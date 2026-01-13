ಒಂದೇ ದಿನ ಮೂರು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪನ..! ಜನರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ

Earthquake India: ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಬಾಗೇಶ್ವರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 3.5 ತೀವ್ರತೆಯ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7.25ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಭೂಮಿ ಕಂಪಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮ ಜನರು ಆತಂಕದಿಂದ ಮನೆಗಳಿಂದ ಹೊರಗೆ ಓಡಿಬಂದರು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭೂಕಂಪಶಾಸ್ತ್ರ ಕೇಂದ್ರ (NCS)ದ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಭೂಕಂಪವು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯಿಂದ ಸುಮಾರು 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಳದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಇದರ ಅಕ್ಷಾಂಶ 29.93 ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ರೇಖಾಂಶ 80.07 ಪೂರ್ವವಾಗಿದ್ದು, ಕೇಂದ್ರಬಿಂದು ಬಾಗೇಶ್ವರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಪ್ಕೋಟ್ ಪಟ್ಟಣದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದೆ.
ಬಾಗೇಶ್ವರ ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಶಿಖಾ ಸುಯಾಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, “ಇದುವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಜೀವಹಾನಿ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿ ನಷ್ಟದ ವರದಿಗಳು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಗಾದಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ, ಸೋಮವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಮಣಿಪುರದ ತೌಬಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರಿಕ್ಟರ್ ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ 3.0 ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಎನ್ಸಿಎಸ್ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4.20ರ ವೇಳೆಗೆ 45 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಳದಲ್ಲಿ ಈ ಕಂಪನ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಅಕ್ಷಾಂಶ 24.49 ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ರೇಖಾಂಶ 94.02 ಪೂರ್ವವಾಗಿದೆ.
ಗುಜರಾತ್ನ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೂ ಗುರುವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ರಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದವರೆಗೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಭೂಕಂಪಗಳ ಸರಣಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಗಾಂಧಿನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಭೂಕಂಪನ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ISR) ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, 2.6 ರಿಂದ 3.8 ತೀವ್ರತೆಯ ಕನಿಷ್ಠ 12 ಭೂಕಂಪಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ.
ಈ ಭೂಕಂಪಗಳ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುಗಳು ಉಪ್ಲೇಟಾ ತಾಲೂಕಿನಿಂದ ಸುಮಾರು 27 ರಿಂದ 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಹಾನಿಯ ವರದಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.