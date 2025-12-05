PM Modi-Putin In A Fortuner: 23ನೇ ಭಾರತ-ರಷ್ಯಾ ವಾರ್ಷಿಕ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಎರಡು ದಿನಗಳ ರಾಜ್ಯ ಭೇಟಿಗಾಗಿ ರಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಗುರುವಾರ (ಡಿಸೆಂಬರ್ 4) ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಶಿಷ್ಟಾಚಾರಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪುಟಿನ್ ಅವರನ್ನು ಪಾಲಂ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರು ಒಂದೇ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಪಿಎಂ ಅಧಿಕೃತ ನಿವಾಸವಾದ 7, ಲೋಕ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ವಿದೇಶಿ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಿಯೋಜಿಸಲಾದ ವಿಶಿಷ್ಟ ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ ಅಥವಾ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಜೋಡಿ ಟೊಯೋಟಾ ಫಾರ್ಚೂನರ್ ಬಳಸಿದ್ದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಯಿತು.
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಟೊಯೋಟಾ ಫಾರ್ಚೂನರ್ ಸಿಗ್ಮಾ 4 MT (MH01EN5795) ವಿಐಪಿ ಸಾಗಣೆಗಾಗಿ ಭದ್ರತಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಿಯೋಜಿಸಿರುವ ಆಧುನಿಕ ವಾಹನಗಳ ಪಡೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 ರಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರಿನೊಳಗೆ ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರು ಕುಳಿತಿರುವ ಚಿತ್ರಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
ಟೊಯೋಟಾ ವಿದೇಶಿ ಕಂಪನಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ 'ಮೇಕ್-ಇನ್-ಇಂಡಿಯಾ' ಉಪಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಿಡದಿ ಸ್ಥಾವರದಲ್ಲಿ ಕಾರನ್ನು ಜೋಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಚೂನರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನೋವಾ ಹೈಕ್ರಾಸ್, ಇನ್ನೋವಾ ಕ್ರಿಸ್ಟಾ ಮತ್ತು ಲೆಜೆಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ವಾರ್ಷಿಕ 1.32 ಲಕ್ಷ ಯೂನಿಟ್ಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಳಸಿರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.