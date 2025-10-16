ಭಾರತದ ಈ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿಗರೇ ಹೆಚ್ಚು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ! ಭಾರತೀಯರು ಎಲ್ಲೋದ್ರು ಗೊತ್ತೆ?

Foreigners village in India : ಭಾರತ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಬಂದವರು ಅದರ ಭಾಗವಾಗಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನೆಲೆಸಲು ಇಷ್ಟ ಪಡುತ್ತಾರೆ.
ಹೌದು.. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿಯರು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಂದು ನೆಲೆಸುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಹಳ್ಳಿಯನ್ನು ವಿದೇಶಿಯರ ಗ್ರಾಮ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿದೇಶಿಗರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆದು ನೆಲೆಸುತ್ತಾರೆ.
Instagram ಬಳಕೆದಾರ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅಮಾನ್ (@amaankhanvlogz) ಒಬ್ಬ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಮತ್ತು ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್. ಇವರು 100,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಯಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಅವರು ಭಾರತೀಯರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿದೇಶಿಯರು ಇರುವ ಭಾರತದ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ಕುರಿತ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಮಿನಿ ಇಸ್ರೇಲ್ (ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಿನಿ ಇಸ್ರೇಲ್) ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಗ್ರಾಮ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಧರ್ಮಕೋಟ್ (ವಿದೇಶಿ ಗ್ರಾಮ)ನಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಗ್ರಾಮವು ಧರ್ಮಶಾಲಾದಿಂದ 2 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಅಮನ್ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ತಲುಪಿದಾಗ ಮಳೆ ಬರುತ್ತಿತ್ತು, ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಗೋಚರಿಸಲಿಲ್ಲ, ಆದರೂ, ಹೆಚ್ಚು ವಿದೇಶಿಗರೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇಸ್ರೇಲಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇಟಾಲಿಯನ್, ಇಸ್ರೇಲಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಅನೇಕ ಕೆಫೆಗಳಿವೆ.
ಈ ವಿಡಿಯೋ 20 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೆಟ್ಟಿಗರೊಬ್ಬರು, ತಾವು ಕೂಡ ಈ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದು ಒಂದು ಸುಂದರ ಸ್ಥಳವೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನ್ ಬಗ್ಗೆ ಘರ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದರು.