LPG Fuel Shortage News: ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮ ಭಾರತೀಯ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮ ಹಾಗೂ ಅಡುಗೆ ಮನೆಗಳ ಮೇಲೂ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಪೆಟ್ರೋಲ್-ಡೀಸಲ್ ಕೊರತೆಯಂತಹ ವರದಿಗಳ ನಡುವೆ ಭಾರತವು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮೊರೆ ಹೋಗಬಹುದು ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಜನರ ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸಿದೆ. ಇದೀಗ ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಸಚಿವರು ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದು, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ʼಲಾಕ್ಡೌನ್ ವದಂತಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುಳ್ಳುʼ ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲಾ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೂ ತೆರೆ ಎಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ನಾವು ಫುಲ್ ರೆಡಿ:
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಸಚಿವ ಹರ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಪುರಿ ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಇಂದು (ಮಾರ್ಚ್ 27) ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಜಾಗತಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದು, ಇಂಧನ, ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳಾದ್ಯಂತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೈಜ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಇತರ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸರಬರಾಜುಗಳ ನಿರಂತರ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
The global situation remains in flux, and we are closely monitoring developments across energy, supply chains, and essential commodities on a real-time basis.
Under the leadership of Hon’ble PM @narendramodi Ji, all necessary steps are being taken to ensure uninterrupted…
— Hardeep Singh Puri (@HardeepSPuri) March 27, 2026
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ವದಂತಿಗಳು ಸುಳ್ಳು!
ಜಾಗತಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಭಾರತ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಸಕಾಲಿಕ, ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಮತ್ತು ಸಂಘಟಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ವದಂತಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುಳ್ಳು. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಸ್ತಾಪವೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇಂತಹ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ಹರಡುವುದು, ಭೀತಿ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿವೆ. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಶಾಂತವಾಗಿ, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಇರುವುದು ಮುಖ್ಯ ಎಂದವರು ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ದೇಶೀಯ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರ ಉತ್ಪಾದನೆ 40 ಹೆಚ್ಚಳ.. ಎಲ್ಪಿಜಿ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ!
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಗುರುವಾರ(ಮಾರ್ಚ್ 26) ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಹೇಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಸಚಿವಾಲಯ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದ್ರವೀಕೃತ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಅನಿಲದ (LPG) ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ. ದೇಶೀಯ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಶೇಕಡಾ 40 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 80 TMT ಯಷ್ಟು ದೈನಂದಿನ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರ ಉತ್ಪಾದನೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು 50 TMT (ನಮ್ಮ ಅಗತ್ಯದ 60 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು) ಎಲ್ಪಿಜಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಅಗುತ್ತಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ನಿವ್ವಳ ದೈನಂದಿನ ಆಮದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕೇವಲ 30 TMT ಗೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಭಾರತವು ಪ್ರಸ್ತುತ, ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಲ್ಪಿಜಿಯನ್ನು ದೇಶೀಯ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರಗಳಲ್ಲೇ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತಿದೆ.
ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ಅಮೆರಿಕ, ರಷ್ಯಾ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಇತರ ದೇಶಗಳಿಂದ 800 ಟಿಎಂಟಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತದ 22 ಎಲ್ಪಿಜಿ ಆಮದು ಟರ್ಮಿನಲ್ಗಳಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತಿವೆ. ಸುಮಾರು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಖರೀದಿಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದೆ.
ಪಿಎನ್ಜಿ ಬಳಕೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ:
ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರತೀಯ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ, ಸ್ವಚ್ಛ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಪೈಪ್ಲೈನ್ಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ (PNG) ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಈಗಾಗಲೇ ದಿನಕ್ಕೆ 191 ಮಿಲಿಯನ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟರ್ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲದ ದೈನಂದಿನ ಅಗತ್ಯದಲ್ಲಿ 92 ಮಿಲಿಯನ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟರ್ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲವನ್ನು ದೇಶೀಯವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಪಿಜಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಭಾರತವು ಪಿಎನ್ಜಿ ಆಮದಿನ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ.
ಇಂಧನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ:
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಪೂರೈಕೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಎಲ್ಲಾ ಚಿಲ್ಲರೆ ಇಂಧನ ಮಳಿಗೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಸರಬರಾಜುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಸಹ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಅಥವಾ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಸಚಿವಾಲಯ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಇಂಧನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು, ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಕೇವಲ ವದಂತಿಯಷ್ಟೇ:
ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಹಾಗು ಲಾಕ್ಡೌನ್ನಂತಹ ಸುದ್ದಿಗಳು ಅನಗತ್ಯ ಭೀತಿ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿವೆ. ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯ ಅಭಿಯಾನದಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಸಚಿವಾಲಯ ನಾಗರೀಕರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.