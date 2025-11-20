English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • India
  • Money Laundering Case: ರಾಬರ್ಟ್ ವಾದ್ರಾ ವಿರುದ್ಧ ಇಡಿಯಿಂದ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಸಲ್ಲಿಕೆ..!

Money Laundering Case: ರಾಬರ್ಟ್ ವಾದ್ರಾ ವಿರುದ್ಧ ಇಡಿಯಿಂದ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಸಲ್ಲಿಕೆ..!

ಯುಕೆ ಮೂಲದ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸಂಜಯ್ ಭಂಡಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ರಾಬರ್ಟ್ ವಾದ್ರಾ ಅವರನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಇಡಿ) ಆರೋಪಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Nov 20, 2025, 05:52 PM IST
  • ರಾಬರ್ಟ್ ವಾದ್ರಾ ಈ ತನಿಖೆ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ
  • ಲಂಡನ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ
  • ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ದಾಖಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Trending Photos

ದಿನಸಿಯಿಂದ ಬಟ್ಟೆಯವರೆಗೆ ಡಿ ಮಾರ್ಟ್ ಗಿಂತಲೂ ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಗ್ರಿ ಸಿಗುವ ಸ್ಥಳ ಇದು ! ಇಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದರೆ ಆಗುವುದು ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭ
camera icon8
DMart
ದಿನಸಿಯಿಂದ ಬಟ್ಟೆಯವರೆಗೆ ಡಿ ಮಾರ್ಟ್ ಗಿಂತಲೂ ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಗ್ರಿ ಸಿಗುವ ಸ್ಥಳ ಇದು ! ಇಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದರೆ ಆಗುವುದು ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭ
ಧ್ರುವಂತ್ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು, ಹೆಂಡತಿ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತಿರಾ! ಕಿರುಕುಳ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಟನ ಬಂಧನವೂ ಆಗಿತ್ತು
camera icon5
bigg boss Dhruvanth
ಧ್ರುವಂತ್ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು, ಹೆಂಡತಿ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತಿರಾ! ಕಿರುಕುಳ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಟನ ಬಂಧನವೂ ಆಗಿತ್ತು
ಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ EPFO ನೀಡುತ್ತದೆ 7 ರೀತಿಯ ಪಿಂಚಣಿ : ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೆನ್ಶನ್ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ
camera icon7
EPFO
ಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ EPFO ನೀಡುತ್ತದೆ 7 ರೀತಿಯ ಪಿಂಚಣಿ : ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೆನ್ಶನ್ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಪತಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಅಗರ್ಭ ಶ್ರೀಮಂತೆಯ ಐಷಾರಾಮಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ತಿಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ
camera icon9
Bigg Boss Kannada 12
ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಪತಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಅಗರ್ಭ ಶ್ರೀಮಂತೆಯ ಐಷಾರಾಮಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ತಿಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ
Money Laundering Case: ರಾಬರ್ಟ್ ವಾದ್ರಾ ವಿರುದ್ಧ ಇಡಿಯಿಂದ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಸಲ್ಲಿಕೆ..!

Add Zee News as a Preferred Source

ನವದೆಹಲಿ:ಯುಕೆ ಮೂಲದ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸಂಜಯ್ ಭಂಡಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿ ರಾಬರ್ಟ್ ವಾದ್ರಾ ವಿರುದ್ಧ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ED) ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ವಿದೇಶಿ ಆಸ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮ ಹಣಕಾಸು ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಕುರಿತು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಿದೆ.ದೆಹಲಿಯ ರೌಸ್ ಅವೆನ್ಯೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಆರೋಪಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 3 ಸಾವಿರ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಈ ಬಿಜಿನೆಸ್‌ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 30 ಸಾವಿರ ಗಳಿಕೆ ಫಿಕ್ಸ್! ಅದೂ ಕೂಡ ಮನೆಯಿಂದಲೇ..

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವರ್ಷದ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಹಣ ಅಕ್ರಮ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ (ಪಿಎಂಎಲ್‌ಎ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾದ್ರಾ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ

2016 ರಲ್ಲಿ ಭಂಡಾರಿ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಸರಣಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ದಾಳಿಯ ನಂತರ ಇಡಿ ತನಿಖೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.ಈ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ವಾದ್ರಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹಚರರೊಂದಿಗಿನ ಅವರ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಇಮೇಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ದಾಖಲೆಗಳು ಭಂಡಾರಿ ಒಡೆತನದ ಲಂಡನ್ ಆಸ್ತಿಯ ನವೀಕರಣವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳುವಂತೆ ವಾದ್ರಾ ಅವರ ಸೂಚನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಿರುತರೆಯನ್ನೇ ಆಳುತ್ತಿರುವ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಂಕರ್‌ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಣೆ..! ನಿರೂಪಕಿಯ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಶಾಕ್‌ ಆದ ಸಿನಿರಂಗ

ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ವಾದ್ರಾ, ಭಂಡಾರಿ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಭೂ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಇಡಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದೆ.ಈ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ವಿಶಾಲ ಜಾಲದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು ಎಂದು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2016 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ತೊರೆದ ಭಂಡಾರಿಯನ್ನು ದೆಹಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಪರಾರಿಯಾಗಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ.

ಏಜೆನ್ಸಿಯು ಈ ಹಿಂದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾದ್ರಾ ಅಥವಾ ಆತನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನೇಕ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿತ್ತು, ಅವು ಭಂಡಾರಿಯವರ ವಿದೇಶಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಮೂಲಕ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಅಪರಾಧದ ಆದಾಯವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿತ್ತು.ವಾದ್ರಾ ತಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ತನಿಖೆ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಲಂಡನ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ದಾಖಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

About the Author
Enforcement DirectorateED chargesheetRobert Vadramoney-laundering caseSanjay Bhandari

Trending News