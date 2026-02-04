English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • India
  • ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದೇಶ ಕಾಯುವ ಯೋಧರ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು? ಶೇ.99ರಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ..

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದೇಶ ಕಾಯುವ ಯೋಧರ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು? ಶೇ.99ರಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ..

monthly salary of soldiers: ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಪಣಕ್ಕಿಡುವ ಸೈನಿಕರ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ..   

Written by - Savita M B | Last Updated : Feb 4, 2026, 12:49 PM IST
  • ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಅವಿರತವಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ
  • ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಘಟನೆಯ ನಂತರ, ಭಾರತ ಪ್ರತೀಕಾರದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು

Trending Photos

ಕಿರುತರೆ ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೀರೋ ಕಿರಣ್‌ರಾಜ್‌ ಸಕ್ಸಸ್‌ ಹಿಂದಿನ ನಿಜವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?
camera icon6
Kiran Raj success story
ಕಿರುತರೆ ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೀರೋ ಕಿರಣ್‌ರಾಜ್‌ ಸಕ್ಸಸ್‌ ಹಿಂದಿನ ನಿಜವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?
ಮಂಗಳನಿಂದ 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಯಶಸ್ಸು! ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ..
camera icon10
Angarak Yog 2026
ಮಂಗಳನಿಂದ 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಯಶಸ್ಸು! ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ..
ಕಿರುತೆರೆ ನಟಿ ಕಾವ್ಯಾ ಗೌಡಗಿದೆ ರಾಜಕೀಯ ನಂಟು! ಈ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಕಾರಣಿ ಈಕೆಯ ಮಾವ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ?
camera icon9
TV Actress Kavya Gowda
ಕಿರುತೆರೆ ನಟಿ ಕಾವ್ಯಾ ಗೌಡಗಿದೆ ರಾಜಕೀಯ ನಂಟು! ಈ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಕಾರಣಿ ಈಕೆಯ ಮಾವ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಮದುವೆ, ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೇ ಆಸ್ತಿಗೆ ವಾರಸುದಾರ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಭಾಯಿಜಾನ್‌ ಸಂಪತ್ತೆಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ ಸ್ವಂತ..
camera icon9
salman khan sister
ಮದುವೆ, ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೇ ಆಸ್ತಿಗೆ ವಾರಸುದಾರ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಭಾಯಿಜಾನ್‌ ಸಂಪತ್ತೆಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ ಸ್ವಂತ..
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದೇಶ ಕಾಯುವ ಯೋಧರ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು? ಶೇ.99ರಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ..

salary of soldiers: ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಅವಿರತವಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ತುಂಬಾ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸೈನಿಕರು, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು? ಮೂಲ ವೇತನ ಎಷ್ಟು? ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಘಟನೆಯ ನಂತರ, ಭಾರತ ಪ್ರತೀಕಾರದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾದ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಬಲದ ಬಗ್ಗೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮಿಲಿಟರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಭಾರತವು ಟಾಪ್ 5 ರಲ್ಲಿದೆ. ಗಡಿಯನ್ನು ಕಾಯುವ ಜವಾನರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸೈನ್ಯದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯವರೆಗೆ, ಅವರ ಸಂಬಳವು ಇತರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿರುವವರ ಸಂಬಳವು 2024 ರ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇರುತ್ತದೆ.. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಬಂಪರ್‌.. ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ 63%ಗೆ ಏರಿಕೆ!

ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಣಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಹಂತದ ವೇತನಗಳಿವೆ. ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಉದ್ಯೋಗಿ ಸೈನಿಕ. ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವ ಸೈನಿಕನಿಗೆ 25,000 ರೂ. ಸಂಬಳವಿರುತ್ತದೆ. ಸೈನಿಕನ ನಂತರ ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ನಾಯಕ್ ಹುದ್ದೆ 30 ಸಾವಿರ ರೂ. ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ನಾಯಕ್ 35 ಸಾವಿರ ರೂ. ಆಗಿದ್ದರೆ, ಹವಿಲ್ದಾರ್ 40 ಸಾವಿರ ರೂ. ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ನೈಬ್ ಸುಬೇದಾರ್ ಗೆ 45 ಸಾವಿರ ರೂ., ಸುಬೇದಾರ್ 50 ಸಾವಿರ ರೂ. ಮತ್ತು ಸುಬೇದಾರ್ ಮೇಜರ್ ಗೆ 65 ಸಾವಿರ ರೂ. ವೇತನ ದೊರೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ 68 ಸಾವಿರ ರೂ., ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ 75,000 ರೂ. ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಬಹುದು.

ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿರುವವರ ವೇತನದ ವಿವರಗಳು ಹೀಗಿವೆ. ಮೇಜರ್‌ಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಸಂಬಳ. ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಕರ್ನಲ್‌ಗೆ 1,12,00 ರೂ. ಕರ್ನಲ್‌ಗೆ 1,30,000 ರೂ., ಬ್ರಿಗೇಡಿಯರ್‌ಗೆ 1,39,000 ರೂ. ನಿಂದ 2,27,00 ರೂ. ವರೆಗೆ ವೇತನ ದೊರೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಮೇಜರ್ ಜನರಲ್‌ಗೆ 1,44,000 ರೂ. ನಿಂದ 2,188,200 ರೂ. ವರೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ 2 ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಜನರಲ್‌ಗೆ 1,82,200 ರೂ. ನಿಂದ 2,24,100 ರೂ. ವರೆಗೆ ವೇತನ ದೊರೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ, ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ 2,50,000 ರೂ. ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಬಂಪರ್‌.. ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ 63%ಗೆ ಏರಿಕೆ!

ಸಂಬಳದ ಜೊತೆಗೆ, ಸೇನೆಯಲ್ಲಿರುವವರು ಕೆಲವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸೇನಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ, ಮಿಲಿಟರಿ ಸೇವಾ ವೇತನ (MSP), ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಭತ್ಯೆ (HRA) ಮುಂತಾದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಸಾರಿಗೆ ಭತ್ಯೆ (TA), ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಭತ್ಯೆ, ಎತ್ತರದ ಭತ್ಯೆ, ವಿಶೇಷ ಕರ್ತವ್ಯ ಭತ್ಯೆ ಮುಂತಾದ ಭತ್ಯೆಗಳು ಸಹ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಹ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಸೇನೆಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾದವರು ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ನಿವೃತ್ತಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಗಮನಿಸಿ: ಭದ್ರತಾ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಮೇಲಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ದೃಢೀಕರಿಸಿಲ್ಲ.

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ. ಬಿ. (Savita M.B.) ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿರುವ ಇವರು ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ವಿದ್ಯಮಾನ, ಕ್ರೀಡೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಓದುಗರನ್ನು ತಲುಪಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸದಾ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

...Read More

SalariesemployeesDAArmy Persons SalaryIndia Pakistan War

Trending News