Money Laundering Case: ರಾಬರ್ಟ್ ವಾದ್ರಾ ವಿರುದ್ಧ ಇಡಿಯಿಂದ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಸಲ್ಲಿಕೆ..!

ನವದೆಹಲಿ:ಯುಕೆ ಮೂಲದ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸಂಜಯ್ ಭಂಡಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿ ರಾಬರ್ಟ್ ವಾದ್ರಾ ವಿರುದ್ಧ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ED) ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ವಿದೇಶಿ ಆಸ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮ ಹಣಕಾಸು ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಕುರಿತು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಿದೆ.ದೆಹಲಿಯ ರೌಸ್ ಅವೆನ್ಯೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಆರೋಪಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವರ್ಷದ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಹಣ ಅಕ್ರಮ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ (ಪಿಎಂಎಲ್ಎ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾದ್ರಾ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ
2016 ರಲ್ಲಿ ಭಂಡಾರಿ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಸರಣಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ದಾಳಿಯ ನಂತರ ಇಡಿ ತನಿಖೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.ಈ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ವಾದ್ರಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹಚರರೊಂದಿಗಿನ ಅವರ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಇಮೇಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ದಾಖಲೆಗಳು ಭಂಡಾರಿ ಒಡೆತನದ ಲಂಡನ್ ಆಸ್ತಿಯ ನವೀಕರಣವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳುವಂತೆ ವಾದ್ರಾ ಅವರ ಸೂಚನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ವಾದ್ರಾ, ಭಂಡಾರಿ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಭೂ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಇಡಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದೆ.ಈ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ವಿಶಾಲ ಜಾಲದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು ಎಂದು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2016 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ತೊರೆದ ಭಂಡಾರಿಯನ್ನು ದೆಹಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಪರಾರಿಯಾಗಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಏಜೆನ್ಸಿಯು ಈ ಹಿಂದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾದ್ರಾ ಅಥವಾ ಆತನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನೇಕ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿತ್ತು, ಅವು ಭಂಡಾರಿಯವರ ವಿದೇಶಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಮೂಲಕ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಅಪರಾಧದ ಆದಾಯವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿತ್ತು.ವಾದ್ರಾ ತಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ತನಿಖೆ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ದಾಖಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.