ಅಧಿಕೃತ 'ಎಕ್ಸ್' ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.

