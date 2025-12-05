English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • India
  • ಸ್ವಂತ ಭದ್ರತಾ ಕಾರ್‌ ಬಿಟ್ಟು ಮೋದಿ-ಪುಟಿನ್ ಟೊಯೋಟಾ ಫಾರ್ಚೂನರ್‌ನಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೇಕೆ ಗೊತ್ತೆ?

Modi Putin latest updates : ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ರಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್‌ ಪುಟಿನ್‌ ಅವರನ್ನು ಪಾಲಂ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಈ ವೇಳೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಟೊಯೋಟಾ ಫಾರ್ಚೂನರ್‌ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದು ಗಮನಸೆಳೆಯಿತು. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಇಬ್ಬರೂ ನಿಗಧಿತ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಫಾರ್ಚೂನರ್‌ ಬಳಸಿದ್ದೇಕೆ..? ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.  

Written by - Krishna N K | Last Updated : Dec 5, 2025, 03:51 PM IST
    • ಮೋದಿಯವರು ರಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್‌ ಪುಟಿನ್‌ ಅವರನ್ನು ಪಾಲಂ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು.
    • ಸ್ವಂತ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಟೊಯೋಟಾ ಫಾರ್ಚೂನರ್‌ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದು ಗಮನಸೆಳೆಯಿತು.
    • ಇಬ್ಬರೂ ನಿಗಧಿತ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಫಾರ್ಚೂನರ್‌ ಬಳಸಿದ್ದೇಕೆ..?

PM Modi-Putin In A Fortuner: 23ನೇ ಭಾರತ-ರಷ್ಯಾ ವಾರ್ಷಿಕ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಎರಡು ದಿನಗಳ ರಾಜ್ಯ ಭೇಟಿಗಾಗಿ ರಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಗುರುವಾರ (ಡಿಸೆಂಬರ್ 4) ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಶಿಷ್ಟಾಚಾರಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪುಟಿನ್ ಅವರನ್ನು ಪಾಲಂ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು.

ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರು ಒಂದೇ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಪಿಎಂ ಅಧಿಕೃತ ನಿವಾಸವಾದ 7, ಲೋಕ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ವಿದೇಶಿ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಿಯೋಜಿಸಲಾದ ವಿಶಿಷ್ಟ ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ ಅಥವಾ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್‌ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಜೋಡಿ ಟೊಯೋಟಾ ಫಾರ್ಚೂನರ್ ಬಳಸಿದ್ದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಯಿತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಅತಿಯಾಗಿ ಫೋನ್ ನೋಡುತ್ತಾ..? ಬಹುಷಃ ಈ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ವರ್ಕ್‌ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಟೊಯೋಟಾ ಫಾರ್ಚೂನರ್ ಸಿಗ್ಮಾ 4 MT (MH01EN5795) ವಿಐಪಿ ಸಾಗಣೆಗಾಗಿ ಭದ್ರತಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಿಯೋಜಿಸಿರುವ ಆಧುನಿಕ ವಾಹನಗಳ ಪಡೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 ರಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರಿನೊಳಗೆ ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರು ಕುಳಿತಿರುವ ಚಿತ್ರಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.

ಟೊಯೋಟಾ ವಿದೇಶಿ ಕಂಪನಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ 'ಮೇಕ್-ಇನ್-ಇಂಡಿಯಾ' ಉಪಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಿಡದಿ ಸ್ಥಾವರದಲ್ಲಿ ಕಾರನ್ನು ಜೋಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಚೂನರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನೋವಾ ಹೈಕ್ರಾಸ್, ಇನ್ನೋವಾ ಕ್ರಿಸ್ಟಾ ಮತ್ತು ಲೆಜೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ವಾರ್ಷಿಕ 1.32 ಲಕ್ಷ ಯೂನಿಟ್‌ಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಳಸಿರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Modi-PutinModi PutinFortuner carPM Narendra ModiVladimir Putin

