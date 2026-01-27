ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಇದೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ನಾಯಕನ ಭವ್ಯ ಬಂಗಲೆ! ಕೋಟಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಈ ಆಸ್ತಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಮಲಬಾರ್ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಮುಂಬೈನ ಅತ್ಯಂತ ಐಷಾರಾಮಿ ಮತ್ತು ದುಬಾರಿ ನೆರೆಹೊರೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಿಂದಾಲ್ಗಳು, ರುಯಾಗಳು ಮತ್ತು ಗೋದ್ರೇಜ್ಗಳಂತಹ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿಗಳ ಕುಟುಂಬಗಳು ಇಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಮಲಬಾರ್ ಬೆಟ್ಟವು 79 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಭಾರತವನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸಲು ಪಿತೂರಿ ರೂಪಿಸಲಾದ ಬಂಗಲೆಯನ್ನೂ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಬಂಗಲೆಯ ಮಾಲೀಕರು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಜಿನ್ನಾ. ಈ ಬಂಗಲೆಯನ್ನು ಜಿನ್ನಾ ಹೌಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಆದರೆ ಇದರ ಮೂಲ ಹೆಸರು ಸೌತ್ ಕೋರ್ಟ್.
೧೯೩೬ ರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ನಂತರ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಜಿನ್ನಾ ಅವರು ಜಿನ್ನಾ ಹೌಸ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಅವರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಪಡೆದರು, ನಂತರ ಅದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದೇಶವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿತು. ಜಿನ್ನಾ ಹೌಸ್ನ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪವು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಭಾರತೀಯ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಕ್ಲೌಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಿನ್ನಾ ಹೌಸ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಇಟಲಿಯಿಂದ ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಮೇಸನ್ಗಳನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕರೆತರಲಾಯಿತು.
ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಜಿನ್ನಾ ಈ ಐಷಾರಾಮಿ ಬಂಗಲೆಯನ್ನು 200,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಭಾರಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮೊತ್ತವು 1936 ರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವಾಗಿತ್ತು. ವೆಚ್ಚದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, 1947 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡೆದಾಗ, 1 ರೂಪಾಯಿ 1 ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿತ್ತು. ಭಾಸ್ಕರ್ನಲ್ಲಿನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಬಂಗಲೆಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೌಲ್ಯ 2600 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು. ಈ ಬಂಗಲೆ 2.5 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಮುಖ ಮಾಡಿದೆ. ಜಿನ್ನಾ ಹೌಸ್ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಅಮೃತಶಿಲೆ ಮತ್ತು ವಾಲ್ನಟ್ ಮರವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಬಂಗಲೆಯನ್ನು ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ.
ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಚಳವಳಿಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಅದರ ನಾಯಕರು ಚರ್ಚಿಸಿದರು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1944 ರಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಜಿನ್ನಾ ಅವರು "ಭಾರತದ ವಿಭಜನೆಯ ಕುರಿತು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಂವಾದ" ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಜಿನ್ನಾ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದರು. ಆಗಸ್ಟ್ 15, 1946 ರಂದು, ವಿಭಜನೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಖರವಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಮೊದಲು, ಜಿನ್ನಾ ಪ್ರಮುಖ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ರಚನೆಯ ಕುರಿತು ಮತ್ತೊಂದು ಸುತ್ತಿನ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದರು. ವಿಭಜನೆಯ ನಂತರ, ಜಿನ್ನಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದರು, ಆದರೆ ಮುಂಬೈನ ಜಿನ್ನಾ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳನ್ನು ಕಳೆಯುವ ಬಯಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರ, ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಪ್ರಧಾನಿ ಪಂಡಿತ್ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು ಜಿನ್ನಾ ಹೌಸ್ ಅನ್ನು ಶತ್ರು ಆಸ್ತಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲು ಬಯಸಲಿಲ್ಲ. ನೆಹರು ಅವರು ಜಿನ್ನಾ ಹೌಸ್ ಅನ್ನು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಜಿನ್ನಾಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲು ಅಥವಾ ಜಿನ್ನಾ ಅವರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ನರಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ನೀಡಲು ಬಯಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ 1948 ರಲ್ಲಿ ಜಿನ್ನಾ ಅವರ ಹಠಾತ್ ಮರಣವು ನೆಹರು ಅವರು ಜಿನ್ನಾ ಹೌಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯಿತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, 1949 ರಲ್ಲಿ, ಜಿನ್ನಾ ಹೌಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಆಸ್ತಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಅದರ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು. ಇದನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಹೈಕಮಿಷನ್ಗೆ ನೀಡಲಾಯಿತು, ಅದು 1981 ರವರೆಗೆ ಜಿನ್ನಾ ಹೌಸ್ನಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿತ್ತು, ನಂತರ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡರು. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಹೈಕಮಿಷನ್ ಹೋದ ನಂತರ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಜಿನ್ನಾ ಹೌಸ್ ಅನ್ನು ತನ್ನ ದೂತಾವಾಸವಾಗಿ ಬಳಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವಂತೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ವಿನಂತಿಸಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಜಿನ್ನಾ ಹೌಸ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಜಿನ್ನಾ ತಮ್ಮ ವಿಲ್ ಬರೆದು, ಈ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಬಂಗಲೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಏಕೈಕ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅವಿವಾಹಿತ ಸಹೋದರಿ ಫಾತಿಮಾ ಜಿನ್ನಾ ಅವರನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿದರು. ವಿಭಜನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಫಾತಿಮಾ ಜಿನ್ನಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ, 1962 ರಲ್ಲಿ, ಫಾತಿಮಾ ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಿಂದ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆದರು, ಆದರೆ ಇದು 1968 ರ ಶತ್ರು ಆಸ್ತಿ ಕಾಯ್ದೆ ಕಾನೂನಾಗುವ ಮೊದಲು. ತರುವಾಯ, ಭಾರತೀಯರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ ಜಿನ್ನಾ ಅವರ ಏಕೈಕ ಪುತ್ರಿ ದಿನಾ ವಾಡಿಯಾ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದರು. 2007 ರಲ್ಲಿ, ಜಿನ್ನಾ ಅವರ ಏಕೈಕ ಮಗುವಾಗಿ ತಾನು ಅವರ ಎಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಎಂದು ದಿನಾ ವಾಡಿಯಾ ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡರು. ಜಿನ್ನಾ ಕೇವಲ ಎರಡು ತಲೆಮಾರುಗಳ ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೂ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಹಿಂದೂ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರ ಕಾಯ್ದೆ ಆಸ್ತಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಾದಿಸಿದರು. ಜಿನ್ನಾ ಅವರ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು ಮಿಥುಬಾಯಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿಯ ಹೆಸರು ರತನ್ಬಾಯಿ. ಜಿನ್ನಾ ಖೋಜಾ ಶಿಯಾ ಮುಸ್ಲಿಂ. ದಿನಾ ಅವರ ಮರಣದ ನಂತರ, ಅವರ ಮಗ ನುಸ್ಲಿ ವಾಡಿಯಾ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ವಾದಿಸಿದರು. ನುಸ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬಿಲಿಯನೇರ್ ಉದ್ಯಮಿ ಮತ್ತು ವಾಡಿಯಾ ಗ್ರೂಪ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದು, ಇದು FMCG, ಜವಳಿ ಮತ್ತು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಜಿನ್ನಾ ಹೌಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಿನ್ನಾ ಅವರ ಆಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಎಂದು ದಿನಾ ವಾಡಿಯಾ ಅವರ ಹಕ್ಕು ಮಂಡಿಸಿದ್ದನ್ನು ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿತು. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಜಿನ್ನಾ ಅವರ 1939 ರ ಉಯಿಲು ಕುಟುಂಬದೊಳಗಿನ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯ ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಜಿನ್ನಾ ಹೌಸ್ ಫಾತಿಮಾ ಜಿನ್ನಾ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಫಾತಿಮಾ ಜಿನ್ನಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಾಗ, ಜಿನ್ನಾ ಹೌಸ್ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ ಶತ್ರು ಆಸ್ತಿಯ ಕಸ್ಟೋಡಿಯನ್ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿತು. ಶತ್ರು ಆಸ್ತಿಯ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕುರಿತಾದ ಅಸ್ಪಷ್ಟತೆಯು 2005 ರವರೆಗೆ ಮುಂದುವರೆಯಿತು, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಶತ್ರು ಆಸ್ತಿಯ ಕಸ್ಟೋಡಿಯನ್ ಕೇವಲ ಶತ್ರು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಎಂದು ತೀರ್ಪು ನೀಡಿತು. 2016 ರಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರವು ಒಂದು ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದಾಗ ಇದು ಬದಲಾಯಿತು, ನಂತರ ಇನ್ನೂ ನಾಲ್ಕು ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆಗಳು ಬಂದವು. ಮೊದಲ ನಾಲ್ಕು ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆಗಳು ಅವಧಿ ಮುಗಿದವು, ಆದರೆ ಕೊನೆಯ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆಯನ್ನು ಸಂಸತ್ತು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ಶತ್ರು ಆಸ್ತಿ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಕಾಯ್ದೆ, 1968 ರಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಯಿತು. ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿದ ಕಾನೂನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಶತ್ರು ಆಸ್ತಿಯ ಮಾಲೀಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜಿನ್ನಾ ಹೌಸ್ ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ.